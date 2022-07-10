«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче с тремя таймами

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10 июля 2022, 21:57

Сегодня, 10 июля, «Локомотив» и «Динамо» встретились в рамках товарищеского матча. Команды победителя не выявили — 3:3.

Голами в составе «железнодорожников» отметились Лукас Фассон, Антон Миранчук и Вильсон Изидор. За динамовцев забили Вячеслов Грулев, Фёдор Смолов и Константин Тюкавин.

Команды сыграли три тайма по 45 минут.

Также сегодня «Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче.