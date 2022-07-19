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32 тысячи россиян получили карту болельщика

19 июля 2022, 10:13

Официальный телеграм-канал Минцифры сообщает, что 32 тысячи жителей России получили карту болельщика, при этом ещё 37 тысяч прошли предварительную проверку анкеты и фото.

Также сообщается, что для оформления карты необходимо подать заявление на сайте госуслуг или лично посетить МФЦ, где можно и подтвердить заявленные данные. Для оформления карты нужно заполнить анкету и загрузить свою фотографию.

Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей до 14 лет оформлять карту могут родители или законные представители в своем личном кабинете.

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Все комментарии
протон
протон
19 июля в 23:14
На всю страну собрали один стадион. Класс!
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
19 июля в 14:53
Хехе... Теперь порядок точно будет на трибунах, когда по 10 человек будет на стадионе..
112910415
112910415
19 июля в 13:48
это похоже на провал
ОПС
ОПС
19 июля в 12:17
И это на всю страну.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ h3ysc98u9qw9 (раскрыть)
19 июля в 11:57
То то все стадионы в 1 туре пустыми были!
stanichnik
stanichnik
19 июля в 11:54
Не торопятся, как всегда оставляя на последний момент.
1viking17
1viking17 ответ h3ysc98u9qw9 (раскрыть)
19 июля в 11:08
А истинные болельщики- это 30% заполняемости стадиона????????????
1viking17
1viking17 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
19 июля в 11:05, ред.
Так и должно быть, карту стадиону нужно, а не соседскому дяди. Любой человек идёт покупать билет и ему выдают паспорт болельщика, только предупреждать надо, чтобы люди брали с собой паспорт личности или другой документ. А дети обязаны ходить без всяких паспортов болельщика!!!!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ 1 984 (раскрыть)
19 июля в 11:05
Без обид, но ответ будет тот же, кэфы от нас не зависят и вручную мы их не ставим. Но они могут изменится, смотрите на линию завтра.
h3ysc98u9qw9
h3ysc98u9qw9
19 июля в 11:05
Истинные болельщики приобретают карты, остальные пусть смотрят по интернету и всем хорошо...
1viking17
1viking17
19 июля в 10:52
А кто входит в законные представители?
ДАША Д
ДАША Д
19 июля в 10:45
Будут ходить одни те же, а новым будет просто лень этим заниматься.
1 984
1 984
19 июля в 10:43, ред.
Ставят на меньшие коэффициенты, на те события вероятность которых высока. Alexgurzan, без обид, но у меня просьба - пусть посмотрит David Young, он же и ответит.
alexgurzan
alexgurzan ответ 1 984 (раскрыть)
19 июля в 10:36
Ставят и на меньшие кэфы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 июля в 10:35
Интересно, я несколько лет назад был в командировке в Краснодаре и хотел попасть на футбол не помню даже какой матч но мне в кассе предложили получить карту болельщика, дал ей паспорт и она мне оформила эту карту, она таки называется "карта болельщика" чёрного цвета, имеет серию и номер, зашёл на сайт ФК Краснодар и в личном кабинете в профиле нашёл карту с моими данными, попытался для пробы приобрести билет, там идёт продажа билетов на спартак, вообщем прошёл всю процедуру покупки, могут краснодарцы откликнуться это и есть карта болельщика и действительна ли она на ВЭБ арену или это, что то другое?
1 984
1 984 ответ alexgurzan (раскрыть)
19 июля в 10:30, ред.
За 1,17 ???!!!
За всё время был хоть один оригинал поставивший на такое событие с подобным коэффициентом?
Ребят, у вас очевидная ошибка. Либо это означает что-то другое, либо косяк с коэффициентами. Ни один букмекер не станет давать такие кэфы на данное событие.
1viking17
1viking17
19 июля в 10:28, ред.
С точки зрения юриспруденции - это нарушения прав потребителя, можно смело подавать заявления в прокуратуру. Если не прав, пусть объяснят грамотные люди
Elliada
Elliada
19 июля в 10:27
Народу как раз на один стадион. Скоро отменят, чтобы не терять деньги
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 июля в 10:15
Это капля в море!
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