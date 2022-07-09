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Сергеев: «Два трофея в дебютном сезоне в РПЛ — это здорово»

09 июля 2022, 22:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

Атмосфера классная, играли на нашем стадионе, пришло много наших болельщиков. Порадовали их хорошей игрой, выиграли 4:0. Получился такой на загляденье мяч: ударил — попал. Рад, что победили, еще и на родном стадионе. Два трофея в дебютном сезоне в РПЛ — это здорово, что еще сказать. Впереди будет хороший сезон, будем стараться выиграть вторую звездочку.

Цена ошибки очень много стоила в этом матче, так как он один, второго не будет. Сегодня удалось воспользоваться их ошибками. Главное, что сыграли на ноль. Сегодня выиграли мы.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
10 июля в 10:14
И палка раз в год стреляет. Вообще-то меня игра Ивана в Зените пока не впечатляет. Дзюба был сильнее.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июля в 00:12
Гол получился на загляденье
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
09 июля в 23:05
Ну как ты и Рон, только Дзюба)
95-shishani-95
95-shishani-95
09 июля в 22:57
А кто это такой?
ZIBO rock
ZIBO rock
09 июля в 22:53
Собирайся, скоро в Сочи!)
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