Вендел интересен «Арсеналу» и «Вест Хэму». Клубы делали запросы по хавбеку

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11 июля 2022, 21:12

Полузащитник «Зенита» интересен клубам Английской Премьер-Лиги.

По информации Globo Esporte, три клуба АПЛ делали запросы по бразильцу. Два из них – «Арсенал» и «Вест Хэм».

Ранее сообщалось, что переговоры с Венделом ведет «Фламенго».