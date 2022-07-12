Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Агент Языджи: «Особого интереса из России к моему клиенту нет»

12 июля 2022, 11:36

Адем Чебеджи, агент бывшего полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал, что его клиент не вернется в Россию.

Особого интереса из России нет, я уже покинул страну. Я вернулся в Турцию на Курбан-байрам, отсюда полечу по поводу Юсуфа в Англию.

Все новости
В ЦСКА ответили на вопрос, может ли Чалов вернуться в «Базель»
Вчера, 19:10
Слухи«Марсель» интересовался защитником «Локомотива» Магкеевым
Вчера, 11:16
СлухиУ ЦСКА есть предложение по трансферу Бистровича из Италии
Вчера, 00:34
Агент Варелы подтвердил возможный переход защитника «Динамо» во «Фламенго»
22 июля
ЦСКА заблокировал трансфер Марио Фернандеса в «Сантос»
22 июля
СлухиГильермо Варела уйдёт из «Динамо» во «Фламенго»
22 июля
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 12:37
Нехрен кобенится было,а теперь-"КУ-КУ"!
Шуnя771
Шуnя771
12 июля в 11:51
То есть интерес был, но не особый!
Так сразу бы и написал: "Поскольку со стороны Зенита, ЦСКА.... интереса нет, я уезжаю в Турцию на Курбан-байрам, а после в Англию...")
FruttyPups
FruttyPups ответ shlomo (раскрыть)
12 июля в 11:47
исправили.
shlomo
shlomo
12 июля в 11:44
«Особого интересе.... наверное интереса?
Ironigor
Ironigor
12 июля в 11:40
С вами всё ясно. Досвидос !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 