МЮ разгромил «Ливерпуль» в товарищеском матче

МЮ обыграл «Ливерпуль» в рамках контрольной игры.
В составе номинальных хозяев отличились Джейдон Санчо (12), Фред (30), Антони Марсьяль (33) и Факундо Пеллистри (76).
Поединок состоялся в Таиланде.
|Манчестер Юнайтед4 : 0Ливерпуль
|Матч завершен
МЮ обыграл «Ливерпуль» в рамках контрольной игры.
В составе номинальных хозяев отличились Джейдон Санчо (12), Фред (30), Антони Марсьяль (33) и Факундо Пеллистри (76).
Поединок состоялся в Таиланде.
Вот посмотрим на Красных дьяволов в сезоне когда заруба в чемпионате будет каждый тур. Вот там уже можно будет что то комментировать, критиковать, разбирать.
А это вместо тренировки, и распространение и реклама команд по континенту. Болельщиков не хило насобирали.
Вот посмотрим на Красных дьяволов в сезоне когда заруба в чемпионате будет каждый тур. Вот там уже можно будет что то комментировать, критиковать, разбирать.
А это вместо тренировки, и распространение и реклама команд по континенту. Болельщиков не хило насобирали.
Странно, что основной состав играл первый тайм против третьего состава Ливерпуля. Но что понравилось, так Марсьяль загорелся вроде (тьфу-тьфу), Санчо хорош был, Фернандеш без Роналду играет (именно играет, как и в свой первый сезон!). Насчет пары Варан - Линделеф и Мактоминай - Фред сложно судить на фоне юнцов. Рэшфорд ужасен, просто мега, невероятно ужасен.
С 60-90 минуту очень хочется похвалить Байи, он во всем сильнее и Магуайра и Линделефа, в отборах шикарен, на втором этаже играет и атаки разгоняет отлично, что можно было увидеть в моменте с 4 голом. Пельистри и Диалло на мой взгляд были тоже очень хороши, любой из них на данный момент предпочтительнее Рэшфорда. Еще интересный эксперимент тен Хага - Донни в опорной зоне, по-моему вполне успешный опыт.
ЗЫ: Руку тен Хага видно, стали больше играть в короткий пас и точность передач кажется стала намного выше, особо не припомню глупых потерь.
Странно, что основной состав играл первый тайм против третьего состава Ливерпуля. Но что понравилось, так Марсьяль загорелся вроде (тьфу-тьфу), Санчо хорош был, Фернандеш без Роналду играет (именно играет, как и в свой первый сезон!). Насчет пары Варан - Линделеф и Мактоминай - Фред сложно судить на фоне юнцов. Рэшфорд ужасен, просто мега, невероятно ужасен.
С 60-90 минуту очень хочется похвалить Байи, он во всем сильнее и Магуайра и Линделефа, в отборах шикарен, на втором этаже играет и атаки разгоняет отлично, что можно было увидеть в моменте с 4 голом. Пельистри и Диалло на мой взгляд были тоже очень хороши, любой из них на данный момент предпочтительнее Рэшфорда. Еще интересный эксперимент тен Хага - Донни в опорной зоне, по-моему вполне успешный опыт.
ЗЫ: Руку тен Хага видно, стали больше играть в короткий пас и точность передач кажется стала намного выше, особо не припомню глупых потерь.