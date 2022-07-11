Дембеле близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»

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11 июля 2022, 00:25

Вингер прибыл в Барселону, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Французский игрок вернулся в столицу Каталонии, чтобы завершить сделку по подписанию нового контракта с «Барсой» на срок до июня 2024 года.

Отмечается, что Дембеле согласился пойти на снижение зарплаты. 1 июля Усман стал свободным агентом после истечения срока соглашения с «блауграной».