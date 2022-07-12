Селюк: «Мохаммед — топовый футболист. Он подойдёт „Ахмату“»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал перспективы своего клиента, нигерийского нападающего Усмана Мохаммеда, в «Ахмате».

28-летний Мохаммед находится на просмотре в «Ахмате» после ухода из израильского «Хапоэля» (Хадера). В России Мохаммед выступал за «Тамбов» в 2019 году, отыграл 1 матч в РПЛ .

Талалаев его очень хорошо знает, они в паре с Конате в «Пюнике» играли в третьем раунде Лиги Европы. Думаю, на днях решится его судьба в «Ахмате». 15 июля начинается чемпионат, до этой даты клуб должен принять решение. Я надеюсь, что все будет в порядке.

Он сегодня принимал участие в товарищеском матче, Усман — топовый футболист, тут нечего добавить. У меня нет сомнений, что он подойдет «Ахмату». Он мусульманин, как раз в их регионе условия жизни и поведение понятны. В любом случае, это решение клуба.