«Манчестер Сити» продаёт 11 футболистов. Строят команду вокруг Холанда ради победы в ЛЧ .

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25 июня 2022, 13:02

В списке не только Стерлинг, Жезус и Бернарду.

У «горожан» новая атака

В плей-офф Лиги чемпионов не хватало голов. Для этого перехватили Холанда у других покупателей. «Манчестер Сити» заплатит за трансфер норвежца 60 млн евро «Боруссии» Д, но почти столько же досталось семье Эрлинга и агентству Райолы. Сделка солидная, норвежец выбил идеальные для себя условия, ведь в 2024 году активируется опция выкупа за 150 млн евро. Заиграет – останется, нет – Перес уже копит деньги.

Хулиан Альварес, подписанный за 17 млн евро, должен присоединиться к команде. Поэтому Гвардиола не держит Жезуса в составе. Бразилец переходит в «Арсенал», его трансфер принесет 52 млн евро. Добавить 55 млн евро за Феррана Торреса — получается неплохо. Взяли за 60 млн евро Холанда, отдали целых 49 млн евро его окружению и наследникам империи Райолы, но получили интересного молодого форварда из Южной Америки и самого крутого молодого центрального нападающего Европы.

126 миллионов евро отдали, 107 вернули. Неплохо, учитывая, что потенциал Альвареса и Холанда выше, чем Торреса и Жезуса. Также важно понимать, что выплаты окружению Эрлинга разбиты по годам, как и оплата «Барселоны» за трансфер Торреса. В один момент никто такие дикие суммы со счета на счет не перечисляет, ведь есть правила УЕФА и налоги. Любой клуб мира, заполучив за 126 млн евро связку Эрлинга и Хулиана, будет доволен.

Статус «Манчестер Сити» — фаворита ЛЧ и чемпиона АПЛ , позволяет совершать такие сделки. В команде остаются Марез, Фоден и Грилиш, а самое главное – Де Брюйне рад, что подписали Холанда, ведь давно мечтал о появлении классического форварда. В этом вопросе Кевин расходится с Гвардиолой. Разговоры об уходе бельгийца в «Реал» пару лет назад крутились и вокруг схемы. Плеймейкеру нужен адресат, получил сразу двоих.

Нашли подмену для Родриго

Фернандиньо ушел, чтобы в новом клубе чаще появляться на поле. У команды будет новый капитан, а в центре поля Родриго нужна подмена. Испанец проводил на поле много времени, впереди необычный сезон, разорванный чемпионатом мира в Катаре, где Испания – один из фаворитов второго эшелона. Центральный полузащитник «Манчестер Сити» будет занят на двух фронтах, в центре нужны люди.

Гвардиола не настолько большой фанат ротации, чтобы все, кто появлялся в центральной тройке, остались довольны своей ролью. Особенно с учетом, что два места заняты – Де Брюйне и Родриго останутся в старте. Нужен человек на подмену, и поскольку это «Манчестер Сити», то могут позволить себе резервиста за 52 млн евро вместе с бонусами. Филлипса заметили в составе сборной Англии, дали ему год в «Лидсе», чтобы оценить на дистанции.

Команда Бьелсы и Марша с трудом сохранила место в АПЛ , Филлипс в декабре получил травму подколенного сухожилия, пропустил три месяца и много матчей «Лидса». В другой «Юнайтед» — из Манчестера, не перешел. А вот сделку с Гвардиолой принял. Шансы, что будет игроком основного состава, откровенно низкие. Но Хосеп прикрыл тылы, нужен был чистый разрушитель. И поскольку Калвин прекрасен в борьбе, то задание выполнили. Игрок сборной Англии рискует своим местом в команде Саутгейта, но он это понимает.

А вот судьба Гюндогана и Бернарду Силвы — загадка. Илкая зовут в «Ньюкасл», но вряд ли немец туда хочет. Бернарду Силва, как сказал Гвардиола, недоволен, а это всегда причина подумать о расставании. Конечно, «Барселона» не может позволить себе трансфер португальца, нет у них 80 млн евро. Но Силва открыт к переговорам, не стал отрицать этого. Если уйдет Гюндоган, то или Фоден опустится ниже, или Филлипс получит место в тройке. Или используют запасную опцию – Гвардиола тестировал Зинченко как центрального хавбека.

Усиливают фланги обороны

В «Манчестер Сити» довольны отношением Зинченко к работе и обычно ставят его в пример. Уокер написал: «Оставляйте Александра в команде, влияет на работу с мячом и улучшает игру выходами на замену». Но украинец сильнее при игре в пас, чем как защитник. А вот в центре обороны у Гвардиолы все неплохо – Эдерсона защищают Диаш и Стоунз, Аке готовы отдать в другой клуб, но голландец вместе с Ляпортом формировали связку на подмену.

Канселу и Уокер делили правый край, а португалец осваивался слева. Но Гвардиола присмотрел себе футболиста, о котором давно знает. Кукурелья – воспитанник «Барселоны». В родном клубе в него не поверили, пройти Альбу по пути в основу Марк не смог. Зато левый защитник оказался мастером игры за скромные клубы. В «Хетафе» заслужил внимание «Брайтона», а после адаптации в АПЛ заинтересовал чемпиона и фаворита.

Пока «Спортинг» забрал Педро Порро за 8.5 млн евро, а Зинченко заинтересовал «Вест Хэм» и «Арсенал», аналитики Гвардиолы изучили методы работы Кукурельи. Футболиста нужно довести до уровня полуфинала или финала Лиги чемпионов, но кудрявый Марк грамотно работает в обороне и в атаке. Выступал за невероятно закрытый «Хетафе». В АПЛ подтвердил стабильность, хотя ему всего двадцать три года. Как и Филлипс, перерос уровень середняка и заслужил шанс.

Заработают около 250 млн евро

Все ставки логичные. И вписываются в задачу заработать не меньше, чем потратили, чтобы потом не возникло лишних вопросов от УЕФА . Реальная задача, если Холанд, Филлипс, Альварес и Кукурелья будут главными денежными тратами, а Стерлинг, Жезус, Гюндоган и, возможно, Зинченко с Бернарду Силвой принесут клубу деньги после заметных продаж. Добавляем трансфер Торреса, не забываем, что на контракте с МС много недешевых молодых людей – Базун, Эдози, Эррера и Роджерс, с которыми тоже планируют попрощаться.

Суммарно соберут около 250 млн евро. С 2005 года у «Манчестер Сити» нет сезона, когда расходы меньше, чем доходы от трансферов. Спустя семнадцать лет хорошо бы подумать о прощании с людьми, которые слишком крутые, чтобы сидеть на скамейке. Также о точечном усилении проблемных позиций. Дополнительно — о появлении по-спортивному наглых людей, способных в Лиге чемпионов сыграть не как Грилиш, а как Холанд.