«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче с тремя таймами

Сегодня, 10 июля, «Локомотив» и «Динамо» встретились в рамках товарищеского матча. Команды победителя не выявили — 3:3.
Голами в составе «железнодорожников» отметились Лукас Фассон, Антон Миранчук и Вильсон Изидор. За динамовцев забили Вячеслов Грулев, Фёдор Смолов и Константин Тюкавин.
Команды сыграли три тайма по 45 минут.
Также сегодня «Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче.
Он стал прощальным в карьере великого российского мастера Бори Ротенберга,
поигравшего за оба клуба.
Как же грустно, печаль накатывает и слёзы душат.
Уходят легенды)))
Но к игре..
Формат 3х45 позволил протащить через неё кучу народа, из-за чего целостным
матч, понятное дело, не выглядел.
Дало ли это что-то тренерам- ну, бум надеяться..
Обе стороны периодически неплохо атаковали, с хорошим количеством моментов.
В обороне же обе немало чудили.
Мы- понятно почему. Хозяева же просто иногда расслаблялись, что было напрасно, т.к. в особо вопиющих случаях они сразу выхватывали.
В целом же Локомотив выглядел, на мой взгляд, пообстоятельнее.
А мы пока несколько сумбурны (если иметь ввиду игроков основы и близких
к ней), хотя и довольно веселы, и произвели сегодня впечатление самолёта, бодро набирающего скорость на взлёт с орущим сигналом индикатора в кабине пилотов "к взлёту не готов".
Что ж, придётся добирать форму и обретать хребет по ходу сезона.
Главное- получилось бы..
Он стал прощальным в карьере великого российского мастера Бори Ротенберга,
поигравшего за оба клуба.
Как же грустно, печаль накатывает и слёзы душат.
Уходят легенды)))
Но к игре..
Формат 3х45 позволил протащить через неё кучу народа, из-за чего целостным
матч, понятное дело, не выглядел.
Дало ли это что-то тренерам- ну, бум надеяться..
Обе стороны периодически неплохо атаковали, с хорошим количеством моментов.
В обороне же обе немало чудили.
Мы- понятно почему. Хозяева же просто иногда расслаблялись, что было напрасно, т.к. в особо вопиющих случаях они сразу выхватывали.
В целом же Локомотив выглядел, на мой взгляд, пообстоятельнее.
А мы пока несколько сумбурны (если иметь ввиду игроков основы и близких
к ней), хотя и довольно веселы, и произвели сегодня впечатление самолёта, бодро набирающего скорость на взлёт с орущим сигналом индикатора в кабине пилотов "к взлёту не готов".
Что ж, придётся добирать форму и обретать хребет по ходу сезона.
Главное- получилось бы..