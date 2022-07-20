Урунов может перейти в чемпионат Ирана

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может перейти в «Эстеглал».
Команда из Ирана готова осуществить трансфер футболиста, но не может платить ему зарплату, которую он получает в «Спартаке».
Сам Урунов не хочет идти на сокращение заработной платы, а «красно-белые» не планируют полностью выплачивать ему зарплату, если будет возможен вариант с арендой.
Загрузил Спартак как мог . Теперь Урунов для Спартака, как Кокорин для Фиорентины.
Загрузил Спартак как мог . Теперь Урунов для Спартака, как Кокорин для Фиорентины.