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Вендел интересен «Арсеналу» и «Вест Хэму». Клубы делали запросы по хавбеку

11 июля 2022, 21:12

Полузащитник «Зенита» Вендел интересен клубам Английской Премьер-Лиги.

По информации Globo Esporte, три клуба АПЛ делали запросы по бразильцу. Два из них – «Арсенал» и «Вест Хэм».

Ранее сообщалось, что переговоры с Венделом ведет «Фламенго».

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Все комментарии
jda3empdng6y
jda3empdng6y
12 июля в 00:59
Надо нашим клубам избавляться от иностранцев.
youtomee
youtomee
12 июля в 00:17
не уровень Арсенала или Вест Хэма, но раз игрок сидит в России, которая нигде не участвует в еврокубках и неизвестно когда теперь будет, то ему и плевать на ваши Арсеналы, он тут деньги зарабатывает, а не футбол этот ваш
протон
протон
12 июля в 00:05
Вендел хороший футболист, но АПЛ точно не для него, Италия подошла бы или Франция остальные лиги слишком быстрые ему будет сложно там, он не сможет адаптироваться после рпл, взять того же Влашича даже он не смог заиграть второй раз в АПЛ хотя игрок техничный быстрый.
протон
протон
12 июля в 00:05
Вест Хэм вообще что то за последние года как будто за РПЛ следят активно.))
nikoladolgov
nikoladolgov
11 июля в 22:51
Брехня ... Он и в Газпроме только зарплату получаеь.
Zenit_84
Zenit_84
11 июля в 22:42
Почти не играет уже
pomor45
pomor45
11 июля в 22:20
Этого продал бы. Туповат.
Птица Феникс
Птица Феникс
11 июля в 22:03
Странно, странно
008Maximus
008Maximus
11 июля в 21:40
Выход реже-деньги те же.
Caniggia
Caniggia
11 июля в 21:34
Одним бразилом меньше, одним больше - на силу Зенита в РПЛ это не повлияет. Зато бабок могут срубить. Цену надо ставить хорошую, а иначе за копейки (10-15 лямов), смысла продавать Вендела нет.
Kazahy_za_Arsenal
Kazahy_za_Arsenal
11 июля в 21:30
Куда не поди везде интерес Арсенала! Мода такая пошла нынче, чтобы набить цену игроку приписывают интерес Арсенала!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 21:28
Если продавать, то за хорошие деньги...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
11 июля в 21:21
Странно, что интерес не к Клаудиньо и Малкому, а к Венделу. Хотя бразильцы все приличного уровня.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
11 июля в 21:21
Если "Арсенал" его захочет взять, можно сказать, "Зениту" повезло. Даже с учетом, что это английский клуб с американскими владельцами, иначе как переплатив втрое, они уже никого не берут))

Пусть сразу 50 лямов заламывает.
czj9mpptgxza
czj9mpptgxza
11 июля в 21:20
Вендел нужен Зениту.
monah-10
monah-10
11 июля в 21:19
Деньги не те.
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