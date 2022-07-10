Бальбуэна покидает «Динамо»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна покидает команду. Официальный клубный сайт опубликовал обращение футболиста по данному поводу.
Друзья, вынужден сообщить, что покидаю клуб на этот сезон. Целый месяц я пытался принять решение, причиной тому лишь семейные обстоятельства. Я благодарен болельщикам, персоналу, тренерскому штабу, а также моим одноклубникам за этот замечательный сезон! Огромное вам спасибо! Желаю «Динамо» всего наилучшего в грядущем сезоне!
Ранее сообщалось, что футболист пополнит состав «Коринтианса».
суток добираться, и это в один конец.
Раз "слетал", другой, третий..
И простая мысля возникает неминуемо- нафига козе баян?
Тётка сочувствует мужу, заботится о нём и правильно делает.
А претензии все предъявляйте не игрокам и их семьям, а по принадлежности, согласно причинно-следственным связям событий.
суток добираться, и это в один конец.
Раз "слетал", другой, третий..
И простая мысля возникает неминуемо- нафига козе баян?
Тётка сочувствует мужу, заботится о нём и правильно делает.
А претензии все предъявляйте не игрокам и их семьям, а по принадлежности, согласно причинно-следственным связям событий.