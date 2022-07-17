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«„Барса“ выиграет Примеру с таким составом». Стоичков — об усилении команды

17 июля 2022, 21:10

Бывший форвард «Барселоны» Христо Стоичков выразил мнение, что Роберт Левандовски поможет «Барселоне» выиграть Примеру в новом сезоне.

Очень рад этому приобретению. Он выдающийся бомбардир, который привнесёт в команду много качеств, не только в штрафной площади.

Он много двигается на поле, делает большой объем работы.

С таким составом «Барселона» выиграет Примеру, говорю это уже сейчас.

«Барса» подписала хавбека Франка Кессье, защитника Андреаса Кристенсена, вингера Рафинью и Роберта Левандовского.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
18 июля в 04:40
Реал тоже не дремлет.
Barcelona
Barcelona
17 июля в 21:59
Будем надеяться!
Бык без трезубца
Бык без трезубца
17 июля в 21:47, ред.
Пока это не кажется реальным. Процесс должен идти естественно. Пока состав собирается хаотично, может что-то вылепят из того что было. Сейчас все похоже как у Сульшера в МЮ.
NOVA
NOVA
17 июля в 21:44
а все равно Реал будет Чемпионом!!!
STVA 1
STVA 1
17 июля в 21:14
будем посмотреть
Ironigor
Ironigor
17 июля в 21:12
Если не считать состав Реала !)
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