Дембеле близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»

Вингер Усман Дембеле прибыл в Барселону, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Французский игрок вернулся в столицу Каталонии, чтобы завершить сделку по подписанию нового контракта с «Барсой» на срок до июня 2024 года.
Отмечается, что Дембеле согласился пойти на снижение зарплаты. 1 июля Усман стал свободным агентом после истечения срока соглашения с «блауграной».
А Месси мог остаться в Барселоне годом ранее, он ведь тоже стал свободным агентом, и типа мог бы заключить символический контракт (по братски) с Барселоной дабы помочь в тяжёлый период на сезон...?
Почему спрашиваю, мне просто утверждали фаны Барселоны, типа по законодательству Испании он никак не мог бы заключить такой контракт...и был вынужден уйти
А Месси мог остаться в Барселоне годом ранее, он ведь тоже стал свободным агентом, и типа мог бы заключить символический контракт (по братски) с Барселоной дабы помочь в тяжёлый период на сезон...?
Почему спрашиваю, мне просто утверждали фаны Барселоны, типа по законодательству Испании он никак не мог бы заключить такой контракт...и был вынужден уйти