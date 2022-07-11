Агент Санчеса обсудит расторжение контракта с «Интером»

Агент форварда «Интера» Алексиса Санчеса в понедельник, 11 июля, проведет переговоры с клубом на предмет возможного расторжения контракта.
Срок контракта 33-летнего футболиста с «Интером» истекает через год, но главный тренер команды Симоне Индзаги не рассчитывает на него в предстоящем сезоне, поэтому чилийский игрок может уйти уже этим летом.
Претенденты на Санчеса — «Марсель» и «Фламенго».
В прошедшем сезоне Серии А Санчес провел в составе «Интера» 27 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.