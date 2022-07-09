Нападающий «Зенита» прокомментировал победу над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

Атмосфера классная, играли на нашем стадионе, пришло много наших болельщиков. Порадовали их хорошей игрой, выиграли 4:0. Получился такой на загляденье мяч: ударил — попал. Рад, что победили, еще и на родном стадионе. Два трофея в дебютном сезоне в РПЛ — это здорово, что еще сказать. Впереди будет хороший сезон, будем стараться выиграть вторую звездочку.

Цена ошибки очень много стоила в этом матче, так как он один, второго не будет. Сегодня удалось воспользоваться их ошибками. Главное, что сыграли на ноль. Сегодня выиграли мы.