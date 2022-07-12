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Селюк: «Гогуа не против вернуться в Россию»

12 июля 2022, 19:27

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-игрока ЦСКА Седрика Гогуа, рассказал, что футболист готов вернуться в Россию. На данный момент Гогуа находится без клуба.

РПЛ, безусловно, хороший чемпионат. Седрик не против вернуться в Россию. Честно скажу, был бы больше заинтересован, если бы он играл в России. Он был лучшим игроком сезона в «Роторе».

Я до сих пор не могу понять, почему в ЦСКА Седрику не давали сыграть и минуты. Думаю, что именно по этой же причине Эджуке приостановил контракт с армейцами и уехал в Европу. Никто мне до сих пор не ответил на вопрос, почему Гогуа не играл. Сказали бы, что он напился, обблевался или обматерил тренера и ударил его по голове битой. Но этого не было. Если ЦСКА сейчас позовет Седрика Гогуа, то с удовольствием примем их предложение даже с вычетом того, что ЦСКА за него заплатил. Никаких проблем не будет, а возьмут или нет — другой вопрос.

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Все комментарии
bashnat013
bashnat013
13 июля в 09:26
Только не в Ротор,если в ЦСКА то пусть
112910415
112910415
13 июля в 06:23
почему без клуба такой выдающийся игрок ?
ЮЗИК
ЮЗИК
12 июля в 20:20
Селюку не удаётся его впарить кому нибудь
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 июля в 20:14
Вроде как агента из себя изображает и делает вид, что не понимает почему Гогуа не оставили в ЦСКА и ни один клуб РПЛ на него не глянул. А все просто. Уровень не тот. Вот и все.
Ironigor
Ironigor
12 июля в 20:00
Селюк в своём репертуаре.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
12 июля в 19:46
Куда угодно, только не в ЦСКА)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
12 июля в 19:41
А почему ты об уходе своего любимого игрока Борюсика не говоришь? Ты же не упускал момент, чтобы сказать раз в месяц, что Борюсик - топ-игрок РПЛ, насколько он хорош и как он всем покажет, когда долечится)) Или Ротенбергам плевать на твои оды?))
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 19:38
МИ нэ любым тибя,Гоги.
David Young
David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
12 июля в 19:32
)
sihafazatron
sihafazatron
12 июля в 19:29
Уже едут)
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