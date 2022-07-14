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Стал известен новый формат Кубка России

14 июля 2022, 17:28

Стало известно, в каком формате будет проводиться Кубок России в сезоне 2022/23.

По данным источника, 16 команд Российской Премьер-Лиги будут стартовать с группового этапа (по 4 клуба в каждой группе). Первый тур пройдёт 8 августа, а последний — 8 ноября. Команды будут играть по круговой системе (3 матча дома и 3 в гостях).

Две команды из каждой группы, которые заняли первое и второе место, выходят в 1/4 финала верхней сетки, а команды, которые заняли 3-е место, в 1/4 финала нижней сетки. Клубы, занявшие 4-е место в группе, выбывают из турнира. Команды, которые проиграли в 1/4 финала верхней сетки попадают в нижнюю сетку. Такая же схема будет действовать в 1/2 финала и финалах. Матчи плей-офф начнутся в феврале 2023 года. В верхней сетке клубы будут играть двухматчевое противостояние, а в нижней сетке будет одна игра. Победители финалов верхней и нижней сетки встретятся в Суперфинале.

Команды Первой и Второй лиг будут пробиваться по другой схеме (большинство клубов Первой лиги начнут свой путь с 1/32 финала). В нижнюю сетку попадут 4 победителя 1/8 финала.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
alexamit
alexamit
15 июля в 10:28
Как говорил Кузьмич-Дураков в России ещё на сто лет припасено!
karnager
karnager
15 июля в 01:19
обычную лигу чемпионов сделали, только внутри страны))
Garrincha58
Garrincha58
14 июля в 23:23
так всё запутать могут только у нас
gentlewolf
gentlewolf
14 июля в 22:14
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ протон (раскрыть)
14 июля в 21:37
Ну это формат из турниров по компьютерным играм, самих матчей будет больше и они станут интереснее, плюс случайных вылетов станет значительно меньше, правда шансов на победу у всех кроме зенита значительно поубавится, поскольку 2-а раза об*ться зенит себе не позволит, точнее газпром ему не позволит...
5bxp8hmmx244
5bxp8hmmx244
14 июля в 21:30
Надо заполнить место ЕК
нечитайло
нечитайло
14 июля в 21:24
Это взамен Европы дополнительные нагрузки
112910415
112910415
14 июля в 19:39
задача была - усложнить всё до предела ! )
Сп62
Сп62
14 июля в 19:28, ред.
Закрутили так, что одной бутылки будет мало.
Caniggia
Caniggia
14 июля в 18:34
Что это за галиматья?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 июля в 18:31
Сколько рыбы в сетке! Только чур по правилам и закону!
Нет браконьерства!
протон
протон
14 июля в 18:29
Чемпионат чемпионатом, но Кубок - это единственная надежда для небольших клубов, чтобы сверкнуть на полную катушку. Задач на повышение в лиге нет и не будет (спасибо системе "осень-весна", которая планомерно убивает Второй дивизион), а Кубок был надеждой. Какой теперь от него смысл, если даже тут, где шансы должны быть у всех одинаковые (раньше хоть и привилегии в виде 1/16 у РПЛ, но всё же), то теперь сделали "всё равны, но некоторые равнее". Даже групповой этап, который был 2 года, не казался таким глупым, как это
ДАША Д
ДАША Д
14 июля в 18:03
Чем сложнее, тем интереснее.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
14 июля в 17:55, ред.
А вылетевшие в 1/32 и все те кто занял 4-е место сыграют между собой, а победитель сыграет с Суперфиналистом в Гиперфинале Кубка России!!!
drug01
drug01
14 июля в 17:52
Будем смотреть результат?????
nikoladolgov
nikoladolgov
14 июля в 17:50
Чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало !
sihafazatron
sihafazatron
14 июля в 17:47
Главное не занять 4-ое место в группе и тогда будут шансы на суперфинал)))) и в плей-офф можно вылететь, и все равно шанс остается))
Gahi
Gahi ответ Ice van Reed (раскрыть)
14 июля в 17:41
Лучше и не скажешь чем ваш герой. Удачи
AlanW 1
AlanW 1
14 июля в 17:39
Слишком перемудрили. Но "некоторые" команды будут плакаться, что Зенит проплатил себе легкую сетку.
Ice van Reed
Ice van Reed
14 июля в 17:35
Ну или как-то так
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