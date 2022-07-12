Селюк: «Гогуа не против вернуться в Россию»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-игрока ЦСКА , рассказал, что футболист готов вернуться в Россию. На данный момент Гогуа находится без клуба.

РПЛ , безусловно, хороший чемпионат. Седрик не против вернуться в Россию. Честно скажу, был бы больше заинтересован, если бы он играл в России. Он был лучшим игроком сезона в «Роторе».