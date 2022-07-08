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Ветераны «Зенита» одержали победу над ветеранами «Спартака»

08 июля 2022, 19:46

Ветераны «Зенита» одержали победу над ветеранами «Спартака» со счётом 2:0.

Голами в составе «сине-бело-голубых» отметились Роман Широков и Александр Кержаков.

Встреча проходила на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Ветераны «Зенита» одержали победу над ветеранами «Спартака»

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Все комментарии
Верг
Верг ответ pomor45 (раскрыть)
09 июля в 19:14
Это лучшие игроки конца 90-ъ начала 00-х, с 2003 годов этому уровню соответствовал только Павлюченко, который отказался
Бот зануда
Бот зануда
09 июля в 09:20


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Бот зануда
Бот зануда
09 июля в 09:20


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Бот зануда
Бот зануда
09 июля в 05:20


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stanichnik
stanichnik ответ pomor45 (раскрыть)
08 июля в 22:40, ред.
Доброго Здоровья, pomor!
Боюсь угодить в бан или подвергнуться жёстким нападкам со стороны питерских болельщиков, но не могу не ответить прямолинейно, питерцы снова схитрили, сегодня против ветеранов Спартака играли ветераны Газпрома, усиленные ветеранами Зенита, поэтому игроки команды хозяев гораздо моложе гостей.
Шуnя771
Шуnя771
08 июля в 21:55
Как есть - проиграли...((
KLINSI
KLINSI ответ pomor45 (раскрыть)
08 июля в 21:46
Дык, поди их в африке собери)))
Elliada
Elliada
08 июля в 21:31
Немного посмотрел матч. Уровень игры ветеранов такой же, как и у РПЛ. У них хотя бы есть оправдание - возраст
нечитайло
нечитайло
08 июля в 21:22
Очень впечатлительно
nikoladolgov
nikoladolgov
08 июля в 21:03
У Зенита ветераны еще могли бы и в основе поиграть .
hjlzuf
hjlzuf
08 июля в 21:01
Кто бы сомневался. Зенит чемпион!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
08 июля в 20:54
С победой питерцев
pomor45
pomor45 ответ Caniggia (раскрыть)
08 июля в 20:51
Тупоголовых миллионеров не бывает.
Kolenok
Kolenok
08 июля в 20:36
Напа нет,а так повозили пузанов синих.
Devjatiy
Devjatiy
08 июля в 20:36
Зенит всегда сильнее.
pomor45
pomor45 ответ ZIBO rock (раскрыть)
08 июля в 20:29, ред.
Думаю, что те, что помоложе ведут образ жизни, несовместимый не то что со спортом, а и с физическими нагрузками, превышающими поход в магазин. Поэтому им даже и не предлагали.
Caniggia
Caniggia
08 июля в 20:21
Спасибо всем ветераном! Здорово сыграли! А уровень футбольного интеллекта и техническое исполнение у этих ветеранов - просто космос по сравнению с подавляющим большинством сегодняшних тупоголовых пешеходов-миллионеров.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
08 июля в 20:20
Ну конечно, не то что вы на Кубке Канделаки!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 июля в 20:17
Даже здесь не смогли выступить достойно.
ЧиП
ЧиП
08 июля в 20:11, ред.
Немного обидно за результат, забить конечно трудно когда молодой соперник 10- ом в штрафной окопался.
Тихонов, Титов, Аленичев, Хлестов, Филя и многие другие в очень хорошей форме.
А вот на Аршавина и Быстрова без слез не взглянешь
Василий 50
Василий 50
08 июля в 20:10
Значит Суперкубок не выиграют
Константин Белых
Константин Белых
08 июля в 20:07
А так если честно-уровень то у наших выше конечно)) Объективно. Если бы Валерон приехал и пару замен еще..
STVA 1
STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
08 июля в 20:06
А зачем? Эти хороши!Тот случай когда результат не имеет значения!
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
08 июля в 20:06
У судьи было облегчение, когда Рома забил)
mjvzycmgu6rx
mjvzycmgu6rx
08 июля в 20:06
Всё так должно быть
ZIBO rock
ZIBO rock ответ pomor45 (раскрыть)
08 июля в 20:05
Потому что у Спартака играли самые настоящие ветераны!
pomor45
pomor45
08 июля в 20:05
Почему у Спартака не нашлось состава помоложе?
sv_1969
sv_1969 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
08 июля в 20:05
Уровень вчерашних игроков и сегодняшних несопоставим!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
08 июля в 20:04
Повезло... судье))
виктор бочарников
виктор бочарников
08 июля в 20:02, ред.
Победила молодеж, ну хоть судью уголовник не побил,и на том спасибо.
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