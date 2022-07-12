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Полоз: «Если убрать из „Зенита“ Барриоса, то команда развалится»

12 июля 2022, 02:39

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз назвал опорного полузащитника Вильмара Барриоса ключевым игроком в составе «Зенита».

С «Зенитом» на выезде тяжело, реально тяжело, потому что у них опыт, чувствуется опыт команды. Со всеми остальными вообще легко можно играть. Там очень сильно влияет центральная ось. Очень сильно — Барриос. Если убрать Барриоса оттуда, я думаю, команда развалится капитально. Клаудиньо? Он больше в атаку — там может что-то такое придумать.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 12:35
А Полоза ты хоть в "Реал" включай,
но разве заработаешь на чай...
Маг я
Маг я
12 июля в 12:06
если барриоса убрать а полоза поставить,то зенит окрепнет!)))
Трезвый повар
Трезвый повар
12 июля в 09:23
У Дмитрия Полоза сегодня день рождение. Поздравляю его и желаю успешно играть в составе Ростова
Sadjon
Sadjon
12 июля в 08:19
Интересно однако, скорее да, чем нет......
Знатог
Знатог ответ Трезвый повар (раскрыть)
12 июля в 08:13
Ага, более того, Зенит стал чемпионом России и без чемпионата России.
Трезвый повар
Трезвый повар
12 июля в 08:06
Игра Зенита не строится вокруг одного игрока. Зенит станет чемпионом России и без Бариона и без Семака
К сожалению сейчас в чемпионате России у Зенита нет конкурентов
nikoladolgov
nikoladolgov
12 июля в 07:48
Он сам убежит скоро ....
SHMEL258
SHMEL258
12 июля в 07:25
Смелое заявление. Я бы не сказал так, в зените все линии сбалансированы. Сейчас к моему сожалению с ними мало кто может бороться.
Шуnя771
Шуnя771
12 июля в 06:18
Однако, однако....
Знатог
Знатог
12 июля в 06:18
Если убрать Барриоса оттуда, и поставить Полоза, я думаю будет импортозамещение.
sir_Alex
sir_Alex
12 июля в 06:11
Неудачник Полоз решил напомнить о себе.
Caniggia
Caniggia
12 июля в 05:50
Великий теоретик Полоз!
008Maximus
008Maximus
12 июля в 05:32
Знаток Зенита
vz7gn6276j2z
vz7gn6276j2z
12 июля в 05:19
Потому Полоз и не в Зените больше, много говорит, мало делает.
valt134
valt134
12 июля в 05:07
А он уже получил лицензию тренера? Молчи и работай на тренировках.
протон
протон
12 июля в 03:09
Аплодирую стоя. Я тоже считаю, что Барриос это фундамент успеха зенита. Бразильцы могут резвиться впереди так как знают что в опорной зоне колумбиец всех схавает. И для примера опорная зона Спартака которая не перехватила ни одной опасной атаки в первом тайме. Мало того, они без конца ошибались и всем остальным приходилось постоянно возвращаться назад чтобы помочь команде. А сил и времени на атаку уже не хватало.
25процентный клоун
25процентный клоун
12 июля в 02:50
Если убрать газ то развалится и Барриос
Гость
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