Вендел интересен «Арсеналу» и «Вест Хэму». Клубы делали запросы по хавбеку

Полузащитник «Зенита» Вендел интересен клубам Английской Премьер-Лиги.
По информации Globo Esporte, три клуба АПЛ делали запросы по бразильцу. Два из них – «Арсенал» и «Вест Хэм».
Ранее сообщалось, что переговоры с Венделом ведет «Фламенго».
Полузащитник «Зенита» Вендел интересен клубам Английской Премьер-Лиги.
По информации Globo Esporte, три клуба АПЛ делали запросы по бразильцу. Два из них – «Арсенал» и «Вест Хэм».
Ранее сообщалось, что переговоры с Венделом ведет «Фламенго».
Пусть сразу 50 лямов заламывает.
Пусть сразу 50 лямов заламывает.