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ЦСКА может усилиться защитником «Аякса»

15 июля 2022, 15:14

Защитник «Аякса» Лисандро Магальян может пополнить состав ЦСКА.

В прошлом сезоне 28-летний центральный защитник выступал на правах аренды за «Андерлехт», за который провел 31 матч во всех турнирах.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро.

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 22:14, ред.
Интересный вариант, конечно.
Поиграл в Европе, имеет опыт и по цене не так дорого - деньги от продажи Яки можно потратить на него и ещё останется.

Теперь нужно дождаться, чтобы руководство реализовало этот интерес в реальность.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Ravshan878 (раскрыть)
15 июля в 19:32
Можно и так.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
15 июля в 19:23
Приветик мохнатый!)

Да никто не хочет возиться как следует с этой темой, в Спартаке не лучше дела в этом плане.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Шуnя771 (раскрыть)
15 июля в 19:06
Привет, доброго здравия! Своя молодая поросль пока не дотягивает. Уже пробовали Карпова и таких же как он, проходной двор. Так ещё и Фернандеса с Бийолом и Магнуссоном потеряли.
Шуnя771
Шуnя771
15 июля в 18:53
Когда начнут подписывать свою молодую поросль?
Ravshan878
Ravshan878 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
15 июля в 18:50
Да некоторые не знает что такое АРА.
Кто служил в армие они понимают.
Ара это типа дружище.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Ravshan878 (раскрыть)
15 июля в 17:17
АРА - это комплимент, но не все знают что это так.
ZIBO rock
ZIBO rock
15 июля в 16:57
Хороший такой защитник Аякса который за Аякс 2 игры сыграл!
Alexnvr
Alexnvr ответ Путин007 (раскрыть)
15 июля в 16:55
Позовёшь?) Я для усиления лещей вяленых возьму))))))
Союзник противников
Союзник противников ответ Futurista (раскрыть)
15 июля в 16:52
Провернув такое дельце,
он и с Федуном поделится.
От подобного кальяна
дохнут в джунглях обезьяны,
но Арнольдыч купит,чтобы
потреблять лишь высшей пробы.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Futurista (раскрыть)
15 июля в 16:51
Ооо физкультпривет уважаемый.
Совершенно верно.Их можно увидеть везде, начиная Азии, Европе и Америке. и.т.д.
Иран и Ираке их очень много.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июля в 16:49
Надо искать своих талантов и самим их раскручивать как в советские времена.
Союзник противников
Союзник противников
15 июля в 16:48
...а может не усилиться.Тут даже-"скорее не приобретёт,а про усиление вообще говорить преждевременно".
nikoladolgov
nikoladolgov
15 июля в 16:41
Армяек что в Аяксе делают ?
dok66
dok66
15 июля в 16:34
Может , вот только захочет ли ?
Mi6
Mi6
15 июля в 16:28
Зачем пенсионеры?
Путин007
Путин007
15 июля в 16:26
а я могу усилится пивком...под очередные слухи...
Futurista
Futurista ответ Ravshan878 (раскрыть)
15 июля в 16:23
Ара из Арагентины)...
drug01
drug01
15 июля в 16:05
Если на пользу дела то хорошо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
15 июля в 15:55
Я думаю, что это утка, тк зачем ему это надо? Без ЕК это не лига
Ravshan878
Ravshan878
15 июля в 15:36
Кажется он АРА.)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 15:33
Если он согласен,то почему нет!
Ironigor
Ironigor
15 июля в 15:32
"Молодой перспективный" !))
Futurista
Futurista
15 июля в 15:18
Магальян из Амстердама привезет коням кальяна...
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