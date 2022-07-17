Левандовски: «Я пришёл в „Барселону“ за трофеями»

Форвард Роберт Левандовски поделился мыслями о переходе в «Барселону» из «Баварии».
Хави сказал мне, что мы успешно поработаем вместе и можем многого добиться.
У него есть четкий план, как вернуть «Барселону» на вершину. Я пришел сюда брать трофеи.
Знаю, что мне уже скоро 34 года. Но я чувствую себя сильным и физически, и ментально.
Но будет Эль-ОЛДико между 34-летними Бензема и Левандовски.
Бензема сейчас на две головы сильнее Мбаппе, так же как и Левандовски сильнее Холланда. А учитывая профессионализм и маниакальное отношение к физической форме- это противостояние лучших форвардов мира как минимум на 2-3 года.
Борьба в лалиге в этом сезоне будет интересная. В прошлом у Реала не было конкурентов, при всем уважении к Кадису
Все фанаты Барселоны ждут трофеев. Конечно это будет трудный путь , но все возможно.
Но будет Эль-ОЛДико между 34-летними Бензема и Левандовски.
Бензема сейчас на две головы сильнее Мбаппе, так же как и Левандовски сильнее Холланда. А учитывая профессионализм и маниакальное отношение к физической форме- это противостояние лучших форвардов мира как минимум на 2-3 года.
Борьба в лалиге в этом сезоне будет интересная. В прошлом у Реала не было конкурентов, при всем уважении к Кадису
Все фанаты Барселоны ждут трофеев. Конечно это будет трудный путь , но все возможно.