«„Барса“ выиграет Примеру с таким составом». Стоичков — об усилении команды

Бывший форвард «Барселоны» выразил мнение, что поможет «Барселоне» выиграть Примеру в новом сезоне.

Очень рад этому приобретению. Он выдающийся бомбардир, который привнесёт в команду много качеств, не только в штрафной площади.

Он много двигается на поле, делает большой объем работы.

С таким составом «Барселона» выиграет Примеру, говорю это уже сейчас.