«„Барса“ выиграет Примеру с таким составом». Стоичков — об усилении команды

Бывший форвард «Барселоны» Христо Стоичков выразил мнение, что Роберт Левандовски поможет «Барселоне» выиграть Примеру в новом сезоне.
Очень рад этому приобретению. Он выдающийся бомбардир, который привнесёт в команду много качеств, не только в штрафной площади.
Он много двигается на поле, делает большой объем работы.
С таким составом «Барселона» выиграет Примеру, говорю это уже сейчас.
«Барса» подписала хавбека Франка Кессье, защитника Андреаса Кристенсена, вингера Рафинью и Роберта Левандовского.