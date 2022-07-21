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Семак не хочет отпускать Адамова из «Зенита»

21 июля 2022, 12:05

Защитник «Зенита» Арсен Адамов не покинет клуб этим летом.

Утверждается, что против ухода футболиста выступает главный тренер Сергей Семак, который заинтересован в услугах игрока.

Контракт Адамова рассчитан до лета 2026 года.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
21 июля в 19:16
Если Адамов действительно хотел играть, то надо было выбирать клуб поскромнее Зенита. Но он погнался за деньгами, так что придётся терпеть.
kx89vscyz2ka
kx89vscyz2ka
21 июля в 13:37
Тренеру всегда виднее
Шуnя771
Шуnя771
21 июля в 13:20
Отпустить не трудно, а по примеру ФК "Спартак" приобрести хорошего защитника - очень, десятилетиями!)
Богданыч прав - нельзя отпускать.
y5fggwk6ghpb
y5fggwk6ghpb
21 июля в 12:59
Его можно понять
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 12:34, ред.
Защитники самая востребованная единица в команде...
Лишних хороших защитников не бывает...
Тем более столь адаптированных и универсальных как Адамов...

Ловрен "стар" и не известно в какой форме...Алип нормально играет через тайм...Родригао приехал 15 минут назад...

Правильно Семак делает.....отпустить можно Альберто и Дзюбу...Зенит всё равно наколотит больше всех за чемпионат......а вот защитников надо сохранять...
Naherger
Naherger
21 июля в 12:11
Скупить и мариновать - как это в духе бомжей
Гость
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