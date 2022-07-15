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Дзюба недоволен зарплатой, которую ему предлагает «Сочи»

15 июля 2022, 18:17

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба вёл переговоры с «Сочи» перед тем, как отправился в расположение «Рубина».

По данным источника, форварда не устроила заработная плата, которую клуб ему предлагал. «Сочи» предложил Дзюбе контракт на 1 млн евро (плюс бонусы), сам Артем хочет зарабатывать больше. Кроме того, нападающий считает, что «Сочи» слишком ослаблен относительно прошлого сезона, потому что команду покинули Матео Кассьерра и Родригао.

Однако переход Дзюбы в «Сочи» всё ещё остается реальным вариантом, если Артем не сможет договориться с турецкими клубами.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
16 июля в 11:49
Курорт+деньги.Любая содержанка бы тут долго не ломалась.
SonicStar
SonicStar
16 июля в 10:02
С такой "мизерной" зарплатой Сочи толкает Артёмку снова стать на скользкую дорожку и шарить по шкафчикам одноклубников
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
16 июля в 08:59
Ему лучше в "Marvel" на кастинг податся
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответ pomor45 (раскрыть)
16 июля в 08:57
Поэтому тебе и не предлагают
112910415
112910415
16 июля в 05:17
Жадность - его второе имя. )
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
16 июля в 04:55
За хороший контракт готов даже выступать с трубином в ФНЛе
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
16 июля в 00:38
Терек опередил.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
15 июля в 22:40
Агаларов, как бы уже в Ахмате...
95-shishani-95
95-shishani-95
15 июля в 21:55, ред.
Да зачем им это бревно? Лучше Агаларова взять.
Аксинья
Аксинья
15 июля в 21:46
При нынешнем курсе падения евро через несколько месяцев даже полировать лавку за такую сумму будет стыдно, так что впервые поддержу Артема.
Gahi
Gahi ответ monah-10 (раскрыть)
15 июля в 21:37
В вот именно Вы правы, поэтому каждый клуб страхуется, чтобы убедиться, чего на самом деле из себя представляет Дзюба в таком возрасте, с большой вероятности получение травмы и долгим восстановлением от подобных рецидивов. Удачи
monah-10
monah-10 ответ Gahi (раскрыть)
15 июля в 21:23
Там, не совсем так, он хочет долгосрочный контракт, а не на год, по деньгам вполне договорились бы, но вот на три года клуб сразу отказал, а на год его не устраивает, потому что потом уже намного трудней себя продать будет. А если год провел бы ужасно, так никто с ним и дел иметь не будет.
Он как Кокоша хочет, нихрена ничего не делаеть, и сидеть на контракте.
sv_1969
sv_1969
15 июля в 20:12
нет слов((
figrant
figrant
15 июля в 19:46
Всегда есть варианты.
pomor45
pomor45 ответ d1metras (раскрыть)
15 июля в 19:43
Я бы за лям в рублях с удовольствием сидел на лавке и боялся одного - вдруг на поле выпустят.
ABir
ABir
15 июля в 19:43
Он всегда чем-то был не доволен. Ему предлагают жить на курорте у моря, получать лимон евро, а он все не доволен.
pomor45
pomor45
15 июля в 19:39
После неудачи с турками в Сочи ему разъяснят, что предложение было в рублях.
Caniggia
Caniggia
15 июля в 19:34
Совсем охренел дуболом долговязый!
Птица Феникс
Птица Феникс
15 июля в 19:29
Сбитый летчик.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ stanichnik (раскрыть)
15 июля в 19:28
Ну, за Игнатьева они 7.5 миллионов заплатили... Недавно вроде расторгли контракт уже))
1 984
1 984
15 июля в 19:27
В ФНЛ то оно лучше...
протон
протон
15 июля в 19:26
Рука будет тренироваться с Рубином пока Реал, Ливерпуль и Баварию выясняют кому он достанется)).
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
15 июля в 19:24
От Руки всего можно ожидать)
SHMEL
SHMEL
15 июля в 19:22
У Дзюбы это соловьиная песня, поэтому он пытается отжать контракт пожирнее и подольше, а когда поймёт что желающих нет согласится на то, что предлагают.
d1metras
d1metras
15 июля в 19:20
Я бы за лям евро на всех позициях одновременно играл бы)))
Gahi
Gahi
15 июля в 19:18
В клубе "Зенит" Дзюбе приложили вполне адекватную зарплату на год с бонусами, но он категорический отказался от такого предложения. В "Сочи" предлагают один миллион евро плюс бонусы, его тоже не устраивает. Слишком высокая самооценка у Артемы Дзюбы если исходить из того как он за последний год сдулся в физическом плане и учитывая его возраст, больше того что ему предлагают навряд ли кто-то предложит. Видимо зарплат 4 миллионов в год в "Зените" так вскружили голову Дзюбе что он сразу отклонил предложение клуба в продление своего контракта ещё на год с сокращением его в 3 раза. С таким отношением можно вообще потерять интерес тех клубов, которые предложили ему свои услуги, и как говорится остаться у разбитого корыта, хотя это уже не про Дзюбу.
stanichnik
stanichnik
15 июля в 19:09
В Рубине даже столько платить не будут.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
15 июля в 19:06
Рукака, кстати, через месяц 34 года будет праздновать.

Опущу моменты, что нас опять порадуют каким-нибудь фото в костюме человека-паука и сравнениями себя со львом, факт остается фактом.
dok66
dok66
15 июля в 19:00
Артему уже пора опуститься на землю . Хочешь заработать , так в Турцию , или в к саудитам , или еще куда . А все эти отмазки , что Сочи ослаб - это для бедных .
протон
протон
15 июля в 18:59
По больше денег... мне не хватает.
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