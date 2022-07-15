ЦСКА может усилиться защитником «Аякса»

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15 июля 2022, 15:14

Защитник «Аякса» может пополнить состав ЦСКА .

В прошлом сезоне 28-летний центральный защитник выступал на правах аренды за «Андерлехт», за который провел 31 матч во всех турнирах.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро.