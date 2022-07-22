«Алания» потеряла свой кубок чемпиона страны, его ищут уже третий год

«Алания» потеряла копию чемпионского кубка, завоеванного командой в 1995 году. Тогда трофей отдали клубу на вечное хранение. Кубок пропал еще три года назад.
Изначально предполагалось, что этот трофей может храниться у Валерия Газзаева, который был главным тренером того чемпионского состава. Однако сам специалист, когда с ним связались представители клуба, ответил, что не знает, где находится трофей. В клубе и министерстве спорта Владикавказа пытаются найти кубок.
«Алания» в том сезоне смогла стать первой командой не из Москвы, взявшей чемпионский титул.
Ищут болельщики,
Ищет полиция,
Ищут с налоговой в ихней столице,
Ищут давно, но дела не ахти:
Деньги с бюджета на клуб не найти!
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Он в депутатах -
Узнали в разведке,
Так же усы,
Над губой у него.
Больше не знают
О нем ничего.
Ищут болельщики,
Ищет полиция,
Ищут с налоговой в ихней столице,
Ищут давно, но дела не ахти:
Деньги с бюджета на клуб не найти!
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Он в депутатах -
Узнали в разведке,
Так же усы,
Над губой у него.
Больше не знают
О нем ничего.
Извините, но я не совсем понял. Пропал кубок или копия Кубка?
Извините, но я не совсем понял. Пропал кубок или копия Кубка?