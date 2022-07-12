Селюк: «Гогуа не против вернуться в Россию»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-игрока ЦСКА Седрика Гогуа, рассказал, что футболист готов вернуться в Россию. На данный момент Гогуа находится без клуба.
РПЛ, безусловно, хороший чемпионат. Седрик не против вернуться в Россию. Честно скажу, был бы больше заинтересован, если бы он играл в России. Он был лучшим игроком сезона в «Роторе».
Я до сих пор не могу понять, почему в ЦСКА Седрику не давали сыграть и минуты. Думаю, что именно по этой же причине Эджуке приостановил контракт с армейцами и уехал в Европу. Никто мне до сих пор не ответил на вопрос, почему Гогуа не играл. Сказали бы, что он напился, обблевался или обматерил тренера и ударил его по голове битой. Но этого не было. Если ЦСКА сейчас позовет Седрика Гогуа, то с удовольствием примем их предложение даже с вычетом того, что ЦСКА за него заплатил. Никаких проблем не будет, а возьмут или нет — другой вопрос.