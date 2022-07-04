Умер бывший вратарь сборной Шотландии Эндрю Горам

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04 июля 2022, 08:27

В возрасте 58 лет скончался бывший вратарь сборной Шотландии, «Рейнджерс» и ряда других команд Эндрю Горам. «Рейнджерс» опубликовал заявление по данному поводу:

Сегодня футбольный клуб «Рейнджерс» с глубокой скорбью информирует о смерти нашего легендарного голкипера Эндрю Горама после непродолжительной борьбы с раком.

В мае Горам сообщил, что врачи диагностировали у него рак пищевода четвертой степени, из-за чего ему оставалось жить около полугода. Заболевание поразило печень, правое легкое, три позвонка и ребра. Горам отказался от курса химиотерапии, что могло бы продлить ему жизнь до девяти месяцев.