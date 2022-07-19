32 тысячи россиян получили карту болельщика

Официальный телеграм-канал Минцифры сообщает, что 32 тысячи жителей России получили карту болельщика, при этом ещё 37 тысяч прошли предварительную проверку анкеты и фото.
Также сообщается, что для оформления карты необходимо подать заявление на сайте госуслуг или лично посетить МФЦ, где можно и подтвердить заявленные данные. Для оформления карты нужно заполнить анкету и загрузить свою фотографию.
Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей до 14 лет оформлять карту могут родители или законные представители в своем личном кабинете.
За всё время был хоть один оригинал поставивший на такое событие с подобным коэффициентом?
Ребят, у вас очевидная ошибка. Либо это означает что-то другое, либо косяк с коэффициентами. Ни один букмекер не станет давать такие кэфы на данное событие.
За всё время был хоть один оригинал поставивший на такое событие с подобным коэффициентом?
Ребят, у вас очевидная ошибка. Либо это означает что-то другое, либо косяк с коэффициентами. Ни один букмекер не станет давать такие кэфы на данное событие.