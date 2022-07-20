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«Спартак» продал около 3000 абонементов на новый сезон

20 июля 2022, 17:46

Стало известно, какое количество абонементов «Спартак» реализовал на данный момент.

По информации источника, «красно-белые» продали около 3000 абонементов.

«Открытие Банк Арена», домашний стадион «Спартака», вмещает 45 360 человек.

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Все комментарии
протон
протон
21 июля в 02:57
3000 Кузьмичей на стадион вместимостью 45360 так себе результат.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
20 июля в 21:04, ред.
Наш народ, после Марины Сергеевны и Лёни Голубкова, теперь не нае**шь!
Самое время теперь раздавать их бесплатно: думаю ненамного желающих прибавится. Или Федуну лучше отдать - на реализацию: пусть вручает, как обязательное посещение мероприятия особо провинившимся (из своих).
Alexnvr
Alexnvr
20 июля в 19:41
Абзац какая цифра!!!!!))))) Фанайди рулит))))))
phantom-k
phantom-k
20 июля в 19:20
В прошлом году на аналогичном отрезке было продано 15 тысяч. Факел блин 9 тыс продал. Приехали короче со своими нововведениями…
AkseL Walker
AkseL Walker
20 июля в 19:10
Ну что, как Fan ID повводили?
ДСА
ДСА
20 июля в 19:05
Это капля в море.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
20 июля в 19:04
Спартак будет играть.
Elliada
Elliada
20 июля в 19:01
Спартак будет играть на мини стадионе, чтобы стадион казался заполненным
SHMEL258
SHMEL258
20 июля в 18:17
Это провал...К сожалению такая ситуация не только у спартака. Всему виной 56ьный ФуУйДи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 июля в 18:00
3 тыщи это не так уж и много!
Gahi
Gahi
20 июля в 18:00
Молодцы, 3000 Спартанцев.
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