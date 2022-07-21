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Агент Вагнера Лава заявил, что нападающий хочет закончить карьеру в России

21 июля 2022, 00:50

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, рассказал, что его клиент хочет вернуться в Россию.

У Вагнера есть мечта перейти в российский клуб и завершить в нем свою карьеру. Официальных предложений пока нет, но мы на связи с некоторыми клубами РПЛ. Есть ли какие-то приоритетные варианты? Пока не могу сказать. Но я верю, что нам удастся договориться с российским клубом о трансфере Вагнера.

На данный момент 38-летний Вагнер Лав находится в статусе свободного агента. Ранее агент нападающего заявил, что бразилец готов вернуться в ЦСКА.

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Все комментарии
Дудинчанин
Дудинчанин
21 июля в 18:21
Будет весело, если перейдет в рпл и станет лучшим бомбардиром)))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
21 июля в 11:53
его время прошло
ДСА
ДСА
21 июля в 11:33
Жаль ЦСКА-2 нету.
Beekeeper
Beekeeper ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
21 июля в 11:28
не один раз )
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 июля в 10:31
Разбавили новость). В ЦСКА он хочет в ЦСКА. Гинер его в дверь, а он в окно). Вот она резиновая семья в блестящей обёртке).
leonid_spb58
leonid_spb58
21 июля в 10:27
В Зенит не возьмём...
Ravshan878
Ravshan878
21 июля в 10:21
Вагнер хитрый.
Почему тогда уходил из ЦСКА ?
Так что .х.ж.х.с.в.🧐.)
Naraz
Naraz
21 июля в 10:13
К Слуцкому в Рубин
ол
ол
21 июля в 09:21
Давай в Зенит. Даёшь сборную бразилии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 июля в 08:30
Было бы неплохо завершить карьеру у нас.
Знатог
Знатог
21 июля в 08:29
Слышал он что у нас пенс возраст подняли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 08:17
Он уже кинул один раз коней...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
21 июля в 08:15
В РПЛ в 38?... Почему бы и нет? Лига "скоростная", самое то, где закончить карьеру. Только кто вот пойдёт на этот авантюрный шаг: взять футболиста в почтенном для футбола возрасте, при этом игравшем несколько лет в лиге, которая, мягко говоря, даже до уровня РПЛ не дотягивает. За былые заслуги? Это руководству ЦСКА решать. Поживём - увидим.
SHMEL
SHMEL
21 июля в 08:03
Как не прискорбно, но мне кажется Ванино время ушло. В ЦСКА игроком его вряд ли возьмут, а в другом клубе я его не представляю.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
21 июля в 07:59
Ну карьера была.
hjlzuf
hjlzuf
21 июля в 07:52
Решил к пенсии подзаработать?))
25процентный клоун
25процентный клоун
21 июля в 07:51
Он уже много лет просится к армейцам, но те идут верной дорогой вникуда, поэтому матча ветеранов ЦСКА никогда не состоится
ОПС
ОПС
21 июля в 07:50
Возраст не тот, а денег хочется.
sv_1969
sv_1969
21 июля в 07:23
Поздно Ваня
avici_liverpool
avici_liverpool
21 июля в 07:08, ред.
думаю, за этого молодого и перспективного бразильца развернется настоящая битва
kajrjsg7qw65
kajrjsg7qw65
21 июля в 05:56
Наверное, хочет в цска.
STVA 1
STVA 1
21 июля в 05:20
Поздновато засобирался в Россию
112910415
112910415
21 июля в 05:17
молод, конечно, но не очень ...
memphis
memphis
21 июля в 05:10
В Зенит тоже? Там как раз карнавал намечается
nikoladolgov
nikoladolgov
21 июля в 03:52
Что казахи плохо кормят ?
нечитайло
нечитайло
21 июля в 03:46
Ну чтож, собирайте чемоданы , мы ждем
Ironigor
Ironigor
21 июля в 03:20, ред.
Пенсионный фонд России ПФР , уже не спонсор ЦСКА !)
856ytt7v6kjs
856ytt7v6kjs
21 июля в 02:31
Это хорошо
salleeh
salleeh
21 июля в 02:23
Ну да, самое то, где футбол играют стоя на месте…
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 июля в 02:12
Стар он уже,но я не против если ещё годик или два у нас поиграет!
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