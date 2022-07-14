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Стало известно, какую сумму «Ахмат» заплатит «Уфе» за трансфер Агаларова

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Маг_тм
Маг_тм ответ протон (раскрыть)
15 июля в 08:09
50% от следующей перепродажи имеет большое значение
stanichnik
stanichnik
15 июля в 00:56
Продешевил Газизов.))))
протон
протон
15 июля в 00:15
Лучший бомбардир РПЛ 1.5 миллиона евро.
Когда такое было?
За лавочника Марадишвили кое-кто отдал 7, а за лучшего бомбардира лижки примерно 2 получится у Ахмата в общей сложности)) Ахмат тут здорово пока что сработал, но какой в этом будет толк, когда Талалаев поругается с Агаларовым и его по сути даром отдавать придётся?
Союзник противников
Союзник противников
14 июля в 23:57
Скромно,не по-кавказски.
STVA 1
STVA 1
14 июля в 23:54
Ну Слава Богу! А то я думал 50 00 руб Шамилю перепадёт только)))
Гость
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