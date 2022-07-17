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Тен Хаг покупает игроков для себя, а не для МЮ. У Эрика опасная тактика

17 июля 2022, 20:00
Лисандро Мартинес и Эрик Тен Хаг
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Из «дьяволов» делают филиал Эредивизи.

Тен Хага не устраивает защита

Двое новичка — защитники. Сегодняшний новобранец Лисандро Мартинес играл на разных позициях, в том числе, в опорной зоне. Но чаще Эрик использовал аргентинского левшу из «Аякса» в центре обороны. Левого центрального защитника чаще играл Магуайр, которого тренер не лишал капитанской повязки. Так что подписание за 67 млн евро вместе с бонусами вызывает ряд вопросов. Не только потому, что «Аякс» нашел игрока лишь за 7 миллионов.

Все это уже видели. Ван Гал активно усиливал состав, но не думал, как конкретные футболисты впишутся в МЮ, который не вышел пока из чемпионской тени сэра Алекса Фергюсона. Луи не сделал из Марсьяля нового Анри, хотя Антони пришел не как форвард, а как левый вингер. Блинд не новый Видич, и Дейли правильно упоминать, ведь Мартинес тоже невысокий центральный защитник, который читает игру и обожает высокую линию обороны.

Ди Мария, Фалькао или Швайнштайгер не сделали МЮ чемпионом, как и Депай. Как заведено, голландские тренеры тащат знакомых, но не всегда тактика срабатывает. Что хорошо для «Аякса» — смерть для «дьяволов»? К слову, о Ван Гале. Похоже, наставник сборной Нидерландов сорвал переход Тимбера. Тен Хаг изначально пытался заманить в команду именно голландского защитника, который тоже вне шаблонов, но лучше подходит под стиль АПЛ.

Но Луи напомнил Тимберу, что без регулярной игровой практики тот останется без ЧМ. А поскольку в конкурентах Ван Дейк и Де Лигт, то решение 21-летнего защитника можно понять. Как и интерес Лисандро Мартинеса к АПЛ. Его звал к себе «Арсенал», но аргентинец выбрал знакомого тренера. Также Эрик подписал Маласию из «Фейеноорда». Крошка работает по левому флангу, будет мешать Шоу играть слева так часто, как Далот будет работать справа в связке с Санчо.

Мартинес будет выделяться в МЮ

Невысокий центральный защитник может прижиться в АПЛ, но чаще там рубятся огромные ребята. Лисандро всего 24 года, мало международного опыта – формально выиграл Кубок Америки, сидя на скамейке. В основе играл Отаменди, который раньше выступал за «Манчестер Сити». Футболистов можно сравнить, но Лисандро чаще компенсирует нехватку физики футбольным интеллектом, а Николас выбирал агрессивность.

Тяжело сказать, где Тен Хаг видит парня ростом в 175 сантиметров. Фанаты МЮ будут рады, если Лисандро усадит Магуайра на скамейку? Тогда Эрик спишет англичанина в утиль, верится с трудом. Также соперники будут понимать, что левее центра в обороне Де Хеа слишком мелкие ребята, Маласиа вообще ниже 170 сантиметров. В АПЛ, где достаточно людей умеют читать игру не хуже, чем Мартинес, в низкой и плотной линии у Лисандро и Тайрелла будут проблемы.

Сам по себе Мартинес – роскошный футболист. Необычный центральный защитник идеально работает с мячом. Принимает решения, как у Лаймера, которым в Манчестере тоже интересовались. Но в «Юнайтед» не показал себя Погба, а Поля куда проще для внедрения в схему, чем Лисандро или Конрада. Надежда на тренерский класс тен Хага, но для перемен ему нужно усаживать на скамейку людей, которые давно в клубе – Магуайра, Шоу, Фреда, Мактоминея и даже Роналду.

Эриксену нет места в твердой основе

Понятно, почему Кристиан выбрал МЮ. Датчанин познакомился с тен Хагом, когда поддерживал форму в расположении «Аякса». Эриксен усилит середину поля практически любого клуба АПЛ, он автономный игрок. Такие мастера делают голы из ничего. Но вспомните, как непросто было датчанину в схемах Конте в «Интере». Далеко не сразу доказал полезность, не вел игру с первого матча. В «Брентфорде» он был главным по классу, в МЮ все иначе.

Эриксен отчасти дублирует Бруну. Тяжело представить ситуацию, когда тен Хаг плюет на преимущество «Челси», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», упрямо превращает центр поля МЮ в филиал «Аякса». В опорную зону можно поставить Лисандро Мартинеса с его рискованными действиями и перехватами. Добавить немолодого Эриксена и добить тройку центральных хавбеков с помощью Бруну. Но разве такой состав выдержит нагрузки, особенно если Санчо и Роналду не будут пахать в прессинге?

И не смотрите на спарринги. Их результаты вообще не имеют значения. Клопп справедливо возмутился, что Нуньесу поставили «диагноз» по парочке промахов в обычном товарищеском поединке. Так что дебютные спарринги тен Хага ничего о МЮ не расскажут. Как и первые официальные игры. Сульшер тоже мог настроить команду на один хороший матч. Например, если речь о поединке против «Лидса», в котором Погба выдал четыре голевые передачи.

По-прежнему не хватает форварда

Роналду давно научился выскакивать к серии голов против очередного середняка, но именно португалец – проблема тен Хага. Возможно, без Криштиану «Манчестер Юнайтед» будет даже интереснее. Вернее, без ветерана и с новым центральным нападающим. А такой человек не появится в заявке, пока остается португалец, который пропустил тренировки и не полетел на сборы, ведь безуспешно ищет себе новую команду. Один клуб за другим отказывается от Роналду. Даже принцы из Саудовской Аравии заявили, что не предлагали португальской легенде безумные деньги.

А «Манчестер Юнайтед» ждет новичков. Тренер убеждает де Йонга. Но Френки, как и Де Лигт, хотят в «Баварию», ведь там к трофеям куда ближе. А вот про центрального нападающего ни слова, и это настораживает. Роналду мог сыграть левее центра вместо Рэшфорда, а Санчо на привычной позиции. Также Де Йонг и Мартинес способны поддерживать Фернандеша в центре. Такой состав, если Варан и Магуайр (или Линделеф) не чудят, как в прошлом сезоне, будет интереснее выбора Сульшера и Рангника. Тен Хаг ближе к хорошему футболу с МЮ, поскольку хуже было некуда.

Но футболисты начали отказываться от предложений поиграть в Лиге Европы. Логичный итог выступлений команды. Пока тен Хаг за счет связей притащил двух ребят из Эредивизи, но де Йонг призадумался, а Роналду до сих пор ищет выход из МЮ. Ситуация неприятная. Без Криштиану срочно нужно покупать нападающего, ведь ставить на Марсьяля и Рэфшорда как форвардов основы весьма странно. Взяли двух защитников, оба нетипичные, для рискованного высокого футбола. Набирают людей в разные зоны, хотя у МЮ по-прежнему нет высококлассного опорника и центрфорварда.

Надевают штаны через голову, или впереди главные сделки? Эриксен, Маласиа, Лисандро и Де Йонг – ребята голландской школы. Пробовали внедрить таких в основу МЮ, и не получилось. Удивляет, что тен Хаг так уверен, что его стиль мощнее, чем злой рок, преследующий «красных дьяволов». Отмечаем смелость наставника, но не видно поддержки со стороны спортивного директора клуба. Хотя бы в части своевременной продажи Роналду, раз уж хочет играть в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
18 июля в 12:24
защиту укрепляет и это правильно! Но как будут играть в АПЛ низкорослые защитники, тем более, что в прошлом сезоне львиную долю голов МЮ пропустил именно после стандартов (корнеров и т.п.)? Марсьяль в качестве центрфорварда? Сомнительная кандидатура! Этот конченный паралитик показал в течение уже 5 сезонов свою несостоятельность, так зачем наступать на эти грабли снова? Чего-то ЭТХаг мне не совсем понятен в своих действиях! Также и зачем МЮ Эриксен? При всем уважении к этому игроку, он все-таки серьезно играть уже не сможет, тем более, в таком жестком турнире как АПЛ. Единственное, что оправдывает ЭТХага это то, что участие МЮ в ЛЕ не способствует привлечению более статусных игроков. Будем считать этот сезон переходным и экспериментальным (в который уже раз!) и рассчитывать на прорыв не приходится!
kovalev-barin
kovalev-barin
18 июля в 10:07
Извините, конечно, но абсолютно высосанный из пальца материал, вызывающий много вопросов.

Вообще не понимаю претензий к тому, что Тен Хаг делает команду под себя в лиге, где Гвардиола, Клопп, Тухель и дважды Конте доказали, что так не просто можно, а даже нужно делать.

Не понимаю претензий к покупкам: покупались игроки, которые отличаются от имеющихся игроков на своих позициях, чтобы можно было в любой момент перестроить игру, делая даже позиционную замену. Так можно менять тактику в зависимости от противника, и даже по ходу матча.

Не понимаю претензий про центрального форварда, учитывая, что в МЮ - целая россыпь молодых талантливых ребят, которым нужна практика на высоком уровне, чтобы развиваться. Недостаточно таких форвардов для Чемпионства - ну в этом году на него никто и не рассчитывает.

От души посмеялся про то, что Сульшер умел настроить команду на один конкретный матч. Именно поэтому ведь Оле проиграл все свои финалы в качестве тренера?

И самое главное - вообще не понял претензий к голландцам в МЮ и АПЛ в частности лишь потому, что это не получилось у Ван Гаала. Депай - просто игрок качеством выше среднего, что он доказал и в Барселоне. Блинд - был универсалом, который мог возможно даже позицию вратаря закрыть, и который пусть не блистал, но и ни разу не разочаровал, поэтому не понял и претензий персонально к нему.

Не понял, почему голландцы не встроятся в МЮ, раз это не получилось у Ван Гаала... напомню, с того момента в команду пришел четвертый тренер, а из игроков, которых стабильно можно называть основными остался лишь Де Хеа...

Так что кроме одной правильно мысли, что не нужно смотреть на результаты спаррингов, статью не понял вообще
avici_liverpool
avici_liverpool
18 июля в 09:52
не слышал, что Де Йонг рвется в Баварию. Ему его банкротный клуб еще за не заплатил.
DXTK
DXTK
17 июля в 22:07
тен Хаг под себя подбирает команду и выстраивает состав, а он что должен как то по другому дейстовать и сейчас на сборах без роналду подготавливает понимая что дельфин может уплыть в другой клуб.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
17 июля в 21:34
Пусть скупает для себя
Roger Young
Roger Young
17 июля в 20:55
По фамилиям МЮ снова здорово поработал на трансферном рынке, но что будет на поле, не знает никто)

Посмотрим) Тем интереснее будет сезон.
Неэгоист
Неэгоист
17 июля в 20:36
Гелевый опять сбежит в последний день ТО и МЮ останется без напа... Привет МЮ от старухи... Хе...
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