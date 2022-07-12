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МЮ разгромил «Ливерпуль» в товарищеском матче

12 июля 2022, 17:52
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед4 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

МЮ обыграл «Ливерпуль» в рамках контрольной игры.

В составе номинальных хозяев отличились Джейдон Санчо (12), Фред (30), Антони Марсьяль (33) и Факундо Пеллистри (76).

Поединок состоялся в Таиланде.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
DXTK
DXTK
12 июля в 23:24
Товарняк товарником но пощечина ливерпулю выписана знатная, это чтобы мистер Клопп не летал в облаках а продав Мане и купив двух юнцов понимал что легко в сезоне не будет. Разбив супер трио не всегда легок склеить так быстро новое.

PS А МЮ не смотря на эту даволько крупную победу все равно ужасен. Тен Хаг ничего не сделал лишь расшевелил парочку игроков. от спячки, поглядим на них по ходу сезона.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ lobsterdam (раскрыть)
12 июля в 21:23, ред.
В первом тайме играл полуторный состав МЮ забил 3 как говорят 2-3 составу Ливера, МЮ, на второй тайм вышел 3 состав МЮ и Основной Ливерпуля, и ещё пропустили защитник протащил мяч через половину поля, можно было бы пяткой на него отдать красота была бы!
протон
протон
12 июля в 20:48
Кратко по матчу:
Странно, что основной состав играл первый тайм против третьего состава Ливерпуля. Но что понравилось, так Марсьяль загорелся вроде (тьфу-тьфу), Санчо хорош был, Фернандеш без Роналду играет (именно играет, как и в свой первый сезон!). Насчет пары Варан - Линделеф и Мактоминай - Фред сложно судить на фоне юнцов. Рэшфорд ужасен, просто мега, невероятно ужасен.
С 60-90 минуту очень хочется похвалить Байи, он во всем сильнее и Магуайра и Линделефа, в отборах шикарен, на втором этаже играет и атаки разгоняет отлично, что можно было увидеть в моменте с 4 голом. Пельистри и Диалло на мой взгляд были тоже очень хороши, любой из них на данный момент предпочтительнее Рэшфорда. Еще интересный эксперимент тен Хага - Донни в опорной зоне, по-моему вполне успешный опыт.
ЗЫ: Руку тен Хага видно, стали больше играть в короткий пас и точность передач кажется стала намного выше, особо не припомню глупых потерь.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
12 июля в 20:31, ред.
У манкунианцев сегодня пир, но уже с радиотелефоном.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
12 июля в 20:26
изначально, только взглянув на стартовые составы команд понял, что для тен Хага нужна победа - вышла основа, для Юргена это очередная тренировка не более - много молодёжи, причём некоторые фамилии вообще первый раз увидел.
уже очень скоро в 3 туре на Олд Траффорд будет уже серьёзная игра
ZIBO rock
ZIBO rock
12 июля в 19:56
Товарняк!
t2k
t2k
12 июля в 19:16
Товарняк конечно, но было интересно посмотреть на интенсивность и желание. Видел не всю игру, но порадовал Эрик Байи и куча молодых ребят. +Я впервые видел марсиаля который улыбался)

С ливером все норм , Дарвин 20ку за сезон наколотил нех делать
112910415
112910415
12 июля в 18:51
отряд явно не заметил потери бойца )
63357jpm27v7
63357jpm27v7
12 июля в 18:41
А где Роналду?
lobsterdam
lobsterdam
12 июля в 18:31
Буду сдержан в эмоциях, т.к. не знаю в каких составах играли. Но все равно приятно, хоть и товарняк. Если даже паралитик Марсик отметился ( зря его ЭТХаг оставил ), то в Мерсисайде что-то неладно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 июля в 18:29
В товарняке выигрывают,а в официальном сливают!
dok66
dok66
12 июля в 18:28
Ливерпуль там просто отдыхает . Зачем ему напрягаться .
Juventus CR7
Juventus CR7
12 июля в 18:28, ред.
Это ни о чем не говорит. Товарняк есть товарняк. Ливерпуль играл далёк от основы.

Вот посмотрим на Красных дьяволов в сезоне когда заруба в чемпионате будет каждый тур. Вот там уже можно будет что то комментировать, критиковать, разбирать.

А это вместо тренировки, и распространение и реклама команд по континенту. Болельщиков не хило насобирали.
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
12 июля в 18:23
он вернется щас!))
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
12 июля в 18:16
Мои поздравления.
Неэгоист
Неэгоист
12 июля в 18:11
АПЛ начался, подумал гелевый и... проснулся...
Migelito
Migelito
12 июля в 18:11
Не бывают товарняков между этими клубами. Очень досадно
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
12 июля в 18:11
в товарищеском матче))
95-shishani-95
95-shishani-95
12 июля в 18:10
Надеюсь, то что написали внизу это шутка про Роналду?
Что с Роналду, что без МЮ пока не светит такое в серьёзном турнире против Ливерпуля.
Здесь же, футболисты берегут себя, чтоб не получить травму и не пропустить предсезонку.
1 984
1 984
12 июля в 18:08
Обычный предсезонный товарняк.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
12 июля в 18:07
Мои поздравления.
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
12 июля в 18:07
Желаю удачи в новом сезоне
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
12 июля в 18:06
Пусть это будет начало новая эра доминирования
Elliada
Elliada
12 июля в 18:01
Пусть в АПЛ попробуют также
Ice van Reed
Ice van Reed
12 июля в 17:54
Как убрали Холодильник с заявки и сразу игра попёрла!!!
sihafazatron
sihafazatron
12 июля в 17:53
Без Роналду вот как игра пошла) Глядишь может и смогут побороться за 5-ое место АПЛ)))
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