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Урунов может перейти в чемпионат Ирана

20 июля 2022, 21:02

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может перейти в «Эстеглал».

Команда из Ирана готова осуществить трансфер футболиста, но не может платить ему зарплату, которую он получает в «Спартаке».

Сам Урунов не хочет идти на сокращение заработной платы, а «красно-белые» не планируют полностью выплачивать ему зарплату, если будет возможен вариант с арендой.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ ДСА (раскрыть)
21 июля в 12:39
Не загнули, а загнул Шамиль.
ДСА
ДСА
21 июля в 04:51
Загнули ему с зарплатой... Наукой будет.
ABir
ABir
20 июля в 22:58
Пусть он уже быстрее куда- нибудь уйдёт.
Ironigor
Ironigor
20 июля в 21:10
Политика Газизова не рушима !)
Загрузил Спартак как мог . Теперь Урунов для Спартака, как Кокорин для Фиорентины.
Carl Lewis
Carl Lewis
20 июля в 21:04
Всегда может
Гость
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