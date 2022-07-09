«Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.
На 29-й минуте счёт в игре открыл нападающий питерского клуба Иван Сергеев. На 34-й минуте Малком увеличил преимущество «Зенита», а на 46-й минуте Вендел довёл счёт до разгромного. В дополнительное ко второму тайму время нападающий Матео Кассьерра поставил точку в матче — 4:0.
«Зенит» завоевал Суперкубок России в седьмой раз. Ещё один раз «Зенит» становился обладателем Кубка сезона СССР.
Состав сильнее, игра поставленная, есть запас и стабильность. А вот Спартак перестраивается. Я бы очень удивился сегодняшней победе. Шансов было мало изначально. Сложно играть без полузащиты. Так и не понял, почему Абаскаль выпустил Денисова? Игнатов тоже потерялся.
В общем, ожидаю качельный сезон. Нужно во многих вещах прибавлять
Состав сильнее, игра поставленная, есть запас и стабильность. А вот Спартак перестраивается. Я бы очень удивился сегодняшней победе. Шансов было мало изначально. Сложно играть без полузащиты. Так и не понял, почему Абаскаль выпустил Денисова? Игнатов тоже потерялся.
В общем, ожидаю качельный сезон. Нужно во многих вещах прибавлять