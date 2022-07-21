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В «Зените» рассказали о последней цели на текущее трансферное окно

21 июля 2022, 13:56

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях клуба на оставшийся период текущего трансферного окна.

Единственная позиция, на которой может появиться новый игрок, — это левый центральный защитник. Время до закрытия трансферного окна еще есть. Будем смотреть, варианты есть. Но слухи и спекуляции мы комментировать не будем.

Трансферное окно в России закрывается 8 сентября. Ранее «сине-бело-голубые» продлили контракт с Венделом.

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Gunslinger
Gunslinger
22 июля в 17:57
Gunslinger
Зенит — Крылья 3 - 1
ЦСКА — Сочи 1 - 2
Оренбург — Урал 1 - 1
Краснодар — Спартак 1 - 2
Химки — Пари НН 1 - 1
Динамо — Торпедо 2 - 1
Локо — Ростов 2 - 1
Ахмат — Факел 2 - 1
Garrincha58
Garrincha58
21 июля в 18:32
наверное Джикию уговаривают
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
21 июля в 15:33
Ни одна из 8-ми команд не обыграла в последних 8-ми матчах "Химки" в Химках....

Касаемо троллинга "Газпрома и "Манекена" - кто ж тогда команды которые ниже в таблице в последние 4 года ???...если над ними гегемонит команда с глупенькими вложениями и с Манекеном вместо тренера ???
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
21 июля в 14:24
Возможно, подумают о покупке игрока из "Химок", ведь ни вложения "Газпрома", ни тренерский гений Сережи Манекена не помогли их обыграть, а, как показал опыт с "Сочи", то, что нельзя обыграть, можно купить))
Ironigor
Ironigor
21 июля в 14:08
О каком окне ещё может идти речь.
Скупили всех и всё !))) Даже РФС уже ваш !)
Гость
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