«Спартак» не любит «денежные мешки», но сам из их числа. Абаскалю нужны новички

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10 июля 2022, 22:59

«Красно-белые» запутались в схеме «4-3-3».

К новому тренеру автоматически копились вопросы, ведь это наставник молодой команды. Но когда разница в Суперкубке оказалась настолько катастрофической – верилось, что «Спартак» хотя бы даст бой и проиграет без унижения, то главному тренеру и Каттани хочется задать парочку смежных кадрово-тактических вопросов. До конца трансферного периода достаточно времени, и «Спартаку» вряд ли стоит ставить точку в кампании.

Непонятны преимущества Селихова

Старший Александр разве чем-то лучше младшего? Максименко может с новым тренером перезапустить карьеру в основе, он перспективнее, чем Селихов, которого подрезали травмы. Против «Зенита» голкипер допустил явную ошибку, опрометчиво рванул из ворот, хотя Малкому было сложно на огромной скорости нанести прицельный удар. Вратарь помог забить в пустые ворота, а дальше дело техники, когда на перерыв уходишь, ведя 2:0. Также Селихов никогда не умел управлять обороной. Именно он пережил 0:7 в Ливерпуле с Боккетти, Джикией, Таски и Ещенко в защите.

Чернов явно не для вечной основы

Защитник ЦСКА оказался не нужен родному клубу. Не задержался в «Урале», где умеют готовить игроков обороны. Лишь в «Крыльях Советов», в этой команде-академии с тренером-педагогом показал неплохой футбол. Но в 26 лет между ним и Кутеповым нет разницы по классу, есть только разница в форме. Следовательно, карту Чернова соперники еще разыграют не раз. Как и карту Кофрие. «Спартаку» после ухода Жиго нужен сильный центральный защитник, а что-то не слышно фамилий кандидатов. Каттани как-то хвастался, что у него на прямой связи целая орда футболистов, готовых усилить «Спартак». Лука, ваш выход! Иначе у Джикии до конца сезона будет седая борода, если Маслов не вернется, словно в фильме про супергероя. И Литвинов тоже вряд ли новый Жиго.

Мартинс не усиливает опорную зону

Попытки найти позитив в игре парня из Люксембурга из второго состава «Лиона» происходили на фоне жуткого первого круга с Руем Виторией. Но Мартинс Перейра не совсем подходит под задачу. Если Абаскаль такой фанат «Барселоны», как представляется, то для «тики-таки» нужен человек с уникальным отрезающим соперников пасом, а у Кристофера есть точный пас, но нет осмысленного. В Санкт-Петербурге увидели, что без полузащитника еще хуже, чем с ним. Но опасно оставлять команду с одним человеком, который отдаленно напоминает чистого опорника. Если Мартинс вдруг сказочно прибавит – заберем слова назад, а пока это сырой игрок на ключевой позиции. Перейра не тот, вокруг кого можно строить «Спартак», который не будет позволять «Зениту» пополнять коллекцию разгромов.

Зиньковскому нужна четкая роль

В «Крыльях Советов» каждый понимал, что делает, поэтому получилось. Если Абаскаль планирует использовать Антона в роли «беги туда, где мяч», то на коротком отрезке допускается успех, как у Ларссона, но когда соперники изучат персональные решения футболиста Зиньковского, то задавят его физически, закроют стратегически и «Спартак» испортит карьеру еще одному яркому атакующему игроку. Вингеру нужна схема, где сыграет на фланге, то есть «красно-белые» должны адаптироваться к «4-3-3». А пока очевидно, что эта модель таит в себе опасность.

Двух защитников в центре маловато

Двойная, тройная подстраховка превращается привычную защиту «Спартака» в более или менее надежную. Когда в финале Суперкубка бросались на мяч вдали от своих ворот, то поначалу между чужими линиями смотрелись правильно. Но эта работа напоминала курсовую или дипломную, явно не кандидатскую диссертацию. Абаскаль придумал, как расставить игроков «Спартака» в неудобной для команды схеме «4-3-3». Но в итоге может, как и Тедеско с Виторией, вернуться к «3-5-2», ведь класс защитников, и не только центральных, не позволяет играть четыре в линию с размахом и легкостью. Любой выход латераля вперед сразу оголял фланги, чем «Зенит» успешно пользовался. Держать линию офсайда вдвоем, опять же, сложнее, ведь нет «либеро», который страхует двух напарников.

Фланги остаются большой проблемой

Хлусевич нормальный игрок, Мозес весной закрывал левый фланг, а теперь даже вернулся в Москву. Но это не значит, что Виктор останется надолго. Как нет уверенности, что Классен лучше, чем старичок Рыбус. В итоге из «Спартака» получается какой-то середняк – молодые футболисты, парочка ветеранов в разных линиях, чьи лучшие времена позади (извините, Роман Зобнин). А если уйдет Мозес, а Хлусевич не сможет развернуться впереди так, как в Туле, то снова легендарная позиция Рассказова станет проблемой. Николая оставили в команде, выдали новый контракт, но его наличие словно продолжает череду маленьких персональных кошмаров, когда напротив человек с улыбкой Клаудиньо. Плюс ко всему, даже у Мозеса в прошлом сезоне был как сильный отрезок, так и ужасный. Ветеран тоже нестабильный, хотя выше всех коллег по амплуа по уровню.

Николсон и Соболев не для скамейки

Понятно, что хочется поставить Зиньковского и Промеса в основу. Но тогда получается схема «4-3-3», остается одна позиция для центрального форварда. А в команде два нападающих, разных по подходу, но в идеале весьма результативных. Мало в мире примеров, когда игровое время делили искусственно, выпускали то одного, то другого, и получали великолепную игру от обоих. Здесь может быть исключение, ведь Соболев выполняет много черновой работы и может утомлять соперников, а Николсон способен удачно выйти на замену? Поначалу именно так, но в какой-то счастливый для «Спартака» момент оба наберут форму. И сразу миг перестанет быть радостным. Слишком сильны эти форварды, еще и с характером, чтобы один из них намного чаще оказывался на скамейке. Также на лавке не хочет сидеть Промес – готов драться с теми, кто думает иначе.

От того, насколько Абаскаль упрямый тренер – в негативном смысле, зависит качество футбола «Спартака» и итоговое место в таблице. В финале против «Зенита» напомнили скорее команду Ваноли, которая тоже старалась, но часто проигрывала, нежели команду Тедеско, где были Жиго, Крал, Ларссон, Айртон и Понсе. «Спартак» потерял сильных легионеров, а подписал незрелых россиян и парочку иностранцев не уровня Мозеса и Промеса. Также генеральный директор «Спартака» Мележиков странно ответил на вопрос о том, нуждается ли команда в усилении:

Мы не будем гнаться за финансовыми мешками. Будем идти поэтапно, усиливаться там, где это необходимо, и настолько это возможно.

Дальше была фраза «у них бюджет в 2-3 раза больше». А вот это неправда, ведь есть официальные отчеты РФС , даже у «Зенита» бюджет не в три раза выше. Да и «они» это одна команда. Московские соседи и «Краснодар» не богаче, чем «Спартак». Клуб вполне себе «мешок», что доказывают неумные расходы на добрую сотню миллионов евро.

С другой стороны, ответ Мележикова скорее о том, что денег может не остаться. Идет подготовка фанатов к отрезку, когда предложат верить и ждать, но никого уровня Промеса, только моложе, не подвезут. Понятно, что если мерить поражениями от «Зенита», то «Спартак» можно закрывать. Но один матч не равен сезону, хотя тревожные симптомы болезни середняка перенесли со времен с Виторией и Ваноли. Абаскалю нужно реагировать без промедления. «Спартак» может лучше, но только если тренер умеет анализировать поражения и требовать новичков. Нынешнего состава не хватит, нужны минимум два сильных футболиста в основу.