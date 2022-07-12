Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Сёмин объяснил гегемонию «Зенита» в РПЛ

12 июля 2022, 01:53

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался об успешности «Зенита».

Наверное, в данной ситуации Семак просто лучше работает, вот и все. А говорить о том, что вот там у них бюджет больше, как-то судьи помогают, я считаю, что это вообще неправильно, потому что кто работает, тот и выигрывает.

Какой клуб работает хорошо, тот и выигрывает. Вот тот клуб хорошо работает. Ведь когда-то же «Зенит» не имел столько болельщиков. Сейчас же он, наверное, уравнивается со «Спартаком» по всей нашей стране, значит, они это все делают от души. Именно своим футболом смогли заинтересовать, чтобы люди пошли на стадион.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Знатог (раскрыть)
13 июля в 09:01
Это другое дело, просто речь шла о Семаке и Уфе!) Удачи Вам!
Знатог
Знатог ответ Шуnя771 (раскрыть)
12 июля в 14:16
Я не сказал что при Богданыче. Это было при Томарове.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Знатог (раскрыть)
12 июля в 11:46
Так кто против?
А вот когда при Богдановиче Уфа четвертой была не припомню....
Путин007
Путин007
12 июля в 11:19, ред.
Чо то дедушка решил прогнуться...

Тут дело не только в том что больше бюджет и админ ресурс(а он действительно на голову больше чем у всех)

Но и в фармах...
кто еще смог бы выдернуть и с Сочи лучшего напа и защитника и отдать за них по 4 млн...аж никто ...а теперь появился еще один фарм Оренбург называется
и вся эта гигемония только портит наш футбол...

вон самобытная томь распалась...

и про больщиков он зря там кроме питера и области никто за них не болеет...наоборот все болеют что бы кто-то его уже скинул сверху...т е за любой клуб главное против них

вот так как-то правильней
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ гяур2 (раскрыть)
12 июля в 10:50, ред.
Спартак в принципе командой назвать трудно после всех над ним экспериментов Федуна, чем то их даже жаль. И поэтому во внутреннем чемпе Зенит пока сильнее всех
гяур2
гяур2 ответ Dirty_Harry (раскрыть)
12 июля в 10:47
Согласен " беспомощный, жалкий и трусливый Зенит", как Спартак на суперкубке в этом году.
Спагетти вернулся
Спагетти вернулся
12 июля в 09:24
Пусть Газпром перестанет спонсировать зенит и тогда посмотрим на этот клуб и работу Семака.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ hjlzuf (раскрыть)
12 июля в 08:27
Тут согласен полностью в Спартаке просто фееричное руководство. А Зенит на фоне остальных самый стабильный, но заслуг Семака тут практически нет. То же руководство как и финансирование было и при Луческу и при Боаше и при Манчини, только такого позора в ЕК никогда не было. На беспомощный, трусливый и жалкий Зенит без слез нельзя было смотреть.
Kosmos58
Kosmos58
12 июля в 08:12
Палыч, вот тут я с тобой не согласен. Чемпионство Зениту делают деньги Газпрома. Что не понятно?!.
Знатог
Знатог ответ Шуnя771 (раскрыть)
12 июля в 08:09
Уфа и без чуткого , профессионального руководства Сергея Богдановича выходила на 4 место по ходу чемпа. И в еврокубке играла хорошо, 2-х соперников прошли. Но там кто заиграет того сразу забирают, как Лунёва в Зенит. Если бы финансирование было как у других, то если не чемпион, то в еврокубках точно были бы.
Mi6
Mi6
12 июля в 08:04
Делают от души, ахахаха
hjlzuf
hjlzuf
12 июля в 08:00
Бюджет не последнее дело в организации команды, но бюджетом ещё надо правильно распорядиться. Бездарю хоть миллиарды отвали, толку не будет. Были эксперименты, когда в команду (не буду оглашать) была накуплена толпа звёзд, а толку никакого. Или может в Спартаке бюджет хилый?!!! К бюджету ещё и голову надо иметь.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
12 июля в 07:30
Очень однобокое высказывание, я бы не хотел обижать Шпалыча, но похоже это старческое...Сколько не работай в условных Химках или Урале, а если нет качественных игроков, то и игры не будет, какой бы тренер там не был.
виктор бочарников
виктор бочарников
12 июля в 07:23, ред.
Все ,Палычу бальше не наливать...
Шуnя771
Шуnя771
12 июля в 06:54, ред.
Вот так одним высказыванием человек может подорвать или вообще потерять авторитет.
А почему Уфа под чутким , профессиональным руководством Сергея Богдановича не стала Чемпионом России по футболу, да что там чемпионом - за пятерку не зацепились? Может Барриоса не за что купить было? Или Клаудиньо? А вечно травмированный Малком за 45 лямов и бешеной зарплатой почему не оказался в Уфе?
Неожиданный "реверанс" от мэтра футбола!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
12 июля в 06:46
Стареет Палыч, тоже на маразм потянуло. Все адекватные болельщики знают об "успехах" Зенита и кто их главный создатель, одна небезызвестная компания, с большими деньгами и влиянием, и такие же люди во главе серьезных комитетов. А уж какой Богданыч топовый тренер Еврокубки показали.
112910415
112910415
12 июля в 06:20
такому тексту удивляться не приходится
посмеяться да и всё ...
но неожиданно это Сёмин
Caniggia
Caniggia
12 июля в 05:56
Так я не понял, Семак хорошо работает или клуб, привлекая и удерживая за большие бабки качественных иностранцев? Что-то Палыч заговорился!
valt134
valt134
12 июля в 05:11
И Этот прогнулся-купился…
-Хостинский-
-Хостинский-
12 июля в 03:45
Старый 30н вылез, состав и бюджет играет важную роль в любом клубе. Даже если будет очень стараться тренер, с кривоногими чемпионат не выиграть
nikoladolgov
nikoladolgov
12 июля в 02:41
Во всем виноваты евреи !
протон
протон
12 июля в 02:21
Семин о том, как прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ: «Мне надо возвращаться. Других вариантов нет»
5s9rn2k7gxfu
5s9rn2k7gxfu
12 июля в 01:56
Бабло вот и всё объяснение
sihafazatron
sihafazatron
12 июля в 01:56
ABBА лучше объяснила))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 