Агент Вагнера Лава заявил, что нападающий хочет закончить карьеру в России

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, рассказал, что его клиент хочет вернуться в Россию.
У Вагнера есть мечта перейти в российский клуб и завершить в нем свою карьеру. Официальных предложений пока нет, но мы на связи с некоторыми клубами РПЛ. Есть ли какие-то приоритетные варианты? Пока не могу сказать. Но я верю, что нам удастся договориться с российским клубом о трансфере Вагнера.
На данный момент 38-летний Вагнер Лав находится в статусе свободного агента. Ранее агент нападающего заявил, что бразилец готов вернуться в ЦСКА.
Почему тогда уходил из ЦСКА ?
Так что .х.ж.х.с.в.🧐.)
Почему тогда уходил из ЦСКА ?
Так что .х.ж.х.с.в.🧐.)