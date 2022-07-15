ЦСКА может усилиться защитником «Аякса»

Защитник «Аякса» Лисандро Магальян может пополнить состав ЦСКА.
В прошлом сезоне 28-летний центральный защитник выступал на правах аренды за «Андерлехт», за который провел 31 матч во всех турнирах.
Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро.
Поиграл в Европе, имеет опыт и по цене не так дорого - деньги от продажи Яки можно потратить на него и ещё останется.
Теперь нужно дождаться, чтобы руководство реализовало этот интерес в реальность.
Поиграл в Европе, имеет опыт и по цене не так дорого - деньги от продажи Яки можно потратить на него и ещё останется.
Теперь нужно дождаться, чтобы руководство реализовало этот интерес в реальность.