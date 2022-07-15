«Спартак» возьмёт на себя организацию похорон Ярцева

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что московский клуб возьмёт на себя организацию похорон бывшего футболиста и тренера «красно-белых» .

Команда только что приземлилась в Грозном. Включили телефоны и узнали эту трагичную новость. Все ребята в шоке. Совсем недавно Георгий Александрович был в Тарасовке, напутствовал команду перед Кубком. Ужасный день, двойной удар.

Пока мы не можем сказать, где и когда пройдёт прощание с Ярцевым, мало времени прошло. Но разумеется, клуб возьмёт на себя всю организацию.