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Дембеле близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»

11 июля 2022, 00:25

Вингер Усман Дембеле прибыл в Барселону, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Французский игрок вернулся в столицу Каталонии, чтобы завершить сделку по подписанию нового контракта с «Барсой» на срок до июня 2024 года.

Отмечается, что Дембеле согласился пойти на снижение зарплаты. 1 июля Усман стал свободным агентом после истечения срока соглашения с «блауграной».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
11 июля в 01:35, ред.
Интересно, кто в теме?
А Месси мог остаться в Барселоне годом ранее, он ведь тоже стал свободным агентом, и типа мог бы заключить символический контракт (по братски) с Барселоной дабы помочь в тяжёлый период на сезон...?
Почему спрашиваю, мне просто утверждали фаны Барселоны, типа по законодательству Испании он никак не мог бы заключить такой контракт...и был вынужден уйти
stanichnik
stanichnik
11 июля в 00:47
Помыкался по разным клубам и получив везде отказ, снова приполз в Барсу, уменьшив свои запросы.
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