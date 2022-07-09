Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Суперкубок 2022

«Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России

09 июля 2022, 20:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

На 29-й минуте счёт в игре открыл нападающий питерского клуба Иван Сергеев. На 34-й минуте Малком увеличил преимущество «Зенита», а на 46-й минуте Вендел довёл счёт до разгромного. В дополнительное ко второму тайму время нападающий Матео Кассьерра поставил точку в матче — 4:0.

«Зенит» завоевал Суперкубок России в седьмой раз. Ещё один раз «Зенит» становился обладателем Кубка сезона СССР.

Все новости
Бернардески забил в дебютном матче за «Торонто», Инсинье отдал голевой пас
Сегодня, 07:18
Бэйл забил первый гол МЛС
Сегодня, 07:01
«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ
Вчера, 21:54
«Оренбург» разгромил «Урал» благодаря хет-трику Сычевого
Вчера, 19:26
ЦСКА разгромил «Сочи» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
Вчера, 16:54
«Ювентус» обыграл «Гвадалахару» в товарищеском матче
Вчера, 08:26
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
10 июля в 09:34
А кто-то ожидал другого? Результат предсказуем. Вопрос только в счёте.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
10 июля в 07:32
Спартак хватило на полчаса. Это были очень хорошие, но всего лишь полчаса. Потом дала о себе знать "не в дугуобразная" оборона спартачей.
Citius, Altius, Fortius. А так играл Зенит.
амурец
амурец
10 июля в 00:17
Повеселился Зенит
maiklvizit
maiklvizit
10 июля в 00:10
    протон
    протон ответ Брулин (раскрыть)
    10 июля в 00:07
    Где пропадал дружище?
    FERIS
    FERIS
    10 июля в 00:00
    Зенит с заслуженной победой!
    Обыграли спартачей особо не напрягаясь!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    09 июля в 23:54
    Эмери 5...
    Аленичев 5...
    Каррера 5...
    Руй Витория 7...
    Абаскаль 4...

    ....без комментариев....

    Если только для шоумена Сергея Белоголовцева....
    "Выскочки" - "Брэнд" 4:0...
    Брулин
    Брулин
    09 июля в 23:46
    У Зенита теперь вообще золотая эра начинается. Нет еврокубков - нет поражений.
    виктор бочарников
    виктор бочарников ответ d1metras (раскрыть)
    09 июля в 23:39
    Честно говоря давно пора,интересно когда же наступит тот критический момент, уж больно смотреть на болел,им то за что все это.
    протон
    протон
    09 июля в 23:23
    Бакаев...1 матч-1 трофей...в команде 2й восьмёрки такого бы не было
    Союзник противников
    Союзник противников
    09 июля в 23:06
    Главное не победа "Зенита"(поражение "Спартака"),а яркое отношение болельщиков к РПЛ,РФС,Беглову,Матч ТВ и прочим организаторам выступления после матча отщепенцев из БИ2.Браво!
    Шуnя771
    Шуnя771
    09 июля в 22:52
    Тренерская чехарда, экономия на игроках... всё это и другое многие годы приводит к примерно таким же, плачевным, результатам.
    И самое печальное - "света ни в начале, ни к конце туннеля нет!
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич ответ Дудинчанин (раскрыть)
    09 июля в 22:23
    Соболев зато очень хорошо играет руками - толкает, цепляет и т.п.
    d1metras
    d1metras ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    09 июля в 22:05
    согласен не поспоришь...
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    09 июля в 22:00
    Всех кто болел за Зенит -с ПОБЕДОЙ!!! Спартачам спасибо за игру и пожелание обрести адекватное руководство клубом.
    Futurista
    Futurista ответ Sergey Lukiyanov (раскрыть)
    09 июля в 21:59
    Скупой платит дважды...нищий вообще не платит...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    09 июля в 21:57
    Ваш Федотов уж точно сумку собирает . Скоро в путь ! ))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Константин Белых (раскрыть)
    09 июля в 21:53
    Да уж ! Имея в составе таких как Денисов , Умяров ,Литвинов ,Пруцев ,Класен , Хлусевич ,Чернов ,Кофрие , Маслов , Рассказов ,Зобнин , Маркитесов , мечтать о чём-то большем ,чем 10 -е место ,не приходится !!!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    09 июля в 21:51
    Избиение ребенка ... Как противно !
    d1metras
    d1metras
    09 июля в 21:50
    Зенит с победой! Игра поставлена,каждый знает что делать.. Спартак же...снова
    игра перестраивается,снова наигрывается состав...и так уже 20 лет...Федун и вся шайка дармоедов,уходите!!!
    f5p7ajsz66pc
    f5p7ajsz66pc
    09 июля в 21:50
    Все было ясно давно! Не стоило тратить время! Позор нужен был для удовлетворения........
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    09 июля в 21:50
    гугл все таки все верно перевел Мартинсу
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    09 июля в 21:47
    Абаскаля с почином )
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    09 июля в 21:42
    А также пусть даст широкую снеговую лопату чтобы вычистить 77 которое проедает деньги зря. О Составе 77 говорил ниже..
    pomor45
    pomor45
    09 июля в 21:39
    Самой счастливой на награждении выглядела тётка в голубом пиджаке, попавшая в объятия стольких здоровых потных мужиков сразу.
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    09 июля в 21:38
    Да уж,потролили спартачи от души,хотя первые 25 минут игры понравились,но всё таки индивидуальный уровень игроков Зенита заметно выше,счет по игре.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    09 июля в 21:38
    фЕДУН ! Умаляю ,продай Спартак Абрамовичу !
    hjlzuf
    hjlzuf
    09 июля в 21:38
    Прекрасный матч. Потрясающая атмосфера на стадионе. Праздник удался. Зенит чемпион!!!
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    09 июля в 21:38
    Народ, смотрите Николсона именно там)
    pomor45
    pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    09 июля в 21:37
    Просто у соперника не оказалось головы.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     