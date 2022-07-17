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Левандовски: «Я пришёл в „Барселону“ за трофеями»

17 июля 2022, 20:35

Форвард Роберт Левандовски поделился мыслями о переходе в «Барселону» из «Баварии».

Хави сказал мне, что мы успешно поработаем вместе и можем многого добиться.

У него есть четкий план, как вернуть «Барселону» на вершину. Я пришел сюда брать трофеи.

Знаю, что мне уже скоро 34 года. Но я чувствую себя сильным и физически, и ментально.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
18 июля в 20:06
Да-да, при штрафных, не забудь лечь позади стенки,
как это делал «гном» в ПСЖ и больше трёх мячей не
забивай, иначе не получишь ЗМ…)))
A.S.A
A.S.A
18 июля в 09:59
Левандовски:-"я пришел в Барселону за трофеями, конкретно за ЗМ 2021 года!"
Comentarios
Comentarios
18 июля в 04:27
Сложно будет доказать в Баварии был на вершине
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
18 июля в 02:40
В Баварии трофеев мало было?
амурец
амурец
18 июля в 00:41
Ну ну
pomor45
pomor45
17 июля в 22:24
За трофеями пришёл. Музей Барселоны задумал ограбить, что ли?
League1
League1
17 июля в 22:16
Хороший был нап, но барса, как обычно погубит. Ей не нужны футболисты, ей нужны тики-пукщики. Поэтому настоящие футболисты там не приживаются.
NOVA
NOVA
17 июля в 21:54
ну посмотрим, хорошей игры конечно же, но только не против Реала!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
17 июля в 21:40
Они с бензом равны по классу, француз просто более силен психологически.
протон
протон
17 июля в 21:31
Где-то в феврале грезили о противостоянии Холланда и Мбаппе
Но будет Эль-ОЛДико между 34-летними Бензема и Левандовски.
Бензема сейчас на две головы сильнее Мбаппе, так же как и Левандовски сильнее Холланда. А учитывая профессионализм и маниакальное отношение к физической форме- это противостояние лучших форвардов мира как минимум на 2-3 года.
Борьба в лалиге в этом сезоне будет интересная. В прошлом у Реала не было конкурентов, при всем уважении к Кадису
Все фанаты Барселоны ждут трофеев. Конечно это будет трудный путь , но все возможно.
Bwag25493
Bwag25493
17 июля в 21:18
За суперкубком колхоза, если повезёт и Реал вам позволит?
112910415
112910415
17 июля в 21:14
быть по сему !
Ironigor
Ironigor
17 июля в 21:06, ред.
Барселона нынче не в том состоянии,чтобы штамповать трофеи.
Это ты убежал из той команды, которое это умеет делать.
Barcelona
Barcelona
17 июля в 21:05
Хороший настрой!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 июля в 20:52
Можно и нужно.
Carl Lewis
Carl Lewis
17 июля в 20:47
Ты молодец, будет.
Futurista
Futurista
17 июля в 20:39
Из музея возьми и беги оттуда)...
VeniaminS
VeniaminS
17 июля в 20:38, ред.
Смелое заявление.
Agent_marsa
Agent_marsa
17 июля в 20:38
Кубок Гампера наверняка возьмет, с остальным как-то с трудом верится.
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