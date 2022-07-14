Стал известен новый формат Кубка России

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14 июля 2022, 17:28

Стало известно, в каком формате будет проводиться Кубок России в сезоне 2022/23.

По данным источника, 16 команд Российской Премьер-Лиги будут стартовать с группового этапа (по 4 клуба в каждой группе). Первый тур пройдёт 8 августа, а последний — 8 ноября. Команды будут играть по круговой системе (3 матча дома и 3 в гостях).

Две команды из каждой группы, которые заняли первое и второе место, выходят в 1/4 финала верхней сетки, а команды, которые заняли 3-е место, в 1/4 финала нижней сетки. Клубы, занявшие 4-е место в группе, выбывают из турнира. Команды, которые проиграли в 1/4 финала верхней сетки попадают в нижнюю сетку. Такая же схема будет действовать в 1/2 финала и финалах. Матчи плей-офф начнутся в феврале 2023 года. В верхней сетке клубы будут играть двухматчевое противостояние, а в нижней сетке будет одна игра. Победители финалов верхней и нижней сетки встретятся в Суперфинале.

Команды Первой и Второй лиг будут пробиваться по другой схеме (большинство клубов Первой лиги начнут свой путь с 1/32 финала). В нижнюю сетку попадут 4 победителя 1/8 финала.