Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Гришин: «Если Чалову понравилось в „Базеле“, ему надо ехать в Швейцарию»

12 июля 2022, 02:54

Бывший футболист ЦСКА, тренер Александр Гришин поделился мнением о перспективах нападающего Федора Чалова, который вторую половину прошлого сезона провел в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Сейчас он находится в расположении ЦСКА, но швейцарская команда предпринимает попытки вернуть форварда.

Это нужно у Федора спрашивать, где ему комфортнее. Для игрока важно количество игровой практики. Здесь вопрос только к Чалову, больше ни к кому. Он может прогрессировать дома. Чалов первый год это показывал. Забивал голы. Здесь только от Федора зависит, где он хочет играть. Если он заинтересован в ЦСКА, тогда нужно оставаться дома. Если хочет в Европу и ему понравилось в «Базеле», то ему нужно ехать в Швейцарию. Здесь мы ему не помощники. Он сам должен принять решение.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
12 июля в 23:56
Всё будет очень зависеть от ВВФ. Если Феде найдут место на поле и будут снабжать мячами - мы получим новый взлет Феди. Если ж его опять начнут пихать на фланги - лучше пусть едет.
Для него крайне важен комфорт. Иначе будет бегать бес пользы. Вот об этом Гришин и сказал.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
12 июля в 09:16
Разберутся без Гришина где кому нужно играть
SHMEL
SHMEL
12 июля в 07:23
Существуют ещё контрактные обязательства так-то на минуточку и иногда хотелки не совпадают с возможностями и интересами клуба.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
12 июля в 05:33
По этой гениальной логике футболистам надо сразу в МЛС отправляться
Gahi
Gahi
12 июля в 04:22
Будем надеяться что Чалов примет правильное решение, которое поможет ему улучшить свои индивидуальные показатели. Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 