Полоз: «Если убрать из „Зенита“ Барриоса, то команда развалится»

Нападающий «Ростова» назвал опорного полузащитника ключевым игроком в составе «Зенита».

С «Зенитом» на выезде тяжело, реально тяжело, потому что у них опыт, чувствуется опыт команды. Со всеми остальными вообще легко можно играть. Там очень сильно влияет центральная ось. Очень сильно — Барриос. Если убрать Барриоса оттуда, я думаю, команда развалится капитально. Клаудиньо? Он больше в атаку — там может что-то такое придумать.