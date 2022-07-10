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«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче с тремя таймами

10 июля 2022, 21:57
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Сегодня, 10 июля, «Локомотив» и «Динамо» встретились в рамках товарищеского матча. Команды победителя не выявили — 3:3.

Голами в составе «железнодорожников» отметились Лукас Фассон, Антон Миранчук и Вильсон Изидор. За динамовцев забили Вячеслов Грулев, Фёдор Смолов и Константин Тюкавин.

Команды сыграли три тайма по 45 минут.

Также сегодня «Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
alexamit
alexamit ответ Caniggia (раскрыть)
11 июля в 21:38
Это он по росту правофланговый.
CTePx
CTePx ответ makkie (раскрыть)
11 июля в 14:53
Эксперт нашелся. Во первых это товарищеский матч, в котором идет подготовка к сезону. Во вторых, 3ий тайм, в котором пропустили гол, сравнявший счет, играли резервы обеих команд. Ну и главное, счет логичным нельзя назвать, играли в особом формате, всем составом, с многими заменами, и в три тайма, это нельзя сравнить с матчем лиги или кубка.
valt134
valt134
11 июля в 07:34
Товарняк… Могли бы и не играть.
112910415
112910415
11 июля в 00:54
новый формат опробовали
makkie
makkie
10 июля в 23:35
Вести 3-0 и в итоге упустить победу.
Локо такой Локо, обороны нет похоже.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 23:33
Вот они извращенцы...
Caniggia
Caniggia
10 июля в 23:13
Ни фига себе! Ротенберг так велик, что в честь него решено было сыграть целых 3 тайма по 45 минут!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
10 июля в 23:11
Надо было 4 тайма сделать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 23:00
Никто не хотел выигрывать, просто размялись!
Baggio R.
Baggio R. ответ баск (раскрыть)
10 июля в 22:44
Одна поправка - он "великий" финский мастер.
Capral
Capral ответ nikoladolgov (раскрыть)
10 июля в 22:43
Договорняк был в конце прошедшего сезона, и тоже 3:3.
nikoladolgov
nikoladolgov
10 июля в 22:40
Договорняк !
Трезвый повар
Трезвый повар
10 июля в 22:24
И счёт хоккейный и количество периодов
баск
баск
10 июля в 22:12
Матч был отмечен знаменательным событием:
Он стал прощальным в карьере великого российского мастера Бори Ротенберга,
поигравшего за оба клуба.
Как же грустно, печаль накатывает и слёзы душат.
Уходят легенды)))

Но к игре..
Формат 3х45 позволил протащить через неё кучу народа, из-за чего целостным
матч, понятное дело, не выглядел.
Дало ли это что-то тренерам- ну, бум надеяться..

Обе стороны периодически неплохо атаковали, с хорошим количеством моментов.
В обороне же обе немало чудили.
Мы- понятно почему. Хозяева же просто иногда расслаблялись, что было напрасно, т.к. в особо вопиющих случаях они сразу выхватывали.

В целом же Локомотив выглядел, на мой взгляд, пообстоятельнее.
А мы пока несколько сумбурны (если иметь ввиду игроков основы и близких
к ней), хотя и довольно веселы, и произвели сегодня впечатление самолёта, бодро набирающего скорость на взлёт с орущим сигналом индикатора в кабине пилотов "к взлёту не готов".

Что ж, придётся добирать форму и обретать хребет по ходу сезона.
Главное- получилось бы..
95-shishani-95
95-shishani-95
10 июля в 21:58
А понял, товарняк обычный.
95-shishani-95
95-shishani-95
10 июля в 21:58
А что за игра?
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