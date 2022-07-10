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«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче

10 июля 2022, 21:03
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Сегодня, 10 июля, «Ростов» и «Краснодар» встретились в рамках товарищеского матча. Победу одержали «быки» со счетом 2:1.

За краснодарцев забили Олакунле Олусегун и Джон Кордоба. За ростовчан голом отметился Николай Комличенко.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
11 июля в 00:50
Что то Ростов дома не сдюжил.
протон
протон
10 июля в 23:44
Молодцы,второй раз подряд валеркиных сборников обыграли.А Валера с упорством Слуцкого,все играет и играет с Краснодаром.Леньчик в прошлом голу 5 раз подряд проиграл Краснодару,все хотел выиграть.Очутился в ФНЛ,ни на что не намекаю,если что.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
10 июля в 23:15
В бешеные глаза Карпина посмотреть бы...)
виктор бочарников
виктор бочарников ответ Трезвый повар (раскрыть)
10 июля в 22:03
Кордобу изначально приобретали как сильного исполнителя, краснодарцам стоит порадоваться его возвращению в строй, Олесегун молодой, но скоростной и техничный пацан, полагаю,что в этом сезоне Краснодар прибавит в атаке,и прадует забитыми голами.
shlomo2
shlomo2
10 июля в 21:39
Нужный матч для обоих клубов
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
10 июля в 21:18
"А у Краснодара оба гола забили леги." Так и в Ростове полсостава краснодарцев. Насчитал в моменте пятерых на поле одновременно. И гол забил врспитанник Краснодара.
Трезвый повар
Трезвый повар
10 июля в 21:17
Поздравляю Николая Комличенко с голом в первом же матче после перехода в Ростов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 21:15
Леги в итоге зарешали...
Трезвый повар
Трезвый повар
10 июля в 21:09
Конечно хорошо что в составе Ростова играют только Россияне. А у Краснодара оба гола забили леги
Трезвый повар
Трезвый повар
10 июля в 21:04
Очень интересный матч получился
Игра равных соперников. Если бы не глупая игра рукой в нашей штрафной была бы ничья
Мне понравилась игра Ростова. В этом сезоне попылим
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