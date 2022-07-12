Гершкович: «Выбор „Спартаком“ Абаскаля считаю непрофессиональным»

Глава Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович высказал мнение о новом главном тренере «Спартака» .

«Спартак» мог бы обратить внимание и на кого-то из своих бывших игроков. Андрей Тихонов, Сергей Юран, Дмитрий Аленичев – все они, с одной стороны, самостоятельные фигуры, имеющие за плечами достаточный опыт работы, с другой, пропитаны историческим спартаковским духом. А выбор Абаскаля считаю непрофессиональным, хотя и желаю ему удачи.

Впрочем, в «Спартаке» давно происходят непредсказуемые вещи. За 18 с половиной лет больше двух десятков назначений главных тренеров. А сколько за это время побывало спортивных директоров! Системность в управлении коллективом в «Спартаке» не просматривается.