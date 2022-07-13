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«Ференцварош» Черчесова вышел во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов

13 июля 2022, 22:50
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)5 : 1Логотип футбольный клуб Тобол (Костанай)ТоболМатч завершен

«Ференцварош», ведомый главным тренером Станиславом Черчесовым, крупно обыграл «Тобол» и вышел во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов (5:1).

Дублем отметился Адама Траоре, забив на 4-й и 17-й минуте. Айса Лаидуни забил третий мяч на 21-й минуте. На 23-й гости отыграли один мяч, отличился Игорь Сергеев. Увеличил преимущество хозяев Форчун Бэсси на 74-й минуте, а на 90+1-й Бэсси оформил дубль, установив окончательный счет.

В предыдущем матче эти команды голов не забили.

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Все комментарии
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
14 июля в 15:12
Венгры все равно до группового не дойдут, по пути кто то их бахнет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 июля в 12:45
Не обыграл, а окружил и взял в плен. Поздравление полевому командиру!
Союзник противников
Союзник противников ответ Caniggia (раскрыть)
14 июля в 09:30
Кавказские овчарки.Но они вне закона УЕФА.
Союзник противников
Союзник противников
14 июля в 09:29
Усатый кавказский австриец на своём месте.И не под санкциями,как истинный эуропеец.
Шуnя771
Шуnя771
14 июля в 09:20
Кто то ставку делал на уважаемый Тобол?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
14 июля в 08:17, ред.
Польша, Венгрия на клубном уровне - это его, чабанский, конёк. Сборные тренировать - кишка тонка!
Впереди соперники то посерьёзней будут. Поглядим.
h2burrfrmu3e
h2burrfrmu3e
14 июля в 07:57
Траоре перешёл из шерифа
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 июля в 07:06
Интересный состав у Черчесова....
В старте из полевых игроков ни одного венгра....
ДСА
ДСА
14 июля в 06:57
Победа получилась убедительной
1 984
1 984
14 июля в 06:49
Мои поздравления.
A.S.A
A.S.A
14 июля в 06:44
Тут сразу было ясно, что венгры пройдут дальше, а первый матч который завеншился нулевой ничьей скорее всего случайность....
Рад за земляка Игоря Серьгеева, который отличился в этом матче!
sir_Alex
sir_Alex ответ Caniggia (раскрыть)
14 июля в 06:40
Разве что HIMARS, да и то вряд ли)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
14 июля в 06:35
Ты специалист по спартаку поэтому простительно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июля в 06:34
У усача открылось второе дыхание.
Caniggia
Caniggia
14 июля в 05:26
Кто остановит чабана и его стадо?
26k2d3k7cx97
26k2d3k7cx97
14 июля в 04:17
Ещё бы они от Тобола вылетели!
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
14 июля в 03:48
Все! Дальше не пройдут.
ОПС
ОПС
14 июля в 03:44
Чсно говоря ожидалось, но не так крупно.
Ironigor
Ironigor
13 июля в 23:53
Уверенная победа К° Черчесова .
VeniaminS
VeniaminS
13 июля в 23:42
Тобол рассыпался.
drug01
drug01
13 июля в 23:18
Всё идёт по плану!
makkie
makkie
13 июля в 22:58
Вначале подумал, а когда Адама Траоре успел из Барсы в Ференцварош перейти.
А оказывается, это его полный тёзка, только из Мали ))
протон
протон
13 июля в 22:56
Ференц катает как Барселона в лучшие года, в один два касания, переводят пюс фланга на фланг, мяч ходит очень быстро, игроки техничные. Я думаю, с таким ференцварошем и многим клубам рпл бы не поздоровилось
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 22:55
Не понимаю,почему в первом матче так не играли!
Carl Lewis
Carl Lewis
13 июля в 22:54
Удачи им.
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