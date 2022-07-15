Дзюба недоволен зарплатой, которую ему предлагает «Сочи»

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15 июля 2022, 18:17

Бывший нападающий «Зенита» вёл переговоры с «Сочи» перед тем, как отправился в расположение «Рубина».

По данным источника, форварда не устроила заработная плата, которую клуб ему предлагал. «Сочи» предложил Дзюбе контракт на 1 млн евро (плюс бонусы), сам Артем хочет зарабатывать больше. Кроме того, нападающий считает, что «Сочи» слишком ослаблен относительно прошлого сезона, потому что команду покинули Матео Кассьерра и Родригао.

Однако переход Дзюбы в «Сочи» всё ещё остается реальным вариантом, если Артем не сможет договориться с турецкими клубами.