Сёмин объяснил гегемонию «Зенита» в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался об успешности «Зенита».
Наверное, в данной ситуации Семак просто лучше работает, вот и все. А говорить о том, что вот там у них бюджет больше, как-то судьи помогают, я считаю, что это вообще неправильно, потому что кто работает, тот и выигрывает.
Какой клуб работает хорошо, тот и выигрывает. Вот тот клуб хорошо работает. Ведь когда-то же «Зенит» не имел столько болельщиков. Сейчас же он, наверное, уравнивается со «Спартаком» по всей нашей стране, значит, они это все делают от души. Именно своим футболом смогли заинтересовать, чтобы люди пошли на стадион.
А вот когда при Богдановиче Уфа четвертой была не припомню....
А вот когда при Богдановиче Уфа четвертой была не припомню....
Тут дело не только в том что больше бюджет и админ ресурс(а он действительно на голову больше чем у всех)
Но и в фармах...
кто еще смог бы выдернуть и с Сочи лучшего напа и защитника и отдать за них по 4 млн...аж никто ...а теперь появился еще один фарм Оренбург называется
и вся эта гигемония только портит наш футбол...
вон самобытная томь распалась...
и про больщиков он зря там кроме питера и области никто за них не болеет...наоборот все болеют что бы кто-то его уже скинул сверху...т е за любой клуб главное против них
вот так как-то правильней
Тут дело не только в том что больше бюджет и админ ресурс(а он действительно на голову больше чем у всех)
Но и в фармах...
кто еще смог бы выдернуть и с Сочи лучшего напа и защитника и отдать за них по 4 млн...аж никто ...а теперь появился еще один фарм Оренбург называется
и вся эта гигемония только портит наш футбол...
вон самобытная томь распалась...
и про больщиков он зря там кроме питера и области никто за них не болеет...наоборот все болеют что бы кто-то его уже скинул сверху...т е за любой клуб главное против них
вот так как-то правильней
А почему Уфа под чутким , профессиональным руководством Сергея Богдановича не стала Чемпионом России по футболу, да что там чемпионом - за пятерку не зацепились? Может Барриоса не за что купить было? Или Клаудиньо? А вечно травмированный Малком за 45 лямов и бешеной зарплатой почему не оказался в Уфе?
Неожиданный "реверанс" от мэтра футбола!
А почему Уфа под чутким , профессиональным руководством Сергея Богдановича не стала Чемпионом России по футболу, да что там чемпионом - за пятерку не зацепились? Может Барриоса не за что купить было? Или Клаудиньо? А вечно травмированный Малком за 45 лямов и бешеной зарплатой почему не оказался в Уфе?
Неожиданный "реверанс" от мэтра футбола!
посмеяться да и всё ...
но неожиданно это Сёмин
посмеяться да и всё ...
но неожиданно это Сёмин
https://m.youtube.com/watch?v=eygiM-qDRig