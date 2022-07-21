В «Зените» рассказали о последней цели на текущее трансферное окно

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях клуба на оставшийся период текущего трансферного окна.

Единственная позиция, на которой может появиться новый игрок, — это левый центральный защитник. Время до закрытия трансферного окна еще есть. Будем смотреть, варианты есть. Но слухи и спекуляции мы комментировать не будем.