Агент Санчеса обсудит расторжение контракта с «Интером»

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11 июля 2022, 04:31

Агент форварда «Интера» в понедельник, 11 июля, проведет переговоры с клубом на предмет возможного расторжения контракта.

Срок контракта 33-летнего футболиста с «Интером» истекает через год, но главный тренер команды Симоне Индзаги не рассчитывает на него в предстоящем сезоне, поэтому чилийский игрок может уйти уже этим летом.

Претенденты на Санчеса — «Марсель» и «Фламенго».

В прошедшем сезоне Серии А Санчес провел в составе «Интера» 27 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.