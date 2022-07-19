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«Факел» продал 9300 абонементов за первые три дня продаж

19 июля 2022, 15:06

«Факел» реализовал 9300 абонементов за первые три дня продаж, что составляет немногим менее половины от вместимости домашнего стадиона воронежского клуба. Об этом сообщила руководитель отдела коммерции «Факела» Дарья Музалевская.

У нас есть статистика, и она потрясает. Мы видим, что в первые часы реализации каждые несколько секунд происходила продажа – люди выбирали места на схеме стадиона, собирались нажать кнопку «оплатить», и в эту секунду данные посадочного места уходили кому-то другому.

Довольно высокий темп продаж сохраняется и сегодня, болельщики завалили офис клуба звонками и письмами, люди заждались большого футбола.

Между тем, недавно в РПЛ на слабые продажи абонементов посетовали в «Торпедо».

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Факел
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
протон
протон
19 июля в 22:56
Красавчики! Думаю на домашних играх Факела всегда будет биток!
КЭТиК
КЭТиК
19 июля в 15:57
Ничья с Краснодаром очень помогает.
FenixSL
FenixSL
19 июля в 15:33
ага
кто в это поверит?
разве что те, кто еще остались в СССР мозгами
старина
старина
19 июля в 15:22
Не забывайте про
альсато
альсато
19 июля в 15:21
Где то люди абонементы приобретают, а где то фаны стадионы покидают)))))..ПРОЦЕСС-ПОШЕЛ!
Гость
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