Бальбуэна покидает «Динамо»

Защитник «Динамо» покидает команду. Официальный клубный сайт опубликовал обращение футболиста по данному поводу.

Друзья, вынужден сообщить, что покидаю клуб на этот сезон. Целый месяц я пытался принять решение, причиной тому лишь семейные обстоятельства. Я благодарен болельщикам, персоналу, тренерскому штабу, а также моим одноклубникам за этот замечательный сезон! Огромное вам спасибо! Желаю «Динамо» всего наилучшего в грядущем сезоне!