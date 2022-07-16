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Гнабри: «Хочу снова выиграть все трофеи в „Баварии“ – особенно ЛЧ»

16 июля 2022, 17:56

Вингер Серж Гнабри прокомментировал продление контракта с «Баварией».

Я много думал о том, чего хочу как игрок на ближайшие несколько лет. И пришел к выводу, что хочу остаться в «Баварии», снова выиграть здесь все и кое-что испытать – прежде всего, еще раз отпраздновать победу в Лиге чемпионов, но в этот раз с нашими болельщиками.

«Бавария» – особенное место, я могу играть со своими друзьями на высочайшем уровне. В другом клубе я бы такого точно не испытал. Хочу снова переживать прекрасные моменты здесь, а не где-то еще. Жажда больших титулов никуда не исчезнет.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
16 июля в 22:38
Ну там и Коман когда не болеет не хуже
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
16 июля в 22:21
С Мане и Гнабри у Баварии будут шикарные фланги.Шанс есть.
STVA 1
STVA 1
16 июля в 18:31
Желаю удачи!
wsxbhk26h7qt
wsxbhk26h7qt
16 июля в 18:00
верно сказал, желаем удачи...
Гость
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