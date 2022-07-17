Вероятно, сильнейший форвард поколения. Левандовски рискнёт в лиге Бензема и Суареса

Роберт сыграет в Эль Класико.
Левандовски – самый результативный центральный нападающий среди действующих футболистов. Ибрагимович на семь лет старше, чем Роберт, а забил на пару мячей меньше. Из остальных только Луис Суарес прошел отметку в 500 мячей. Даже Бензема, поскольку был верным ассистентом Роналду много лет и пропускал игры за сборную Франции, лишь на пути к чемпионской вершине.
Но проще констатировать, что Левандовски, Суарес и Бензема – великие снайперы, нежели выделить из тройки лучшего центрального форварда поколения. Все феноменально сильные. В мире без Месси и Роналду каждый получил бы по «Золотому мячу». Роберта обделили, Карима по делу наградят, ведь изменили глупые правила. Приз будут вручать по итогам футбольного сезона, а не календарного года.
Но теперь в сравнение вмешивается еще одна деталь. Левандовски перешел в «Барселону», теперь все сильнейшие форварды поколения 86-90 годов рождения засветятся в Эль Класико. Фалькао и Джеко Кавани с Иммобиле, Обамеянгом или Варди уступают названной выше тройке по классу. Суарес и Бензема – легенды Примеры, а Левандовски рискует, зайдя в чужую песочницу.
Роберт перешел из благополучной чемпионской команды в коллектив, который перестраивается. Как обычно, у него два самых ярких пути.
Успех в «Барселоне». Класс и физика игрока
Четырехлетний контракт Левандовскому, хотя Роберт всего на год младше, чем Месси, предложили неслучайно. Сделка хитрая, после двух лет пребывания в Испании игрок может расторгнуть контракт с финансовой компенсацией для клуба. Одновременно к трем годам соглашения до 2025-го могут добавить еще один, если заиграет. И класс нападающего не обсуждается. Левандовски читает игру лучше многих. Любит настигать мяч настолько быстро, насколько это возможно, выдающийся атлет.
Неудача в Каталонии. Стиль футбола «блаугранас»
Эрнандес понимает опасность, но также видит, что Левандовски опробовал за последние годы роль «ложной девятки». Роберта сочетали с другими нападающими. У Мюллера особая роль, но поляк играл в «Боруссии» Д с Обамеянгом. В «Барселоне» скорее применят схему «4-3-3», где у Фати, Дембеле и Рафиньи немало шансов выходить на флангах. Но команда поменялась со времен, когда был Месси, но не нашлось места столбу Ибрагимовичу. У Левандовски в «Баварии» 72 ассиста за карьеру, он не всегда эгоистичен на поле.
Успех в «Барселоне». Тренерские идеи Хави
Хави безумец, если со своим штабом и аналитиками не моделировали игру с Левандовски и через Роберта перед тем, как приглашать. Значит, цифры показали, что «Барселону» в новом составе можно настроить примерно так, как «Баварию» или «Боруссию» Д. У Хави есть свежие идеи, «блаугранас» не будут слабее, чем годом ранее. Результат зависит от ревизии обороны, но для Роберта создадут все тактические условия для результативной игры.
Неудача в Каталонии. Непростой характер игрока
Прощание с «Баварией» не получилось гладким, поскольку Кан и Левандовски одинаково упрямые. Им не хватило уважение по отношению к фанатам мюнхенского клуба, чтобы решить все вопросы в офисе клуба, а выйти к публике с мировой. Учитываем роль посредника – Захави нередко использует конфликты для обретения выгоды. «Бавария» жестко осадила поляка, когда заявил об уходе. Долго торговались, но Левандовски был честен перед публикой. А вот в Испании надо влюбить в себя всех заново. Пока у Роберта есть удачные матчи против «Барселоны», а не за нее. Нужно поладить с Хави, а здесь оба – титулованные чемпионы, характер у них не сахар.
Успех в «Барселоне». Наличие удобных напарников
Почему в Испании Месси играл настолько результативно, а в чемпионате Франции у него проблемы с голами? Возможно, прессинг в финальной трети в Ла Лиге со стороны середняков не такой, как был у «Хетафе» пару лет назад. Следовательно, даже возрастным форвардам, вроде Суареса и Бензема, давали достаточно свободы. Также, помимо уязвимости лиги, есть сила футболистов «Барселоны». Дембеле умеет создавать моменты. Альба, как обычно, активный в атаке и навесит мяч на Роберта. Педри и Габи надо подтянуть мастерство последнего паса. Но даже человек, чье будущее под вопросом – Депай, умеет выкатить мяч под удар.
Неудача в Каталонии. Риск коллапса клуба
Немцы невероятно циничные. Ляпнули на переговорах, как сообщают инсайдеры, что не верят в «Барселону» через пару лет – ждут банкротства и развала клуба. Поживут – увидят, но долги большие. Проблемы с регистрацией игроков уже стали международной футбольной шуткой. Потратив деньги на Рафинью, Левандовски и подписание нового контракта с Дембеле, «Барселона» остается без новой линии защиты, а справа и в центре нужны футболисты. Де Йонг компенсирует часть расходов, когда перейдет в МЮ, но Левандовски, если Хави провалится, может оказаться в команде с огромными долгами, а такие коллективы долго не живут.
Мнение читателей. Левандовски как чемпионский фактор для «Барселоны»
Каталонцы даже в неважном состоянии становились первыми в Ла Лиге, этот турнир им удобнее, чем «Реалу». Мадридцы с Роналду не раз пропускали соперников выше, хотя Модрич, Кроос, Карвахаль и Бензема были моложе. У Анчелотти тоже транзит силы – от ветеранов к молодежи, а у Хави простая цель. Нужно выигрывать трофеи, чтобы «Барселона» интересовала спонсоров и фанатов. Понятно, что финансово рискуют, подписывая Рафинью и Левандовского на фоне серьезных ограничений.
Но кредиты закрываются новыми ссудами, и спасти может только успех на поле, который соединится с ростом доходов. От Роберта так сильно не зависело финансовое благополучие «Баварии», но на него сделана основная ставка «Барселоны». Если получится, как у Лукаку в «Челси», то провал дорого обойдется Лапорте, Хави и клубу. А вот если повторит успех Суареса в чемпионском сезоне «Атлетико» и Бензема в «Реале», то сделает каталонцев чемпионами. Критики Луиса говорили, что он хорош из-за Месси рядом. Критики Карима помнят промахи и знают, что француз засиял, когда вышел из голевой тени Роналду.
Левандовского недооценивали из-за силы «Баварии». Мол, Киммих, Гнабри, Мюллер и остальные создают верные моменты, остается забить в пустые ворота. А теперь посмотрим на поляка в команде, где добиться успеха и завоевать трофеи объективно сложнее. Но Левандовски так хотел сыграть в Эль Класико, что пошел на снижение зарплаты, причем спустя два года оклад упадет наполовину, так что Роберт с порога показал заинтересованность в игре за «Барселону». В ПСЖ или «Челси» получил бы куда больше.
По статье. Хороший аналитический труд. Все "за" и "против" по факту пришествия поляка в стан "гранатовых" рассмотрены весьма скрупулёзно - под разными углами. Очень классный и ёмкий материал, с хорошей литературной подачей.
Автору респект.
По статье. Хороший аналитический труд. Все "за" и "против" по факту пришествия поляка в стан "гранатовых" рассмотрены весьма скрупулёзно - под разными углами. Очень классный и ёмкий материал, с хорошей литературной подачей.
Автору респект.
Пусть и за Барселону всё у него получится!
Пусть и за Барселону всё у него получится!
50 миллионов это случайно не рекорд для почти 34 летних игроков? Вот это трансфер года. Даже если у Роберта не получится ничего, то всё равно трансфер необычный и немыслемый какой-то.... Почему то я в Роберте уверен. Пользу принесёт и немалую, мужик серьёзный и ответственный. Совсем не Дембеле, в плане отношения к делу.
Ну а так что, всё-таки должен признать баварцы были правы, Левандовски величайший игрок в истории Баварии, сердце клуба. Можно даже сказать это была команда одного игрока, которую он, будем честны, просто перерос, да и кроме денег его ничего там не держало, так что переход в первый попавшийся богатый клуб, который был готов отстегнуть солидный подписной бонус это закономерный финал его сосисочной карьеры.
50 миллионов это случайно не рекорд для почти 34 летних игроков? Вот это трансфер года. Даже если у Роберта не получится ничего, то всё равно трансфер необычный и немыслемый какой-то.... Почему то я в Роберте уверен. Пользу принесёт и немалую, мужик серьёзный и ответственный. Совсем не Дембеле, в плане отношения к делу.
Ну а так что, всё-таки должен признать баварцы были правы, Левандовски величайший игрок в истории Баварии, сердце клуба. Можно даже сказать это была команда одного игрока, которую он, будем честны, просто перерос, да и кроме денег его ничего там не держало, так что переход в первый попавшийся богатый клуб, который был готов отстегнуть солидный подписной бонус это закономерный финал его сосисочной карьеры.