Дзюба находится в расположении «Рубина»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба прибыл в расположение «Рубина».
По данным источника, форвард находится на клубной базе «Рубина» в Казани.
Скорее всего, Дзюба будет тренироваться с «Рубином», чтобы поддерживать физическую форму, пока не найдёт себе новую команду.
Ведь цель у плавания контракт, как минимум не меньший, который у него был в Зените. Ну это же абсурд полнейший. Играй и держи себя в форме, Рукаку в Зените, ему бы без вопросов дали контракт. Медведев, как и вся верхушка Газпрома любят таких наглых, гнилых, вызывающих и высокомерных жлобов, так как сами таковыми являются.
Это их типаж на 100%, но видимо он оказался слишком не умным, хотя требования для игроков и сотрудников не велики, их я описал в абзаце выше.
Еще больше не умность Рукаку выделяется на фоне интереса к нему определенных клубов, которые и близко не могут предложить те условия, что готов был дать Зенит. Как бы печально это не звучало, но Зенит самый богатый и престижный клуб СНГ, что меня расстраивает очень и очень сильно
Ведь цель у плавания контракт, как минимум не меньший, который у него был в Зените. Ну это же абсурд полнейший. Играй и держи себя в форме, Рукаку в Зените, ему бы без вопросов дали контракт. Медведев, как и вся верхушка Газпрома любят таких наглых, гнилых, вызывающих и высокомерных жлобов, так как сами таковыми являются.
Это их типаж на 100%, но видимо он оказался слишком не умным, хотя требования для игроков и сотрудников не велики, их я описал в абзаце выше.
Еще больше не умность Рукаку выделяется на фоне интереса к нему определенных клубов, которые и близко не могут предложить те условия, что готов был дать Зенит. Как бы печально это не звучало, но Зенит самый богатый и престижный клуб СНГ, что меня расстраивает очень и очень сильно
принял бы понижение з/п в зените и спокойно закончил бы карьеру, но он правда считал, что ему предложат больше?
поразительная самоуверенность
принял бы понижение з/п в зените и спокойно закончил бы карьеру, но он правда считал, что ему предложат больше?
поразительная самоуверенность
Боюсь только, Орзул тебя бросит, журналистка МатчТВ вряд ли будет встречаться с игроком ФНЛ, но ведь ты, черт возьми, однорукий бандит, когда это тебя может остановить!
Боюсь только, Орзул тебя бросит, журналистка МатчТВ вряд ли будет встречаться с игроком ФНЛ, но ведь ты, черт возьми, однорукий бандит, когда это тебя может остановить!
дайте свершиться судьбе:
Дзюба в "Рубине",Дзюба в "Рубине",
а-а-ист в гнезде.
дайте свершиться судьбе:
Дзюба в "Рубине",Дзюба в "Рубине",
а-а-ист в гнезде.