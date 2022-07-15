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«Спартак» возьмёт на себя организацию похорон Ярцева

15 июля 2022, 19:58

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что московский клуб возьмёт на себя организацию похорон бывшего футболиста и тренера «красно-белых» Георгия Ярцева.

Команда только что приземлилась в Грозном. Включили телефоны и узнали эту трагичную новость. Все ребята в шоке. Совсем недавно Георгий Александрович был в Тарасовке, напутствовал команду перед Кубком. Ужасный день, двойной удар.

Пока мы не можем сказать, где и когда пройдёт прощание с Ярцевым, мало времени прошло. Но разумеется, клуб возьмёт на себя всю организацию.

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Все комментарии
протон
протон
16 июля в 00:25
Это было бы по Человечески. Он столько для клуба сделал. Человек - Легенда.
протон
протон
16 июля в 00:25
Георгий Александрович, безусловно, заслужил такое внимание и почести своим отношением к любимому делу и клубу! Пусть земля ему будет пухом, а память о нем никогда не сотрется среди преданных болельщиков и простых людей...
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июля в 20:09
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