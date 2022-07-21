В «Зените» рассказали о последней цели на текущее трансферное окно

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях клуба на оставшийся период текущего трансферного окна.
Единственная позиция, на которой может появиться новый игрок, — это левый центральный защитник. Время до закрытия трансферного окна еще есть. Будем смотреть, варианты есть. Но слухи и спекуляции мы комментировать не будем.
Трансферное окно в России закрывается 8 сентября. Ранее «сине-бело-голубые» продлили контракт с Венделом.
Зенит — Крылья 3 - 1
ЦСКА — Сочи 1 - 2
Оренбург — Урал 1 - 1
Краснодар — Спартак 1 - 2
Химки — Пари НН 1 - 1
Динамо — Торпедо 2 - 1
Локо — Ростов 2 - 1
Ахмат — Факел 2 - 1
Зенит — Крылья 3 - 1
ЦСКА — Сочи 1 - 2
Оренбург — Урал 1 - 1
Краснодар — Спартак 1 - 2
Химки — Пари НН 1 - 1
Динамо — Торпедо 2 - 1
Локо — Ростов 2 - 1
Ахмат — Факел 2 - 1
Касаемо троллинга "Газпрома и "Манекена" - кто ж тогда команды которые ниже в таблице в последние 4 года ???...если над ними гегемонит команда с глупенькими вложениями и с Манекеном вместо тренера ???
Касаемо троллинга "Газпрома и "Манекена" - кто ж тогда команды которые ниже в таблице в последние 4 года ???...если над ними гегемонит команда с глупенькими вложениями и с Манекеном вместо тренера ???
Скупили всех и всё !))) Даже РФС уже ваш !)
Скупили всех и всё !))) Даже РФС уже ваш !)