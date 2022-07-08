Ветераны «Зенита» одержали победу над ветеранами «Спартака» со счётом 2:0.
Голами в составе «сине-бело-голубых» отметились Роман Широков и Александр Кержаков.
Встреча проходила на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
Ветераны «Зенита» одержали победу над ветеранами «Спартака» со счётом 2:0.
Голами в составе «сине-бело-голубых» отметились Роман Широков и Александр Кержаков.
Встреча проходила на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
В матчах можно выбрать альтернативный режим расстановки футболистов — на весь экран и с фото.
В матчах можно выбрать альтернативный режим расстановки футболистов — на весь экран и с фото.
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Тихонов, Титов, Аленичев, Хлестов, Филя и многие другие в очень хорошей форме.
А вот на Аршавина и Быстрова без слез не взглянешь
Тихонов, Титов, Аленичев, Хлестов, Филя и многие другие в очень хорошей форме.
А вот на Аршавина и Быстрова без слез не взглянешь