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Гершкович: «Выбор „Спартаком“ Абаскаля считаю непрофессиональным»

12 июля 2022, 02:48

Глава Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович высказал мнение о новом главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Спартак» мог бы обратить внимание и на кого-то из своих бывших игроков. Андрей Тихонов, Сергей Юран, Дмитрий Аленичев – все они, с одной стороны, самостоятельные фигуры, имеющие за плечами достаточный опыт работы, с другой, пропитаны историческим спартаковским духом. А выбор Абаскаля считаю непрофессиональным, хотя и желаю ему удачи.

Впрочем, в «Спартаке» давно происходят непредсказуемые вещи. За 18 с половиной лет больше двух десятков назначений главных тренеров. А сколько за это время побывало спортивных директоров! Системность в управлении коллективом в «Спартаке» не просматривается.

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cska1948
cska1948
12 июля в 10:23
"...Системность в управлении коллективом в «Спартаке» не просматривается."
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Как раз таки у Федуна система просматривается очень чётко и называется она - "путай-путай!"
ДСА
ДСА
12 июля в 06:56
Скажите это Зареме.
Шуnя771
Шуnя771
12 июля в 06:20
Сколько людей - столько и мнений!
Гость
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