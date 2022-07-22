«Алания» потеряла свой кубок чемпиона страны, его ищут уже третий год

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22 июля 2022, 14:26

«Алания» потеряла копию чемпионского кубка, завоеванного командой в 1995 году. Тогда трофей отдали клубу на вечное хранение. Кубок пропал еще три года назад.

Изначально предполагалось, что этот трофей может храниться у , который был главным тренером того чемпионского состава. Однако сам специалист, когда с ним связались представители клуба, ответил, что не знает, где находится трофей. В клубе и министерстве спорта Владикавказа пытаются найти кубок.

«Алания» в том сезоне смогла стать первой командой не из Москвы, взявшей чемпионский титул.