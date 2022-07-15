«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Марезом

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о продлении контракта с полузащитником Риядом Марезом.
Новая сделка алжирца рассчитана до лета 2025 года. Марез выступает за «горожан» с 2018-го.
Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о продлении контракта с полузащитником Риядом Марезом.
Новая сделка алжирца рассчитана до лета 2025 года. Марез выступает за «горожан» с 2018-го.
Думаю, именно скепсис с моей стороны и был главной мотивацией для Мареза все эти годы, ведь когда в тебе сомневаются некие обобщённые и безымянные тысячи и тысячи - это одно, это может и не задевать, а вот когда в тебе сомневается один из самых авторитетных специалистов мирового спорта, настоящий самолюбивый профи берёт быка за рога и делает всё, чтобы заткнуть за пояс и переобуть лидера мирового мнения. У Мареза всё получилось. Он в полном порядке, а я - переобут. Спасибо за это нам обоим.
Думаю, именно скепсис с моей стороны и был главной мотивацией для Мареза все эти годы, ведь когда в тебе сомневаются некие обобщённые и безымянные тысячи и тысячи - это одно, это может и не задевать, а вот когда в тебе сомневается один из самых авторитетных специалистов мирового спорта, настоящий самолюбивый профи берёт быка за рога и делает всё, чтобы заткнуть за пояс и переобуть лидера мирового мнения. У Мареза всё получилось. Он в полном порядке, а я - переобут. Спасибо за это нам обоим.