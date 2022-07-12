Агент Языджи: «Особого интереса из России к моему клиенту нет»

Адем Чебеджи, агент бывшего полузащитника ЦСКА , рассказал, что его клиент не вернется в Россию.

Особого интереса из России нет, я уже покинул страну. Я вернулся в Турцию на Курбан-байрам, отсюда полечу по поводу Юсуфа в Англию.