«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче

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10 июля 2022, 21:03

Сегодня, 10 июля, «Ростов» и «Краснодар» встретились в рамках товарищеского матча. Победу одержали «быки» со счетом 2:1.

За краснодарцев забили Олакунле Олусегун и Джон Кордоба. За ростовчан голом отметился Николай Комличенко.