32 тысячи россиян получили карту болельщика

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19 июля 2022, 10:13

Официальный телеграм-канал Минцифры сообщает, что 32 тысячи жителей России получили карту болельщика, при этом ещё 37 тысяч прошли предварительную проверку анкеты и фото.

Также сообщается, что для оформления карты необходимо подать заявление на сайте госуслуг или лично посетить МФЦ, где можно и подтвердить заявленные данные. Для оформления карты нужно заполнить анкету и загрузить свою фотографию.

Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей до 14 лет оформлять карту могут родители или законные представители в своем личном кабинете.