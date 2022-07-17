Левандовски: «Я пришёл в „Барселону“ за трофеями»

Форвард поделился мыслями о переходе в «Барселону» из «Баварии».

Хави сказал мне, что мы успешно поработаем вместе и можем многого добиться.

У него есть четкий план, как вернуть «Барселону» на вершину. Я пришел сюда брать трофеи.

Знаю, что мне уже скоро 34 года. Но я чувствую себя сильным и физически, и ментально.