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Дзюба находится в расположении «Рубина»

12 июля 2022, 12:36

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба прибыл в расположение «Рубина».

По данным источника, форвард находится на клубной базе «Рубина» в Казани.

Скорее всего, Дзюба будет тренироваться с «Рубином», чтобы поддерживать физическую форму, пока не найдёт себе новую команду.

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Все комментарии
FanRus
FanRus
13 июля в 19:54
Главное чтобы рукой не играл.
bL9I
bL9I
13 июля в 06:27
Вот это поворот)))
протон
протон
12 июля в 23:43
Имхо Дзюба проходит путь, который до него проходил Далер Кузяев. Им казалось, что они такие мастера, что достаточно свистнуть и клубы начнут заваливать их мешками с долларами. На деле выходит, что никто не готов удовлетворять их явно завышенные требования по оплате. Надеюсь, что отрезвление у Артема наступит
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
12 июля в 21:50
Уверен Артем поможет Рубину выйти в РПЛ ,ну или в ПФЛ
hjlzuf
hjlzuf
12 июля в 18:40
Прибыл в расположение, а зачем? Неужели будет играть?
Kosmos58
Kosmos58 ответ dok66 (раскрыть)
12 июля в 17:40
В Рубине вся команда столько не получает, сколько Дзюбба запросит!
karnager
karnager ответ Cara Delevingne (раскрыть)
12 июля в 16:55
Может в Казани Орзул?))
sir_Alex
sir_Alex
12 июля в 16:44
Покажет мастер-класс казанцам)))
Caniggia
Caniggia
12 июля в 16:34
Всё к этому и шло. Никому старый долговязый дуболом со своими запросами не нужен. И только клоун Лёня, как всегда с распростёртыми объятиями возьмёт.
9x3vu6p9paya
9x3vu6p9paya
12 июля в 16:07
Или в спартак, или в пердив, куда еще?
морозз
морозз
12 июля в 15:55
Дзюба передёрнул и вот Рубин на подходе, затейник однако!
dok66
dok66
12 июля в 15:21
А чем черт не шутит . Вдруг после тренировки там и останется .
nikoladolgov
nikoladolgov
12 июля в 14:27
Пердив это как раз для Дзюбы !
008Maximus
008Maximus
12 июля в 13:52
Может ФНЛ по тв показывать станут
008Maximus
008Maximus
12 июля в 13:51
Очень интересно, продолжайте
виктор бочарников
виктор бочарников
12 июля в 13:35
Ну а что, хороший клуб,достойная лига 👍👍
Cara Delevingne
Cara Delevingne
12 июля в 13:28
Интересно, кто-нибудь, в том числе и сам Рукаку понимает, почему отказался от приличного для его лет контракта с Зенитом и пустился в вольное плавание в 34 года?
Ведь цель у плавания контракт, как минимум не меньший, который у него был в Зените. Ну это же абсурд полнейший. Играй и держи себя в форме, Рукаку в Зените, ему бы без вопросов дали контракт. Медведев, как и вся верхушка Газпрома любят таких наглых, гнилых, вызывающих и высокомерных жлобов, так как сами таковыми являются.
Это их типаж на 100%, но видимо он оказался слишком не умным, хотя требования для игроков и сотрудников не велики, их я описал в абзаце выше.
Еще больше не умность Рукаку выделяется на фоне интереса к нему определенных клубов, которые и близко не могут предложить те условия, что готов был дать Зенит. Как бы печально это не звучало, но Зенит самый богатый и престижный клуб СНГ, что меня расстраивает очень и очень сильно
ОПС
ОПС
12 июля в 12:58
Хоть делом займется.
vedevas_93
vedevas_93
12 июля в 12:51
интересно а какой план был у дзюбы, ему 33 года, играть ему 2, ну максимум 3 года

принял бы понижение з/п в зените и спокойно закончил бы карьеру, но он правда считал, что ему предложат больше?

поразительная самоуверенность
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
12 июля в 12:50
Поздравляю Рукаку, выбрал лучшую лигу мира.

Боюсь только, Орзул тебя бросит, журналистка МатчТВ вряд ли будет встречаться с игроком ФНЛ, но ведь ты, черт возьми, однорукий бандит, когда это тебя может остановить!
Шуnя771
Шуnя771
12 июля в 12:50
Мну верил, что награда найдёт футболиста!
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 12:45
Люди потише,потише,дубины-
дайте свершиться судьбе:
Дзюба в "Рубине",Дзюба в "Рубине",
а-а-ист в гнезде.
makkie
makkie
12 июля в 12:40
Вот он уровень Дзюбы - ФНЛ )))
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