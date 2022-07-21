Семак не хочет отпускать Адамова из «Зенита»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов не покинет клуб этим летом.
Утверждается, что против ухода футболиста выступает главный тренер Сергей Семак, который заинтересован в услугах игрока.
Контракт Адамова рассчитан до лета 2026 года.
Защитник «Зенита» Арсен Адамов не покинет клуб этим летом.
Утверждается, что против ухода футболиста выступает главный тренер Сергей Семак, который заинтересован в услугах игрока.
Контракт Адамова рассчитан до лета 2026 года.
Лишних хороших защитников не бывает...
Тем более столь адаптированных и универсальных как Адамов...
Ловрен "стар" и не известно в какой форме...Алип нормально играет через тайм...Родригао приехал 15 минут назад...
Правильно Семак делает.....отпустить можно Альберто и Дзюбу...Зенит всё равно наколотит больше всех за чемпионат......а вот защитников надо сохранять...
Лишних хороших защитников не бывает...
Тем более столь адаптированных и универсальных как Адамов...
Ловрен "стар" и не известно в какой форме...Алип нормально играет через тайм...Родригао приехал 15 минут назад...
Правильно Семак делает.....отпустить можно Альберто и Дзюбу...Зенит всё равно наколотит больше всех за чемпионат......а вот защитников надо сохранять...