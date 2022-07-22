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«Алания» потеряла свой кубок чемпиона страны, его ищут уже третий год

22 июля 2022, 14:26

«Алания» потеряла копию чемпионского кубка, завоеванного командой в 1995 году. Тогда трофей отдали клубу на вечное хранение. Кубок пропал еще три года назад.

Изначально предполагалось, что этот трофей может храниться у Валерия Газзаева, который был главным тренером того чемпионского состава. Однако сам специалист, когда с ним связались представители клуба, ответил, что не знает, где находится трофей. В клубе и министерстве спорта Владикавказа пытаются найти кубок.

«Алания» в том сезоне смогла стать первой командой не из Москвы, взявшей чемпионский титул.

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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 05:47
Да чему удивляться? Тут миллиарды народных денег исчезают, полтайги уже куда-то делось, а вы о каком-то кубке… Ширше мыслить надо, с размахом.
alexgurzan
alexgurzan ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 00:36
.
Tostao
Tostao ответ протон (раскрыть)
вчера в 00:34, ред.
"Мистер икс"
Ищут болельщики,
Ищет полиция,
Ищут с налоговой в ихней столице,
Ищут давно, но дела не ахти:
Деньги с бюджета на клуб не найти!
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Он в депутатах -
Узнали в разведке,
Так же усы,
Над губой у него.
Больше не знают
О нем ничего.
Tostao
Tostao
вчера в 00:13
Газзаев не знает где Кубок, а уж как он не знает, куда делись сотни миллионов рублей из бюджета Осетии, выделенных на клуб.
протон
протон ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 00:08
Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице, ищут давно, но не могут найти кубок Алании девяноста пяти.
Сп62
Сп62
22 июля в 21:02
Выдать ещё один дубликат и ловить на приманку.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
22 июля в 20:41
Вот это номер.
нечитайло
нечитайло
22 июля в 20:34
Темная история
pomor45
pomor45 ответ gentlewolf (раскрыть)
22 июля в 20:31
Может ещё скажешь, что в качестве ночной вазы использует?
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 18:22
Странно все это.
hjlzuf
hjlzuf
22 июля в 18:11
Да пробухали его, а когда и с кем, не помнят.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
22 июля в 16:57
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    22 июля в 16:45
    Если вернутся в еврокубки, точно найдут!
    TheBoLt
    TheBoLt
    22 июля в 16:42
    Цирк уехал, а клоуны... как обычно, в общем. Ничему не удивляюсь уже
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    22 июля в 16:36
    Возможно спартачи спёрли, искать надо в Москве в музее спартака.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Caniggia (раскрыть)
    22 июля в 16:25
    Конечно не найдёшь
    Vik_ont25
    Vik_ont25
    22 июля в 16:20
    "Алания» потеряла копию чемпионского кубка, завоеванного командой в 1995 году. Тогда трофей отдали клубу на вечное хранение. Кубок пропал еще три года назад.".

    Извините, но я не совсем понял. Пропал кубок или копия Кубка?
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    22 июля в 16:18
    Стоит у кого-то в частной закрытой коллекции.
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    22 июля в 16:18
    Вот так относятся к кубку....думаю премиальные никто не забыл и все всё помнят
    Zenit_84
    Zenit_84
    22 июля в 16:17
    Кто-то уже продал его
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    22 июля в 16:12
    Взял кто-то на память
    shlomo2
    shlomo2 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    22 июля в 16:08
    Думаю, что на букву "П"..... можно синонима можно и ...не синоним...:)))
    dok66
    dok66
    22 июля в 16:02
    Ну просто сюжет для блокбастера .
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    22 июля в 15:49
    Вот пусть обладатель и найдет. След!).
    ДСА
    ДСА
    22 июля в 15:45
    Ясно, что взял кто-то из своих.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Знатог (раскрыть)
    22 июля в 15:16
    За копию сроме срока ничего не дадут)
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ shlomo2 (раскрыть)
    22 июля в 15:15
    Затерялся...?)))
    shlomo2
    shlomo2
    22 июля в 15:13
    Вместо слова "пропал", нужно другое слово вставить...:))))
    Знатог
    Знатог
    22 июля в 15:10
    газик толкнул налево.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
    22 июля в 15:06
    Там даже Семину с Ловчевым стало неловко на заднем плане)
    Гость
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