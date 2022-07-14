Стало известно, какую сумму «Ахмат» заплатит «Уфе» за трансфер Агаларова

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов перейдёт в «Ахмат».
Команда из Грозного заплатит за трансфер форварда 1,5 млн евро, а также выплатит 50% от следующей продажи футболиста.
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов перейдёт в «Ахмат».
Команда из Грозного заплатит за трансфер форварда 1,5 млн евро, а также выплатит 50% от следующей продажи футболиста.
Когда такое было?
За лавочника Марадишвили кое-кто отдал 7, а за лучшего бомбардира лижки примерно 2 получится у Ахмата в общей сложности)) Ахмат тут здорово пока что сработал, но какой в этом будет толк, когда Талалаев поругается с Агаларовым и его по сути даром отдавать придётся?
Когда такое было?
За лавочника Марадишвили кое-кто отдал 7, а за лучшего бомбардира лижки примерно 2 получится у Ахмата в общей сложности)) Ахмат тут здорово пока что сработал, но какой в этом будет толк, когда Талалаев поругается с Агаларовым и его по сути даром отдавать придётся?