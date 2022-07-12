Гришин: «Если Чалову понравилось в „Базеле“, ему надо ехать в Швейцарию»

Бывший футболист ЦСКА , тренер поделился мнением о перспективах нападающего , который вторую половину прошлого сезона провел в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Сейчас он находится в расположении ЦСКА , но швейцарская команда предпринимает попытки вернуть форварда.

Это нужно у Федора спрашивать, где ему комфортнее. Для игрока важно количество игровой практики. Здесь вопрос только к Чалову, больше ни к кому. Он может прогрессировать дома. Чалов первый год это показывал. Забивал голы. Здесь только от Федора зависит, где он хочет играть. Если он заинтересован в ЦСКА , тогда нужно оставаться дома. Если хочет в Европу и ему понравилось в «Базеле», то ему нужно ехать в Швейцарию. Здесь мы ему не помощники. Он сам должен принять решение.