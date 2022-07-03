Эджуке уходит, а Чалов возвращается. Но с Заболотным в атаке ЦСКА не возродить

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03 июля 2022, 14:26

Федотов требует агрессию в атаке.

Шварц планирует ослабить ЦСКА

Можно столько угодно рассказывать, какой Эджуке эгоистичный на поле – правда, но нигериец способен разбавлять атаки «армейцев» нетривиальными решениями. Как и ушедший Марио Фернандес, вингер играет самостоятельно. В «Сочи» несколько лет выстраивали работу впереди, чтобы запутать соперника. Даже защитник Терехов постоянно появлялся в чужой штрафной. А действия Заболотного, Кокорина и Касьерры очень сильно отличались по подходу. У ЦСКА такого разнообразия не было, была только ставка на индивидуальное мастерство.

Но передач Дзагоева больше не будет. Языджи уехал из РПЛ , не вернется. А теперь «Герта» напомнила Эджуке, что тот может уйти из ЦСКА прямо сейчас. Не так давно нигериец рассказывал, как ему хорошо в московском клубе, но достаточно небедному клубу из Берлина и тренеру Шварцу, который знает возможности Чидеры, предложить нормальный контракт и шанс поиграть в основе – нигериец засверкает пятками в сторону Бундеслиги. Понятно, что «Герта» была аутсайдером, но выжила. Пригласила тренера «Динамо», может подняться в таблице.

Эджуке правильно сделает, если уйдет в аренду. Ему всего двадцать четыре года. Поиграл за ЦСКА почти два, но в Лигу чемпионов этот путь не заведет. А так хоть добавит в резюме выступления за один из клубов топ-5. Тем более, Нигерия впервые за шестнадцать лет не пробилась на чемпионат мира. Можно не переживать, что не попадешь в заявку в Катар, если адаптация в «Герте» не пройдет гладко. Федотов лишится техничного парня, самоуверенного в дриблинге, но продуктивного. Эджуке забил столько же мячей, сколько и Заболотный.

Чалова нужно привести в чувство

Федор – самый сильный нападающий ЦСКА . Просто Чалов не подходил тренеру Березуцкому, поэтому уехал в «Базель» к наставнику «Спартака» Абаскалю. В итоге ни испанец, ни россиянин в любимом клубе легендарного теннисиста Федерера не задержались. Швейцарцы не продлили арендное соглашение, хотя Чалов планировал остаться в центральной Европе. Теперь возвращается. И вряд ли Федотов в нынешних условиях не просит о трансфере нападающего.

А из Чалова точно не стоит делать крайнего форварда. Эксперименты были, но Федор не настолько резкий. Зато мыслит неплохо, в схеме «3-5-2» или «4-4-2» может пригодится. Проблемы этого нападающего всегда были связаны с психологией. Федотов понимает, что без работы с моралью не добиться успеха с ЦСКА . Чалова нужно настроить на успешный сезон без ярких промахов из хороших позиций. Или же ставить на крепких Гайча и Заболотного. И если аргентинца обкатывают в спаррингах рядом с юниорами – вероятно, не рассчитывают на него в основе, то Антона тренер знает.

У Заболотного хорошая физическая форма, и хотя в тридцать один год не выдаст невероятного ускорения, даже массу нападающего в ЦСКА в прошлом сезоне использовать не сумели. Было слишком мало явных моментов, а количество ударов отражало состояние всей команды. У опорного полузащитника Гбамена столько же попыток забить в среднем за игру, сколько и у центрального форварда. Чалов и того не получал, когда выпускали в одиннадцати матчах РПЛ в основе. Причина молниеносного успеха Языджи как раз в том, что находил моменты, а вот командный футбол «армейцев» огорчал, независимо от имен футболистов.

Потеряют полкоманды плеймейкеров

Обляков создал 20 моментов после навесов, 9 раз подал угловой так, что смогли пробить по воротам. А еще создал почти три десятка других моментов. Получилось шесть голевых передач, из которых три были бесполезными для результатов поединков. Дзагоев и Фернандес в сумме отдали семьдесят передач под удары, но на четвертом месте Ахметов. Что объединяет тройку? Все ушли из ЦСКА . Если уедет Эджуке, а Заболотный окажется на скамейке, то семь главным мастеров последнего паса – с Языджи включительно, покинут команду летом.

Федотову срочно надо думать, как выстроить атаку по-новому. Возможно, Облякова пора наигрывать на позиции «десятки». Хотя такой чистой роли в схемах «Сочи» не было, а новым Нобоа молодой хавбек вряд ли является. Важно, чтобы у Чалова пошла игра в пас. Принципиально, чтобы Медина и Карраскаль отрабатывали вложенные в них деньги. ЦСКА на данный момент сырая команда, и хотя обещают новичков для баланса в глубине – ищут опорного полузащитника, видим серьезные пробелы в атаке, которые вряд ли закроет молодежь во главе с Яковлевым.

К слову, именно Владислав вместе с Карраскалем отвечают стандартам Влашича по нацеленности на чужие ворота. Хотя двадцатилетний россиянин, как и колумбиец Хорхе – нестабильные, поэтому Гайч не уехал в новую аренду, а потеря Эджуке может оказаться болезненной. В атаке нет ни одного футболиста высокого класса. Также потеряли выход через правый фланг, ведь Фернандес связывал линии очевиднее, чем его коллега слева. ЦСКА снова существенно меняется в атакующей линии, и это после зимних трансферов, направленных именно на усиление атаки.

Без крутого форварда ЦСКА не выстрелит

В условиях, когда у клуба достаточно денег, просится расставания с Гайчем и покупка своего Касьерры. Но пока говорят о поисках, не называя списки из фамилий. Понятно, что Федотову нужны защитники – центральный и левый. Очевидно, что без опорника все реформы могут развалиться под тяжестью чужих контратак, но Чалов, Заболотный и Гайч не форварды мечты, пусть даже допускаем схему с одним нападающим.

А без Эджуке и Фернандеса некому будет в плохой вечер затащить мяч в чужую штрафную. Шутки шутками, но в таких условиях даже Дзюба может быть не худшим решением. Хотя понятно, что Артем предпочитает уехать за рубеж, а владельцы ЦСКА не любят лишние скандалы. Крепыш и свободный агент Эступиньян тоже не худший вариант, но просит два миллиона евро зарплаты и подъемные в размере одного миллиона.