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Бальбуэна покидает «Динамо»

10 июля 2022, 11:16

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна покидает команду. Официальный клубный сайт опубликовал обращение футболиста по данному поводу.

Друзья, вынужден сообщить, что покидаю клуб на этот сезон. Целый месяц я пытался принять решение, причиной тому лишь семейные обстоятельства. Я благодарен болельщикам, персоналу, тренерскому штабу, а также моим одноклубникам за этот замечательный сезон! Огромное вам спасибо! Желаю «Динамо» всего наилучшего в грядущем сезоне!

Ранее сообщалось, что футболист пополнит состав «Коринтианса».

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
10 июля в 22:57
Бабуина свалил.
Еще один орел пестро63й полетел.
Игрок сборной. да какой он игрок ? Играл от силы в трети матчей, сидел на бенче, как и в ВестХэме.
Генерал? Кого генерал? Бабуинов. Пошел он к черту.
Третий сорт.
Dinamo
Dinamo
10 июля в 19:04
Верное решение, уДачи Генералу!
протон
протон
10 июля в 17:30
Жалко... От такого оттока легов наш чемп очень много теряет...
Удачи Фабиану. К сожалению, так сложилось...
dok66
dok66
10 июля в 14:32
Это уже давно понятно . Если в дела футболиста вмешивается жена - дело труба . Будет , как жена решила .
BDA81
BDA81 ответ Брулин (раскрыть)
10 июля в 13:36
Насчёт чемпионата Монголий не знаю)) Но уровень чемпионатов Гибралтара и Сан Марино достигли ))
STVA 1
STVA 1
10 июля в 12:28
причиной тому лишь семейные обстоятельства
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1321685/balbuena-fabian-dinamo 10.07.2022
Гонево полное!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
10 июля в 12:04
Кысмет.Его выбор.
баск
баск
10 июля в 11:58, ред.
Бальбо игрок сборной, и ему с некоторых известных пор на матчи по нескольку
суток добираться, и это в один конец.
Раз "слетал", другой, третий..

И простая мысля возникает неминуемо- нафига козе баян?
Тётка сочувствует мужу, заботится о нём и правильно делает.

А претензии все предъявляйте не игрокам и их семьям, а по принадлежности, согласно причинно-следственным связям событий.
stanichnik
stanichnik
10 июля в 11:52
Надумал, за неделю до старта!(((
Не заслуживает он почётного прозвища "генерал" впору называть его дезертиром!((
nikoladolgov
nikoladolgov
10 июля в 11:47
Хватит уже.
Денег на всю жизнь огреб.
Можно и о доме подумать.
Знатог
Знатог ответ ermak6848 (раскрыть)
10 июля в 11:42
Конечно понравилось, там один сидел 35 лет и у нас так же. Прям как дома.
ДинAmo
ДинAmo
10 июля в 11:39
Генерал хреновый, футболист 73о, вспоминать не будем.
Изначально не прижился, как динамовец, рожа мерзкая, как у свиного или бомжа
ermak6848
ermak6848
10 июля в 11:37
Надеюсь Москва и Россия понравились парню из далёкого Парагвая...
Брулин
Брулин
10 июля в 11:35
Как быстро российский футбол приблизиться к уровню монгольского?)
Знатог
Знатог
10 июля в 11:35
Его семья это «Коринтианс».
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 11:28
Якобы ло семейным обстоятельствам...
5cu78nbp9bc4
5cu78nbp9bc4
10 июля в 11:23
что то долго думал...
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