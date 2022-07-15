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Федотов рассказал о принципах игры команды

15 июля 2022, 08:59

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о принципах работы его команды.

Единство атаки и обороны. Мы должны быть сбалансированы во всех линиях, должны использовать пространство. Необходимо найти баланс, наладить быстрые переходы, плюс команда должна уметь прессинговать во всех фазах, а также контрпрессинговать. Сейчас в ЦСКА мы на стадии того, чтобы центральные защитники участвовали в атакующих действиях. Мы изучаем ребят, посмотрели всех на разных позициях. Осталось прийти к гармонии.

Должны владеть аритмией – быстрые переходы тоже никто не отменял. Надо хорошо владеть моментами, когда соперник не расставился: когда оборона не сформирована – забиваются голы. Ну а позиционные атаки – самое сложное в футболе, здесь нам есть над чем работать.

Футбол – противоборство атаки и обороны – ни больше, ни меньше. Чтобы забивать голы, нужно делать передачу вперёд, быстро вскрывать свободное пространство. А чтобы не пропускать, нужно эти действия нивелировать. Организованный прессинг – один из лучших вариантов для этого. Это интеллектуальный процесс, команда должна всё чётко анализировать и выполнять. Но это то направление, которое позволяет допускать меньше моментов у своих ворот.

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 22:40
Клопп бы улыбнулся..)
112910415
112910415
15 июля в 12:54
на стадии формулировок всё убедительно !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
15 июля в 11:24
Они пашут задом наперед). Бегунков хватает, всадники без головы. Думающих нет без футбольного интеллекта. Если сравнить Крылья с ЦСКА и там, и здесь молодежь, но игроки Осикина играли думая и грамотно принимали решения в той, или иной ситуации. У ваших же голимая суета. Как с Гончаренко пришло и с Березуцкими продолжилось.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
15 июля в 10:27
Всё сказано по делу, воплотить сказанное, задача ВВФ.
Удачи.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
15 июля в 10:16
Там не думать надо на поле, а пахать. А умников всяких хватает - пахать некому. Чтобы играть в такой футбол, про который он говорит, нужно быть очень выносливым и пахать на поле все 90 минут.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 июля в 10:12
Слова - пока просто слова, посмотрим что будет на деле
Caniggia
Caniggia
15 июля в 09:43
Говорит грамотно, по делу. Чувствуется, что тренер имеет достаточно ясное и четкое представление о современном прогрессирующем футболе, его принципах и новшествах, его реалиях. Если хочешь, чтобы команда прогрессировала и добивалась результата, то надо придерживаться лучших образцов современного футбола, учиться на них и воплощать это на собственной практике. Всё это про Федотова. Он тренер явно изучающий новейшие успешные опыты в футболе, пытающийся внедрить это в собственную работу с командой, сочетая всё с классическими принципами и аксиомами футбола. В общем, очень интересный специалист пришел в ЦСКА и теперь остаётся ждать игры и результатов.
ДАША Д
ДАША Д
15 июля в 09:20
Много умных слов, а как на деле получится - увидим.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июля в 09:16
На практике сложно внедрить особенно когда в команде есть несколько Обляковых.
ZIBO rock
ZIBO rock
15 июля в 09:11
Принцыпы игры это хорошо, вот только исполнителей где взять?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 июля в 09:08
Научит думать игроков результат будет. Интеллект не зря отметил.
n2q9wn33c3ty
n2q9wn33c3ty
15 июля в 09:05
Это интересно
Гость
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