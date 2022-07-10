«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче

Сегодня, 10 июля, «Ростов» и «Краснодар» встретились в рамках товарищеского матча. Победу одержали «быки» со счетом 2:1.
За краснодарцев забили Олакунле Олусегун и Джон Кордоба. За ростовчан голом отметился Николай Комличенко.
Сегодня, 10 июля, «Ростов» и «Краснодар» встретились в рамках товарищеского матча. Победу одержали «быки» со счетом 2:1.
За краснодарцев забили Олакунле Олусегун и Джон Кордоба. За ростовчан голом отметился Николай Комличенко.
Игра равных соперников. Если бы не глупая игра рукой в нашей штрафной была бы ничья
Мне понравилась игра Ростова. В этом сезоне попылим
Игра равных соперников. Если бы не глупая игра рукой в нашей штрафной была бы ничья
Мне понравилась игра Ростова. В этом сезоне попылим