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Вероятно, сильнейший форвард поколения. Левандовски рискнёт в лиге Бензема и Суареса

17 июля 2022, 13:29
Левандовски
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Роберт сыграет в Эль Класико.

Левандовски – самый результативный центральный нападающий среди действующих футболистов. Ибрагимович на семь лет старше, чем Роберт, а забил на пару мячей меньше. Из остальных только Луис Суарес прошел отметку в 500 мячей. Даже Бензема, поскольку был верным ассистентом Роналду много лет и пропускал игры за сборную Франции, лишь на пути к чемпионской вершине.

Но проще констатировать, что Левандовски, Суарес и Бензема – великие снайперы, нежели выделить из тройки лучшего центрального форварда поколения. Все феноменально сильные. В мире без Месси и Роналду каждый получил бы по «Золотому мячу». Роберта обделили, Карима по делу наградят, ведь изменили глупые правила. Приз будут вручать по итогам футбольного сезона, а не календарного года.

Но теперь в сравнение вмешивается еще одна деталь. Левандовски перешел в «Барселону», теперь все сильнейшие форварды поколения 86-90 годов рождения засветятся в Эль Класико. Фалькао и Джеко Кавани с Иммобиле, Обамеянгом или Варди уступают названной выше тройке по классу. Суарес и Бензема – легенды Примеры, а Левандовски рискует, зайдя в чужую песочницу.

Роберт перешел из благополучной чемпионской команды в коллектив, который перестраивается. Как обычно, у него два самых ярких пути.

Успех в «Барселоне». Класс и физика игрока

Четырехлетний контракт Левандовскому, хотя Роберт всего на год младше, чем Месси, предложили неслучайно. Сделка хитрая, после двух лет пребывания в Испании игрок может расторгнуть контракт с финансовой компенсацией для клуба. Одновременно к трем годам соглашения до 2025-го могут добавить еще один, если заиграет. И класс нападающего не обсуждается. Левандовски читает игру лучше многих. Любит настигать мяч настолько быстро, насколько это возможно, выдающийся атлет.

Неудача в Каталонии. Стиль футбола «блаугранас»

Эрнандес понимает опасность, но также видит, что Левандовски опробовал за последние годы роль «ложной девятки». Роберта сочетали с другими нападающими. У Мюллера особая роль, но поляк играл в «Боруссии» Д с Обамеянгом. В «Барселоне» скорее применят схему «4-3-3», где у Фати, Дембеле и Рафиньи немало шансов выходить на флангах. Но команда поменялась со времен, когда был Месси, но не нашлось места столбу Ибрагимовичу. У Левандовски в «Баварии» 72 ассиста за карьеру, он не всегда эгоистичен на поле.

Успех в «Барселоне». Тренерские идеи Хави

Хави безумец, если со своим штабом и аналитиками не моделировали игру с Левандовски и через Роберта перед тем, как приглашать. Значит, цифры показали, что «Барселону» в новом составе можно настроить примерно так, как «Баварию» или «Боруссию» Д. У Хави есть свежие идеи, «блаугранас» не будут слабее, чем годом ранее. Результат зависит от ревизии обороны, но для Роберта создадут все тактические условия для результативной игры.

Неудача в Каталонии. Непростой характер игрока

Прощание с «Баварией» не получилось гладким, поскольку Кан и Левандовски одинаково упрямые. Им не хватило уважение по отношению к фанатам мюнхенского клуба, чтобы решить все вопросы в офисе клуба, а выйти к публике с мировой. Учитываем роль посредника – Захави нередко использует конфликты для обретения выгоды. «Бавария» жестко осадила поляка, когда заявил об уходе. Долго торговались, но Левандовски был честен перед публикой. А вот в Испании надо влюбить в себя всех заново. Пока у Роберта есть удачные матчи против «Барселоны», а не за нее. Нужно поладить с Хави, а здесь оба – титулованные чемпионы, характер у них не сахар.

Успех в «Барселоне». Наличие удобных напарников

Почему в Испании Месси играл настолько результативно, а в чемпионате Франции у него проблемы с голами? Возможно, прессинг в финальной трети в Ла Лиге со стороны середняков не такой, как был у «Хетафе» пару лет назад. Следовательно, даже возрастным форвардам, вроде Суареса и Бензема, давали достаточно свободы. Также, помимо уязвимости лиги, есть сила футболистов «Барселоны». Дембеле умеет создавать моменты. Альба, как обычно, активный в атаке и навесит мяч на Роберта. Педри и Габи надо подтянуть мастерство последнего паса. Но даже человек, чье будущее под вопросом – Депай, умеет выкатить мяч под удар.

Неудача в Каталонии. Риск коллапса клуба

Немцы невероятно циничные. Ляпнули на переговорах, как сообщают инсайдеры, что не верят в «Барселону» через пару лет – ждут банкротства и развала клуба. Поживут – увидят, но долги большие. Проблемы с регистрацией игроков уже стали международной футбольной шуткой. Потратив деньги на Рафинью, Левандовски и подписание нового контракта с Дембеле, «Барселона» остается без новой линии защиты, а справа и в центре нужны футболисты. Де Йонг компенсирует часть расходов, когда перейдет в МЮ, но Левандовски, если Хави провалится, может оказаться в команде с огромными долгами, а такие коллективы долго не живут.

Мнение читателей. Левандовски как чемпионский фактор для «Барселоны»

Каталонцы даже в неважном состоянии становились первыми в Ла Лиге, этот турнир им удобнее, чем «Реалу». Мадридцы с Роналду не раз пропускали соперников выше, хотя Модрич, Кроос, Карвахаль и Бензема были моложе. У Анчелотти тоже транзит силы – от ветеранов к молодежи, а у Хави простая цель. Нужно выигрывать трофеи, чтобы «Барселона» интересовала спонсоров и фанатов. Понятно, что финансово рискуют, подписывая Рафинью и Левандовского на фоне серьезных ограничений.

Но кредиты закрываются новыми ссудами, и спасти может только успех на поле, который соединится с ростом доходов. От Роберта так сильно не зависело финансовое благополучие «Баварии», но на него сделана основная ставка «Барселоны». Если получится, как у Лукаку в «Челси», то провал дорого обойдется Лапорте, Хави и клубу. А вот если повторит успех Суареса в чемпионском сезоне «Атлетико» и Бензема в «Реале», то сделает каталонцев чемпионами. Критики Луиса говорили, что он хорош из-за Месси рядом. Критики Карима помнят промахи и знают, что француз засиял, когда вышел из голевой тени Роналду.

Левандовского недооценивали из-за силы «Баварии». Мол, Киммих, Гнабри, Мюллер и остальные создают верные моменты, остается забить в пустые ворота. А теперь посмотрим на поляка в команде, где добиться успеха и завоевать трофеи объективно сложнее. Но Левандовски так хотел сыграть в Эль Класико, что пошел на снижение зарплаты, причем спустя два года оклад упадет наполовину, так что Роберт с порога показал заинтересованность в игре за «Барселону». В ПСЖ или «Челси» получил бы куда больше.

Вадим Багров
АВТОР
Вадим Багров
За и против
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Бавария  Барселона  Левандовски Роберт
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер УЕФА
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Все комментарии
Michael Myers95
Michael Myers95 ответ katalonez (раскрыть)
19 июля в 18:35
Ухахаха, ну ладно Бензема топ, а вот Суарес ноль по-сравнению с Левандовски
zim289
zim289 ответ katalonez (раскрыть)
18 июля в 12:20
Если форвард превращает отскоки и добивания в голы, то это качественный результативный форвард. Его работа — делать голы из того, что дают
katalonez
katalonez
18 июля в 11:41
Может и ошибаюсь, но не заиграет, форвард отскоков и добиваний не нужен Барсе. По уровню и рядом не стоял с Суаресом и Бензема
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
17 июля в 21:30, ред.
Для того, чтоб Роберт был эффективен как в Баварии, Барселоне следует менять свою привычную тактику мелкого и среднего паса на более ритмичную игру с быстрым переходом в атаку, без лишних перепасовок и задержек в центре. За один сезон у Хави, при такой сырой полузащите, это вряд ли получится. Поэтому ждать голевого изобилия от Роберта, по крайней мере в первый сезон его пребывания в Барселоне, не стоит. Но будет весьма интересно наблюдать, как будут подстраиваться под друг друга схемы Хави и наклонности Лёвы в атаке. Если у Эрнандеса и Левандовски получится создать этот новоявленный гибрид, тогда да, можно будет начинать вести речь о трофеях.

По статье. Хороший аналитический труд. Все "за" и "против" по факту пришествия поляка в стан "гранатовых" рассмотрены весьма скрупулёзно - под разными углами. Очень классный и ёмкий материал, с хорошей литературной подачей.
Автору респект.
Roger Young
Roger Young
17 июля в 20:47
В любом случае, желаю удачи Роберту, но сомневаюсь, что сможет взять ЛЧ вместе с Барсой. На чемпионство может сил и хватит.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
17 июля в 19:11
Роберт - форвард, а не Дзюба!!!!
volga.kot
volga.kot
17 июля в 19:03
Роберт не стушуется
Agamaga........
Agamaga........
17 июля в 16:37
Левандовски однозначно сильнее Суареса и Бензема.
Пусть и за Барселону всё у него получится!
амурец
амурец
17 июля в 16:00
Игркя за Реал Левандовски может и подвинул бы Бкнзема, а играя за Барселону вредили, у Бкрселоны сейчас денег на судей нет, а по другому они не могут, их гном разорил
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
17 июля в 15:52
Ждём укуса от Суареса...
Bwag25493
Bwag25493
17 июля в 15:07
"Вероятно, сильнейший форвард поколения" через полгода перестанет быть напом. Как перестали быть Дембеле, Гризманн, Депай, де Йонг.
shlomo2
shlomo2
17 июля в 13:54, ред.
Спасибо за статью.

50 миллионов это случайно не рекорд для почти 34 летних игроков? Вот это трансфер года. Даже если у Роберта не получится ничего, то всё равно трансфер необычный и немыслемый какой-то.... Почему то я в Роберте уверен. Пользу принесёт и немалую, мужик серьёзный и ответственный. Совсем не Дембеле, в плане отношения к делу.

Ну а так что, всё-таки должен признать баварцы были правы, Левандовски величайший игрок в истории Баварии, сердце клуба. Можно даже сказать это была команда одного игрока, которую он, будем честны, просто перерос, да и кроме денег его ничего там не держало, так что переход в первый попавшийся богатый клуб, который был готов отстегнуть солидный подписной бонус это закономерный финал его сосисочной карьеры.
DXTK
DXTK ответ Брулин (раскрыть)
17 июля в 13:50
Можно сказать и по другому....вся Барса будет нырять, а Левандовски, как Роналду только стату с пенок набивать))))))))
Elliada
Elliada
17 июля в 13:46
Вряд ли у него получится в Барселоне
Брулин
Брулин
17 июля в 13:39
У Левандовского убийственная техника пенальти. Вратари не угадывают даже направление удара.Эффективность – 92%.
Брулин
Брулин
17 июля в 13:38
Удачи ему в Барселоне конечно же!
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