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«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Марезом

15 июля 2022, 19:18

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о продлении контракта с полузащитником Риядом Марезом.

Новая сделка алжирца рассчитана до лета 2025 года. Марез выступает за «горожан» с 2018-го.

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Марезом

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
16 июля в 08:55
Значит, всё таки не будет его в Реале в ближайшее время?!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
16 июля в 08:55
Вот ты сочинил))))
протон
протон
16 июля в 00:07
Не верил я в Мареза в Манчестере, думал, захандрит, погреет банку и уйдёт.
Думаю, именно скепсис с моей стороны и был главной мотивацией для Мареза все эти годы, ведь когда в тебе сомневаются некие обобщённые и безымянные тысячи и тысячи - это одно, это может и не задевать, а вот когда в тебе сомневается один из самых авторитетных специалистов мирового спорта, настоящий самолюбивый профи берёт быка за рога и делает всё, чтобы заткнуть за пояс и переобуть лидера мирового мнения. У Мареза всё получилось. Он в полном порядке, а я - переобут. Спасибо за это нам обоим.
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
15 июля в 21:57
И увы, это его последний контракт(
25процентный клоун
25процентный клоун
15 июля в 20:59
С Мирзовым..... показалось
ДАША Д
ДАША Д
15 июля в 20:21, ред.
Марез не должен был продешевить.
STVA 1
STVA 1
15 июля в 20:08
это правильно по моему мнению
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 19:37
Ну и хорошо что продлили!
Igo0rek
Igo0rek
15 июля в 19:35
Марез в этом сезоне был на высоте
Шуnя771
Шуnя771
15 июля в 19:20
Пусть бегает.
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