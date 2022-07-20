«Спартак» продал около 3000 абонементов на новый сезон

Стало известно, какое количество абонементов «Спартак» реализовал на данный момент.
По информации источника, «красно-белые» продали около 3000 абонементов.
«Открытие Банк Арена», домашний стадион «Спартака», вмещает 45 360 человек.
Стало известно, какое количество абонементов «Спартак» реализовал на данный момент.
По информации источника, «красно-белые» продали около 3000 абонементов.
«Открытие Банк Арена», домашний стадион «Спартака», вмещает 45 360 человек.
Самое время теперь раздавать их бесплатно: думаю ненамного желающих прибавится. Или Федуну лучше отдать - на реализацию: пусть вручает, как обязательное посещение мероприятия особо провинившимся (из своих).
Самое время теперь раздавать их бесплатно: думаю ненамного желающих прибавится. Или Федуну лучше отдать - на реализацию: пусть вручает, как обязательное посещение мероприятия особо провинившимся (из своих).