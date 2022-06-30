Схема с четырьмя защитниками, высокие фланги и поиски смыслов в атаке. Абаскаль меняет «Спартак»

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30 июня 2022, 12:04

Спартаковский футбол от Гильермо.

Абаскаль и каталонские кружева

Еще на этапе знакомства с новым главным тренером «Спартака» мы узнали, что в Москву приехал испанский специалист с ДНК «Барселоны», хотя в своих интервью Абаскаль и подчеркивал, что его футбольная философия отличается от традиционного стиля «Барсы». А еще Гильермо рассказывал о любимых схемах:

Обычно я использую схему 4-3-3, но это лишь числа. Главное — концепция доминирования с высокой игрой крайних защитников. Я считаю, что владение мячом может быть элементом обороны, но предпочитаю атаковать. Футбол должен развлекать зрителей.

В своем первом интервью клубной пресс-службе «Спартака» испанец заявил, что схема будет гибкой, но при этом пообещал интенсивный и агрессивный футбол, навязывание противникам своих условий. А главная мысль была такой:

Моя философия — доминировать на поле, владеть мячом больше соперника и побеждать за счет этого.

Плохая новость для «Спартака»

Спартаковские болельщики со стажем живут ностальгией по «кружевному» футболу Романцева, но есть безжалостные факты, согласно которым в последние 20 лет стеночки-пяточки-забегания в «Спартаке» не приживаются. Наибольших успехов в последние годы добивались тренеры, игравшие в рациональный, силовой, часто вертикальный и контратакующий футбол. Каррера, Тедеско, Ваноли. А вот их коллеги, предпочитающие все делать красиво и «через мяч», успехов не добивались и нередко уходили оплеванными.

Был период «тики-таки» у Карпина, когда он искусственно ставил в ворота Сергея Песьякова, потому что он хорошо играет ногами. Унаи Эмери продержался на тренерском мостике полгода, хотя в его случае проблема не столько в футбольном стиле, сколько в коммуникациях с клубом. Аленичев прямо говорил, что собирается возвращать «дух и кружева», но ушел после пятого места в РПЛ и позорного вылета из квалификации Лиги Европы. Из Кононова на входе в «Спартак» тоже вытащили громкие фразы и обещания, а на деле получился пшик.

Руй Витория тоже собирался играть в доминирующий футбол, но после красивых голов и ярких матчей на предсезонном турнире «Спартак» скатился в уныние, а португалец пытался спасти ситуацию переходом к несвойственной для себя схеме с тремя центральными защитниками. Футбол с постоянным владением и выстроенной позиционной атакой требователен к качеству футболистов, поэтому выстроить доминирующий «Спартак» — это задача с высокой вероятностью провала. А еще есть особенности лиги, склонной к «автобусам» и силовому футболу. С Абаскалем «красно-белые» идут по пути наибольшего сопротивления.

Доминирующий футбол от Абаскаля

Вчера «Спартак» под руководством нового тренера впервые предстал перед камерами. Первый товарищеский матч межсезонья с «Аланией» прошел в закрытом режиме, а вот игру с «Балтикой» показали публике. «Спартак» сыграл два тайма разными составами: основа выиграл свой отрезок 3:0, а дублеры уступили 0:2. Итоговый счет в принципе имеет второстепенное значение, но игровые схемы и принципы Абаскаля рассмотреть удалось. Их эффективность оценим по официальным встречам, а пока фиксируем факты и векторы:

Гибкость. Абаскаль продемонстрировал готовность менять расстановку и задачи футболистов в зависимости от текущего кадрового набора на поле. А в перспективе, вероятно, и в зависимости от качеств соперника. В матче с «Балтикой» «Спартак» использовал две схемы, но обе они предполагали четверку игроков в предпоследней линии. От привычной для «красно-белых» троицы в центре обороны испанец намерен отказаться.

Схемы. Конкретизируем тактические установки Абаскаля: основа играла по схеме 4-4-2 с ромбом в полузащите (то есть фактически 4-3-1-2), а номинально второй состав выстроился по схеме 4-3-3. Думаю, из этого мы можем сделать вывод, что Гильермо готов проявлять гибкость в рамках базовых расстановок 4-4-2 и 4-3-3.

Вратари. Теперь пройдемся по линиям в попытке «вычислить» наиболее вероятный стартовый состав «Спартака». Селихов на сегодняшний день, похоже, опережает Максименко в борьбе за вратарскую позицию.

Защитники. После ухода Самуэля Жиго и Ильи Кутепова в «Спартаке» осталось четыре номинальных центрбека: Джикия, Чернов, выздоровевший Маслов и Кофрие. Плюс универсальный Литвинов, который может сыграть на этой позиции. Понятно, что позиции капитана незыблемы, а рядом с ним будет играть Чернов или Маслов, у которых есть качества для продвижения мяча вперед через пас, что не очень здорово получается у Кофрие.

Наибольшее беспокойство у болельщиков вызывает правый фланг обороны, но Рассказов здесь скорее страхующий. Абаскалю нужны активные защитники на краях, поэтому справа будет играть щедро наделенный атакующими качествами Хлусевич, который начинал на этой позиции в «Арсенале». И это мы пока не принимает в расчет Мозеса, чье возвращение в команду под вопросом. За левый фланг поспорят Рыбус и Классен, и опытный поляк пока лидирует в борьбе за позицию.

Полузащитники. В матче против «Балтики» Абаскаль с первых минут выпустил тройку Умяров-Зобнин-Денисов в опорной зоне, а для Михаила Игнатова нашлась позиция «десятки», то есть Абаскаль создал гибрид схем 4-3-3 и 4-4-2, в такой конфигурации атакующая тройка не растягивается по фронту атаки. Наверняка поспорит за место в стартовом составе Кристофер Мартинс, который пока не прибыл в расположение «Спартака». Также налицо желание Абаскаля играть с «реджистой», глубинным диспетчером. На этой позиции он опробовал Умярова и Литвинова, а ведь есть еще и Пруцев, который может разыгрывать мяч и из опорной зоны, и с позиции «десятки».

Нападающие. Ключевая роль в атаке, как и положено по статусу, достается Квинси Промесу. Голландец может играть в паре с одним из больших форвардов — с Соболевым или Николсоном, может один из флангов в схеме 4-3-3 или даже оттянуться на позицию «десятки». Квинси забил два мяча в ворота «Балтики», а до этого отметился дублем в ворота «Алании». Свобода действий в атаке ему явно идет на пользу.

При Абаскале обострится конкуренция между Соболевым и Николсоном, два больших центрфорварда в модели испанца допустимы только в экстренных случаях. Если мы говорим о схеме 4-3-3, то Соболев/Николсон могут сыграть в окружении Промеса и Зиньковского, опять же, есть опция с Мозесом, но пока нет самого Виктора. С Игнатовым на поле логичнее использовать схему с «десяткой», потому что Михаилу в атакующей тройке комфортнее действовать в оттяжке, а не на одном из флангов.

Возможные стартовые составы «Спартака» в сезоне 2022/23

(4-3-3): Селихов — Хлусевич, Чернов/Маслов, Джикия, Рыбус — Умяров/Пруцев, Мартинс/Денисов, Зобнин/Литвинов — Зиньковский, Промес, Соболев/Николсон.

(4-3-1-2): Селихов — Хлусевич, Чернов/Маслов, Джикия, Рыбус — Умяров/Пруцев, Мартинс/Денисов, Зобнин/Литвинов — Игнатов/Пруцев — Промес, Соболев/Николсон.