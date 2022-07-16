Гнабри: «Хочу снова выиграть все трофеи в „Баварии“ – особенно ЛЧ»

Вингер прокомментировал продление контракта с «Баварией».

Я много думал о том, чего хочу как игрок на ближайшие несколько лет. И пришел к выводу, что хочу остаться в «Баварии», снова выиграть здесь все и кое-что испытать – прежде всего, еще раз отпраздновать победу в Лиге чемпионов, но в этот раз с нашими болельщиками.

«Бавария» – особенное место, я могу играть со своими друзьями на высочайшем уровне. В другом клубе я бы такого точно не испытал. Хочу снова переживать прекрасные моменты здесь, а не где-то еще. Жажда больших титулов никуда не исчезнет.