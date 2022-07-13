«Ференцварош» Черчесова вышел во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов

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13 июля 2022, 22:50

«Ференцварош», ведомый главным тренером Станиславом Черчесовым, крупно обыграл «Тобол» и вышел во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов (5:1).

Дублем отметился Адама Траоре, забив на 4-й и 17-й минуте. Айса Лаидуни забил третий мяч на 21-й минуте. На 23-й гости отыграли один мяч, отличился Игорь Сергеев. Увеличил преимущество хозяев Форчун Бэсси на 74-й минуте, а на 90+1-й Бэсси оформил дубль, установив окончательный счет.

В предыдущем матче эти команды голов не забили.