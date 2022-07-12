Сёмин объяснил гегемонию «Зенита» в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» высказался об успешности «Зенита».

Наверное, в данной ситуации Семак просто лучше работает, вот и все. А говорить о том, что вот там у них бюджет больше, как-то судьи помогают, я считаю, что это вообще неправильно, потому что кто работает, тот и выигрывает.

Какой клуб работает хорошо, тот и выигрывает. Вот тот клуб хорошо работает. Ведь когда-то же «Зенит» не имел столько болельщиков. Сейчас же он, наверное, уравнивается со «Спартаком» по всей нашей стране, значит, они это все делают от души. Именно своим футболом смогли заинтересовать, чтобы люди пошли на стадион.