Дзюба находится в расположении «Рубина»

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12 июля 2022, 12:36

Бывший нападающий «Зенита» прибыл в расположение «Рубина».

По данным источника, форвард находится на клубной базе «Рубина» в Казани.

Скорее всего, Дзюба будет тренироваться с «Рубином», чтобы поддерживать физическую форму, пока не найдёт себе новую команду.