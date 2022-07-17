Тен Хаг покупает игроков для себя, а не для МЮ. У Эрика опасная тактика

Из «дьяволов» делают филиал Эредивизи.
Тен Хага не устраивает защита
Двое новичка — защитники. Сегодняшний новобранец Лисандро Мартинес играл на разных позициях, в том числе, в опорной зоне. Но чаще Эрик использовал аргентинского левшу из «Аякса» в центре обороны. Левого центрального защитника чаще играл Магуайр, которого тренер не лишал капитанской повязки. Так что подписание за 67 млн евро вместе с бонусами вызывает ряд вопросов. Не только потому, что «Аякс» нашел игрока лишь за 7 миллионов.
Все это уже видели. Ван Гал активно усиливал состав, но не думал, как конкретные футболисты впишутся в МЮ, который не вышел пока из чемпионской тени сэра Алекса Фергюсона. Луи не сделал из Марсьяля нового Анри, хотя Антони пришел не как форвард, а как левый вингер. Блинд не новый Видич, и Дейли правильно упоминать, ведь Мартинес тоже невысокий центральный защитник, который читает игру и обожает высокую линию обороны.
Ди Мария, Фалькао или Швайнштайгер не сделали МЮ чемпионом, как и Депай. Как заведено, голландские тренеры тащат знакомых, но не всегда тактика срабатывает. Что хорошо для «Аякса» — смерть для «дьяволов»? К слову, о Ван Гале. Похоже, наставник сборной Нидерландов сорвал переход Тимбера. Тен Хаг изначально пытался заманить в команду именно голландского защитника, который тоже вне шаблонов, но лучше подходит под стиль АПЛ.
Но Луи напомнил Тимберу, что без регулярной игровой практики тот останется без ЧМ. А поскольку в конкурентах Ван Дейк и Де Лигт, то решение 21-летнего защитника можно понять. Как и интерес Лисандро Мартинеса к АПЛ. Его звал к себе «Арсенал», но аргентинец выбрал знакомого тренера. Также Эрик подписал Маласию из «Фейеноорда». Крошка работает по левому флангу, будет мешать Шоу играть слева так часто, как Далот будет работать справа в связке с Санчо.
Мартинес будет выделяться в МЮ
Невысокий центральный защитник может прижиться в АПЛ, но чаще там рубятся огромные ребята. Лисандро всего 24 года, мало международного опыта – формально выиграл Кубок Америки, сидя на скамейке. В основе играл Отаменди, который раньше выступал за «Манчестер Сити». Футболистов можно сравнить, но Лисандро чаще компенсирует нехватку физики футбольным интеллектом, а Николас выбирал агрессивность.
Тяжело сказать, где Тен Хаг видит парня ростом в 175 сантиметров. Фанаты МЮ будут рады, если Лисандро усадит Магуайра на скамейку? Тогда Эрик спишет англичанина в утиль, верится с трудом. Также соперники будут понимать, что левее центра в обороне Де Хеа слишком мелкие ребята, Маласиа вообще ниже 170 сантиметров. В АПЛ, где достаточно людей умеют читать игру не хуже, чем Мартинес, в низкой и плотной линии у Лисандро и Тайрелла будут проблемы.
Сам по себе Мартинес – роскошный футболист. Необычный центральный защитник идеально работает с мячом. Принимает решения, как у Лаймера, которым в Манчестере тоже интересовались. Но в «Юнайтед» не показал себя Погба, а Поля куда проще для внедрения в схему, чем Лисандро или Конрада. Надежда на тренерский класс тен Хага, но для перемен ему нужно усаживать на скамейку людей, которые давно в клубе – Магуайра, Шоу, Фреда, Мактоминея и даже Роналду.
Эриксену нет места в твердой основе
Понятно, почему Кристиан выбрал МЮ. Датчанин познакомился с тен Хагом, когда поддерживал форму в расположении «Аякса». Эриксен усилит середину поля практически любого клуба АПЛ, он автономный игрок. Такие мастера делают голы из ничего. Но вспомните, как непросто было датчанину в схемах Конте в «Интере». Далеко не сразу доказал полезность, не вел игру с первого матча. В «Брентфорде» он был главным по классу, в МЮ все иначе.
Эриксен отчасти дублирует Бруну. Тяжело представить ситуацию, когда тен Хаг плюет на преимущество «Челси», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», упрямо превращает центр поля МЮ в филиал «Аякса». В опорную зону можно поставить Лисандро Мартинеса с его рискованными действиями и перехватами. Добавить немолодого Эриксена и добить тройку центральных хавбеков с помощью Бруну. Но разве такой состав выдержит нагрузки, особенно если Санчо и Роналду не будут пахать в прессинге?
И не смотрите на спарринги. Их результаты вообще не имеют значения. Клопп справедливо возмутился, что Нуньесу поставили «диагноз» по парочке промахов в обычном товарищеском поединке. Так что дебютные спарринги тен Хага ничего о МЮ не расскажут. Как и первые официальные игры. Сульшер тоже мог настроить команду на один хороший матч. Например, если речь о поединке против «Лидса», в котором Погба выдал четыре голевые передачи.
По-прежнему не хватает форварда
Роналду давно научился выскакивать к серии голов против очередного середняка, но именно португалец – проблема тен Хага. Возможно, без Криштиану «Манчестер Юнайтед» будет даже интереснее. Вернее, без ветерана и с новым центральным нападающим. А такой человек не появится в заявке, пока остается португалец, который пропустил тренировки и не полетел на сборы, ведь безуспешно ищет себе новую команду. Один клуб за другим отказывается от Роналду. Даже принцы из Саудовской Аравии заявили, что не предлагали португальской легенде безумные деньги.
А «Манчестер Юнайтед» ждет новичков. Тренер убеждает де Йонга. Но Френки, как и Де Лигт, хотят в «Баварию», ведь там к трофеям куда ближе. А вот про центрального нападающего ни слова, и это настораживает. Роналду мог сыграть левее центра вместо Рэшфорда, а Санчо на привычной позиции. Также Де Йонг и Мартинес способны поддерживать Фернандеша в центре. Такой состав, если Варан и Магуайр (или Линделеф) не чудят, как в прошлом сезоне, будет интереснее выбора Сульшера и Рангника. Тен Хаг ближе к хорошему футболу с МЮ, поскольку хуже было некуда.
Но футболисты начали отказываться от предложений поиграть в Лиге Европы. Логичный итог выступлений команды. Пока тен Хаг за счет связей притащил двух ребят из Эредивизи, но де Йонг призадумался, а Роналду до сих пор ищет выход из МЮ. Ситуация неприятная. Без Криштиану срочно нужно покупать нападающего, ведь ставить на Марсьяля и Рэфшорда как форвардов основы весьма странно. Взяли двух защитников, оба нетипичные, для рискованного высокого футбола. Набирают людей в разные зоны, хотя у МЮ по-прежнему нет высококлассного опорника и центрфорварда.
Надевают штаны через голову, или впереди главные сделки? Эриксен, Маласиа, Лисандро и Де Йонг – ребята голландской школы. Пробовали внедрить таких в основу МЮ, и не получилось. Удивляет, что тен Хаг так уверен, что его стиль мощнее, чем злой рок, преследующий «красных дьяволов». Отмечаем смелость наставника, но не видно поддержки со стороны спортивного директора клуба. Хотя бы в части своевременной продажи Роналду, раз уж хочет играть в Лиге чемпионов.
Вообще не понимаю претензий к тому, что Тен Хаг делает команду под себя в лиге, где Гвардиола, Клопп, Тухель и дважды Конте доказали, что так не просто можно, а даже нужно делать.
Не понимаю претензий к покупкам: покупались игроки, которые отличаются от имеющихся игроков на своих позициях, чтобы можно было в любой момент перестроить игру, делая даже позиционную замену. Так можно менять тактику в зависимости от противника, и даже по ходу матча.
Не понимаю претензий про центрального форварда, учитывая, что в МЮ - целая россыпь молодых талантливых ребят, которым нужна практика на высоком уровне, чтобы развиваться. Недостаточно таких форвардов для Чемпионства - ну в этом году на него никто и не рассчитывает.
От души посмеялся про то, что Сульшер умел настроить команду на один конкретный матч. Именно поэтому ведь Оле проиграл все свои финалы в качестве тренера?
И самое главное - вообще не понял претензий к голландцам в МЮ и АПЛ в частности лишь потому, что это не получилось у Ван Гаала. Депай - просто игрок качеством выше среднего, что он доказал и в Барселоне. Блинд - был универсалом, который мог возможно даже позицию вратаря закрыть, и который пусть не блистал, но и ни разу не разочаровал, поэтому не понял и претензий персонально к нему.
Не понял, почему голландцы не встроятся в МЮ, раз это не получилось у Ван Гаала... напомню, с того момента в команду пришел четвертый тренер, а из игроков, которых стабильно можно называть основными остался лишь Де Хеа...
Так что кроме одной правильно мысли, что не нужно смотреть на результаты спаррингов, статью не понял вообще
Вообще не понимаю претензий к тому, что Тен Хаг делает команду под себя в лиге, где Гвардиола, Клопп, Тухель и дважды Конте доказали, что так не просто можно, а даже нужно делать.
Не понимаю претензий к покупкам: покупались игроки, которые отличаются от имеющихся игроков на своих позициях, чтобы можно было в любой момент перестроить игру, делая даже позиционную замену. Так можно менять тактику в зависимости от противника, и даже по ходу матча.
Не понимаю претензий про центрального форварда, учитывая, что в МЮ - целая россыпь молодых талантливых ребят, которым нужна практика на высоком уровне, чтобы развиваться. Недостаточно таких форвардов для Чемпионства - ну в этом году на него никто и не рассчитывает.
От души посмеялся про то, что Сульшер умел настроить команду на один конкретный матч. Именно поэтому ведь Оле проиграл все свои финалы в качестве тренера?
И самое главное - вообще не понял претензий к голландцам в МЮ и АПЛ в частности лишь потому, что это не получилось у Ван Гаала. Депай - просто игрок качеством выше среднего, что он доказал и в Барселоне. Блинд - был универсалом, который мог возможно даже позицию вратаря закрыть, и который пусть не блистал, но и ни разу не разочаровал, поэтому не понял и претензий персонально к нему.
Не понял, почему голландцы не встроятся в МЮ, раз это не получилось у Ван Гаала... напомню, с того момента в команду пришел четвертый тренер, а из игроков, которых стабильно можно называть основными остался лишь Де Хеа...
Так что кроме одной правильно мысли, что не нужно смотреть на результаты спаррингов, статью не понял вообще
Посмотрим) Тем интереснее будет сезон.
Посмотрим) Тем интереснее будет сезон.