«Факел» продал 9300 абонементов за первые три дня продаж

«Факел» реализовал 9300 абонементов за первые три дня продаж, что составляет немногим менее половины от вместимости домашнего стадиона воронежского клуба. Об этом сообщила руководитель отдела коммерции «Факела» Дарья Музалевская.
У нас есть статистика, и она потрясает. Мы видим, что в первые часы реализации каждые несколько секунд происходила продажа – люди выбирали места на схеме стадиона, собирались нажать кнопку «оплатить», и в эту секунду данные посадочного места уходили кому-то другому.
Довольно высокий темп продаж сохраняется и сегодня, болельщики завалили офис клуба звонками и письмами, люди заждались большого футбола.
Между тем, недавно в РПЛ на слабые продажи абонементов посетовали в «Торпедо».
кто в это поверит?
разве что те, кто еще остались в СССР мозгами
кто в это поверит?
разве что те, кто еще остались в СССР мозгами