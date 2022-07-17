Тен Хаг покупает игроков для себя, а не для МЮ. У Эрика опасная тактика

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17 июля 2022, 20:00

Из «дьяволов» делают филиал Эредивизи.

Тен Хага не устраивает защита

Двое новичка — защитники. Сегодняшний новобранец Лисандро Мартинес играл на разных позициях, в том числе, в опорной зоне. Но чаще Эрик использовал аргентинского левшу из «Аякса» в центре обороны. Левого центрального защитника чаще играл Магуайр, которого тренер не лишал капитанской повязки. Так что подписание за 67 млн евро вместе с бонусами вызывает ряд вопросов. Не только потому, что «Аякс» нашел игрока лишь за 7 миллионов.

Все это уже видели. Ван Гал активно усиливал состав, но не думал, как конкретные футболисты впишутся в МЮ , который не вышел пока из чемпионской тени сэра Алекса Фергюсона. Луи не сделал из Марсьяля нового Анри, хотя Антони пришел не как форвард, а как левый вингер. Блинд не новый Видич, и Дейли правильно упоминать, ведь Мартинес тоже невысокий центральный защитник, который читает игру и обожает высокую линию обороны.

Ди Мария, Фалькао или Швайнштайгер не сделали МЮ чемпионом, как и Депай. Как заведено, голландские тренеры тащат знакомых, но не всегда тактика срабатывает. Что хорошо для «Аякса» — смерть для «дьяволов»? К слову, о Ван Гале. Похоже, наставник сборной Нидерландов сорвал переход Тимбера. Тен Хаг изначально пытался заманить в команду именно голландского защитника, который тоже вне шаблонов, но лучше подходит под стиль АПЛ .

Но Луи напомнил Тимберу, что без регулярной игровой практики тот останется без ЧМ . А поскольку в конкурентах Ван Дейк и Де Лигт, то решение 21-летнего защитника можно понять. Как и интерес Лисандро Мартинеса к АПЛ . Его звал к себе «Арсенал», но аргентинец выбрал знакомого тренера. Также Эрик подписал Маласию из «Фейеноорда». Крошка работает по левому флангу, будет мешать Шоу играть слева так часто, как Далот будет работать справа в связке с Санчо.

Мартинес будет выделяться в МЮ

Невысокий центральный защитник может прижиться в АПЛ , но чаще там рубятся огромные ребята. Лисандро всего 24 года, мало международного опыта – формально выиграл Кубок Америки, сидя на скамейке. В основе играл Отаменди, который раньше выступал за «Манчестер Сити». Футболистов можно сравнить, но Лисандро чаще компенсирует нехватку физики футбольным интеллектом, а Николас выбирал агрессивность.

Тяжело сказать, где Тен Хаг видит парня ростом в 175 сантиметров. Фанаты МЮ будут рады, если Лисандро усадит Магуайра на скамейку? Тогда Эрик спишет англичанина в утиль, верится с трудом. Также соперники будут понимать, что левее центра в обороне Де Хеа слишком мелкие ребята, Маласиа вообще ниже 170 сантиметров. В АПЛ , где достаточно людей умеют читать игру не хуже, чем Мартинес, в низкой и плотной линии у Лисандро и Тайрелла будут проблемы.

Сам по себе Мартинес – роскошный футболист. Необычный центральный защитник идеально работает с мячом. Принимает решения, как у Лаймера, которым в Манчестере тоже интересовались. Но в «Юнайтед» не показал себя Погба, а Поля куда проще для внедрения в схему, чем Лисандро или Конрада. Надежда на тренерский класс тен Хага, но для перемен ему нужно усаживать на скамейку людей, которые давно в клубе – Магуайра, Шоу, Фреда, Мактоминея и даже Роналду.

Эриксену нет места в твердой основе

Понятно, почему Кристиан выбрал МЮ . Датчанин познакомился с тен Хагом, когда поддерживал форму в расположении «Аякса». Эриксен усилит середину поля практически любого клуба АПЛ , он автономный игрок. Такие мастера делают голы из ничего. Но вспомните, как непросто было датчанину в схемах Конте в «Интере». Далеко не сразу доказал полезность, не вел игру с первого матча. В «Брентфорде» он был главным по классу, в МЮ все иначе.

Эриксен отчасти дублирует Бруну. Тяжело представить ситуацию, когда тен Хаг плюет на преимущество «Челси», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», упрямо превращает центр поля МЮ в филиал «Аякса». В опорную зону можно поставить Лисандро Мартинеса с его рискованными действиями и перехватами. Добавить немолодого Эриксена и добить тройку центральных хавбеков с помощью Бруну. Но разве такой состав выдержит нагрузки, особенно если Санчо и Роналду не будут пахать в прессинге?

И не смотрите на спарринги. Их результаты вообще не имеют значения. Клопп справедливо возмутился, что Нуньесу поставили «диагноз» по парочке промахов в обычном товарищеском поединке. Так что дебютные спарринги тен Хага ничего о МЮ не расскажут. Как и первые официальные игры. Сульшер тоже мог настроить команду на один хороший матч. Например, если речь о поединке против «Лидса», в котором Погба выдал четыре голевые передачи.

По-прежнему не хватает форварда

Роналду давно научился выскакивать к серии голов против очередного середняка, но именно португалец – проблема тен Хага. Возможно, без Криштиану «Манчестер Юнайтед» будет даже интереснее. Вернее, без ветерана и с новым центральным нападающим. А такой человек не появится в заявке, пока остается португалец, который пропустил тренировки и не полетел на сборы, ведь безуспешно ищет себе новую команду. Один клуб за другим отказывается от Роналду. Даже принцы из Саудовской Аравии заявили, что не предлагали португальской легенде безумные деньги.

А «Манчестер Юнайтед» ждет новичков. Тренер убеждает де Йонга. Но Френки, как и Де Лигт, хотят в «Баварию», ведь там к трофеям куда ближе. А вот про центрального нападающего ни слова, и это настораживает. Роналду мог сыграть левее центра вместо Рэшфорда, а Санчо на привычной позиции. Также Де Йонг и Мартинес способны поддерживать Фернандеша в центре. Такой состав, если Варан и Магуайр (или Линделеф) не чудят, как в прошлом сезоне, будет интереснее выбора Сульшера и Рангника. Тен Хаг ближе к хорошему футболу с МЮ , поскольку хуже было некуда.

Но футболисты начали отказываться от предложений поиграть в Лиге Европы. Логичный итог выступлений команды. Пока тен Хаг за счет связей притащил двух ребят из Эредивизи, но де Йонг призадумался, а Роналду до сих пор ищет выход из МЮ . Ситуация неприятная. Без Криштиану срочно нужно покупать нападающего, ведь ставить на Марсьяля и Рэфшорда как форвардов основы весьма странно. Взяли двух защитников, оба нетипичные, для рискованного высокого футбола. Набирают людей в разные зоны, хотя у МЮ по-прежнему нет высококлассного опорника и центрфорварда.