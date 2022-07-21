Агент Вагнера Лава заявил, что нападающий хочет закончить карьеру в России

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА , рассказал, что его клиент хочет вернуться в Россию.

У Вагнера есть мечта перейти в российский клуб и завершить в нем свою карьеру. Официальных предложений пока нет, но мы на связи с некоторыми клубами РПЛ . Есть ли какие-то приоритетные варианты? Пока не могу сказать. Но я верю, что нам удастся договориться с российским клубом о трансфере Вагнера.