Вероятно, сильнейший форвард поколения. Левандовски рискнёт в лиге Бензема и Суареса

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17 июля 2022, 13:29

Роберт сыграет в Эль Класико.

Левандовски – самый результативный центральный нападающий среди действующих футболистов. Ибрагимович на семь лет старше, чем Роберт, а забил на пару мячей меньше. Из остальных только Луис Суарес прошел отметку в 500 мячей. Даже Бензема, поскольку был верным ассистентом Роналду много лет и пропускал игры за сборную Франции, лишь на пути к чемпионской вершине.

Но проще констатировать, что Левандовски, Суарес и Бензема – великие снайперы, нежели выделить из тройки лучшего центрального форварда поколения. Все феноменально сильные. В мире без Месси и Роналду каждый получил бы по «Золотому мячу». Роберта обделили, Карима по делу наградят, ведь изменили глупые правила. Приз будут вручать по итогам футбольного сезона, а не календарного года.

Но теперь в сравнение вмешивается еще одна деталь. Левандовски перешел в «Барселону», теперь все сильнейшие форварды поколения 86-90 годов рождения засветятся в Эль Класико. Фалькао и Джеко Кавани с Иммобиле, Обамеянгом или Варди уступают названной выше тройке по классу. Суарес и Бензема – легенды Примеры, а Левандовски рискует, зайдя в чужую песочницу.

Роберт перешел из благополучной чемпионской команды в коллектив, который перестраивается. Как обычно, у него два самых ярких пути.

Успех в «Барселоне». Класс и физика игрока

Четырехлетний контракт Левандовскому, хотя Роберт всего на год младше, чем Месси, предложили неслучайно. Сделка хитрая, после двух лет пребывания в Испании игрок может расторгнуть контракт с финансовой компенсацией для клуба. Одновременно к трем годам соглашения до 2025-го могут добавить еще один, если заиграет. И класс нападающего не обсуждается. Левандовски читает игру лучше многих. Любит настигать мяч настолько быстро, насколько это возможно, выдающийся атлет.

Неудача в Каталонии. Стиль футбола «блаугранас»

Эрнандес понимает опасность, но также видит, что Левандовски опробовал за последние годы роль «ложной девятки». Роберта сочетали с другими нападающими. У Мюллера особая роль, но поляк играл в «Боруссии» Д с Обамеянгом. В «Барселоне» скорее применят схему «4-3-3», где у Фати, Дембеле и Рафиньи немало шансов выходить на флангах. Но команда поменялась со времен, когда был Месси, но не нашлось места столбу Ибрагимовичу. У Левандовски в «Баварии» 72 ассиста за карьеру, он не всегда эгоистичен на поле.

Успех в «Барселоне». Тренерские идеи Хави

Хави безумец, если со своим штабом и аналитиками не моделировали игру с Левандовски и через Роберта перед тем, как приглашать. Значит, цифры показали, что «Барселону» в новом составе можно настроить примерно так, как «Баварию» или «Боруссию» Д. У Хави есть свежие идеи, «блаугранас» не будут слабее, чем годом ранее. Результат зависит от ревизии обороны, но для Роберта создадут все тактические условия для результативной игры.

Неудача в Каталонии. Непростой характер игрока

Прощание с «Баварией» не получилось гладким, поскольку Кан и Левандовски одинаково упрямые. Им не хватило уважение по отношению к фанатам мюнхенского клуба, чтобы решить все вопросы в офисе клуба, а выйти к публике с мировой. Учитываем роль посредника – Захави нередко использует конфликты для обретения выгоды. «Бавария» жестко осадила поляка, когда заявил об уходе. Долго торговались, но Левандовски был честен перед публикой. А вот в Испании надо влюбить в себя всех заново. Пока у Роберта есть удачные матчи против «Барселоны», а не за нее. Нужно поладить с Хави, а здесь оба – титулованные чемпионы, характер у них не сахар.

Успех в «Барселоне». Наличие удобных напарников

Почему в Испании Месси играл настолько результативно, а в чемпионате Франции у него проблемы с голами? Возможно, прессинг в финальной трети в Ла Лиге со стороны середняков не такой, как был у «Хетафе» пару лет назад. Следовательно, даже возрастным форвардам, вроде Суареса и Бензема, давали достаточно свободы. Также, помимо уязвимости лиги, есть сила футболистов «Барселоны». Дембеле умеет создавать моменты. Альба, как обычно, активный в атаке и навесит мяч на Роберта. Педри и Габи надо подтянуть мастерство последнего паса. Но даже человек, чье будущее под вопросом – Депай, умеет выкатить мяч под удар.

Неудача в Каталонии. Риск коллапса клуба

Немцы невероятно циничные. Ляпнули на переговорах, как сообщают инсайдеры, что не верят в «Барселону» через пару лет – ждут банкротства и развала клуба. Поживут – увидят, но долги большие. Проблемы с регистрацией игроков уже стали международной футбольной шуткой. Потратив деньги на Рафинью, Левандовски и подписание нового контракта с Дембеле, «Барселона» остается без новой линии защиты, а справа и в центре нужны футболисты. Де Йонг компенсирует часть расходов, когда перейдет в МЮ , но Левандовски, если Хави провалится, может оказаться в команде с огромными долгами, а такие коллективы долго не живут.

Мнение читателей. Левандовски как чемпионский фактор для «Барселоны»

Каталонцы даже в неважном состоянии становились первыми в Ла Лиге, этот турнир им удобнее, чем «Реалу». Мадридцы с Роналду не раз пропускали соперников выше, хотя Модрич, Кроос, Карвахаль и Бензема были моложе. У Анчелотти тоже транзит силы – от ветеранов к молодежи, а у Хави простая цель. Нужно выигрывать трофеи, чтобы «Барселона» интересовала спонсоров и фанатов. Понятно, что финансово рискуют, подписывая Рафинью и Левандовского на фоне серьезных ограничений.

Но кредиты закрываются новыми ссудами, и спасти может только успех на поле, который соединится с ростом доходов. От Роберта так сильно не зависело финансовое благополучие «Баварии», но на него сделана основная ставка «Барселоны». Если получится, как у Лукаку в «Челси», то провал дорого обойдется Лапорте, Хави и клубу. А вот если повторит успех Суареса в чемпионском сезоне «Атлетико» и Бензема в «Реале», то сделает каталонцев чемпионами. Критики Луиса говорили, что он хорош из-за Месси рядом. Критики Карима помнят промахи и знают, что француз засиял, когда вышел из голевой тени Роналду.