«Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России

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09 июля 2022, 20:57

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

На 29-й минуте счёт в игре открыл нападающий питерского клуба Иван Сергеев. На 34-й минуте Малком увеличил преимущество «Зенита», а на 46-й минуте Вендел довёл счёт до разгромного. В дополнительное ко второму тайму время нападающий Матео Кассьерра поставил точку в матче — 4:0.