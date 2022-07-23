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ЦСКА разгромил «Сочи» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

вчера, 16:54
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

ЦСКА обыграл «Сочи» (3:0) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 36-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «армейцев» Хесус Мануэль Медина, а на 56-й минуте Хорхе Карраскаль удвоил преимущество ЦСКА. Примечательно, что голевую передачу на Карраскаля отдал вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев. В дополнительное ко второму тайму время Хесус Медина оформил дубль, поставив точку в игре.

После двух матчей ЦСКА занимает 1-е место в РПЛ (6 очков), «Сочи» идёт на 3-м месте (3 очка).

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 05:04
Все верно. В большей степени пока на эмоциях выезжают. Огрехов в игре еще очень много. Но ребята стараются. Удачи нам.
протон
протон
сегодня в 02:59
Спасибо за хороший футбол
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:55
Болельщиков ЦСКА с победой над фк Сочи, а поклонников Игоря Акинфеева с очередной круглой цифрой в карьере их любимца.
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:49
так держать, сочи, проигрывай всем
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:44
ЦСКА при Федотове очень хорош.
Поздравляю с Победой!!!
Альфи
Альфи ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:38
спасибо и ВАМ удачи в Краснодаре.
Альфи
Альфи ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:37
плюсую...а то сейчас начнется эйфория, а так конечно С ПОБЕДОЙ НАС!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:02
Надо еще 3-4 человека в состав. Пока на кураже и удаче. Дальше так не получится.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:00
Эйфории быть не должно.
Федотов не пацан какой-то, всё понимает и будет держать ваших в ежовых рукавицах. Пахать и пахать - только так приходят успехи.

Я изначально говорил, что вы с Федотовым классно сработали. Но не думал, что он так быстро даст результат. Однако уже видны плоды его работы.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:49
Молодцы армейцы! Заслуженная крупная победа!
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 19:48
Молодцы армейцы, ничего не скажешь, хорошая игра.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ старина (раскрыть)
вчера в 19:48
У мения как раз эйфории и нет. Я сразу написал. что все на тоненького, работы непочатый край, состава нет вообще. Просто я ему ответил на унижение. Соперника надо уважать, а не унижать. Удачи в Краснодаре.
старина
старина ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:45
Не знаю,что и где ты там читал,но очки надо скинуть тебе.Поздравили с победой.Ну каждый видит,то что ему выгодно....Видимо пара побед на старте уже настолько вас там ослепили,что уже повесили себе корону.Мадина уже там вовсю празднует.А мы пойдем бодаться с быками из Краснодара а на финише глянем
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:44
Максим, спасибо тебе, но я далек от эйфории. Состава нет и все на тоненького. Желаю успеха в Краснодаре. Любопытный матч!
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:41
Привет!

С победой, молодцы!
Федотов сходу взялся за дело, и уже видна тренерская мысль. И это у вас ещё 1-2 новичка, которых анонсируют, не подъехали.
makkie
makkie
вчера в 19:39
Неожиданно резво стартовали кони.

Две "сухие" победы на старте с общим счётом 5-0 заслуживают уважения. Не думал я, что Федотов сходу даст результат. Но, похоже, конфетно-букетный период надолго не затянется. Возможно, именно цска навяжет конкуренцию Зениту в борьбе за первое место. Но хочется, чтобы и остальные команды подтянулись.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 18:59
С любопытством прочитал комментарий КБ. Даже не пойму чего здесь больше , скорее неприязни. Чтобы дискуссию не продолжать могу утверждать и даже поспорить, что ЦСКА с этим составом, который Вы. уважаемый, унизили и опустили, ЦСКА в итоговой таблице будет выше "звездного" состава Спартака. Если есть желание, могу доказать почему. И , наконец, мнения высказывать принято тогда. когда Вы. уважаемый. в теме, хотя бы минимально и без КБ очков (на глазах я имею в виду)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Путин007 (раскрыть)
вчера в 18:53
Видно не дошло. ЦСКА не играет в навесы (на Дзюбу). Это видят все, кроме некоторых. Когда говорят о принципах игры, то не зацикливаются на одном , даже удачном действии игрока. Все дискуссия закончена. не хочется тратить время.
Сп62
Сп62
вчера в 18:53
Три раза попали в створ ворот и попадания оказались голевыми. Рузумеется, есть повод порадоваться.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 18:33
в первом тайме когда все уже засыпали от скуки Карраскаль сделал отличную передачу на Медину икони повели. второй гол конечно просто смех и такие видео подойдут для теории в детских академиях как не должен действовать крайний защитник ( то что Акинфеев играет великолепно ногами новостью ни для кого не является) сочи после серебра отдали на повышение своих игроков в центральный офис😂 ( наверняка получили за Родригао и Кассьеру не меньше чем оренбург за Сутормина😁) у коней нет шансов даже попасть в пятёрку если команду не докомплектуют, нужно 3-4 усиления, Набабкину и Кучаеву в команде делать нечего ( Обляков и Мухин под вопросом) две игры, 5 забито, 0 пропущено, армейцев поздравляю с удачным стартом сезона ( но расчитывать с этими футболистами на многое не стоит)
Capral
Capral ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 18:33
    Путин007
    Путин007 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 18:33
    Ну на счет дойдет или нет ты лучше о себе побеспокойся...а на счет вертикальной игры видали такую навесь на Дзюбу называется...

    Что касаемо голов в этом матче первый гол Караскаль видит боковым взглядом Мендину и отдает ему идеальный пас...второй гол вообще прям "гений тренера")))тупой навес Акинфеева на фланг опять индивидуальные действия Караскаля...вот и весь Федотов..вот и все его футбол...хоть вертикальный хоть кальный...но все сделал Караскаль..)))
    Сп62
    Сп62
    вчера в 18:32
    Кажется, Нобуа на игру в Сочи уже забил.
    pomor45
    pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 18:29, ред.
    Зачем в этом спектакле понадобились такой откровенный поддавок, как третий гол? Думаю, что ребята хотели дать понять своим болельщикам, что выполняют понятное указание, с чем и поздравляли горячо и единодушно своего бывшего любимого тренера, а он отвечал им благодарной взаимностью. Это была прощальная почесть.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Путин007 (раскрыть)
    вчера в 18:19
    Давай попробую, хотя не уверен. что дойдет. Федотов внедряет принцип вертикальной игры. Что это значит. Он дал лимит владения мячом на своей половине поля 4 секунды. За это время игроки атаки (Караскаль и Медина, в первую очередь) должны резко открываться вперед. Пас отдается строго на ход, в зону. Далее. Караскаль играет без привязки к флангу и отрабатывает в защите только левого фланга. Это не его самодеятельность, а задание тренера. Минимум передач поперечных даже перед штрафной соперника. Только вперед. Прессинга постоянного нет, только иногда. Выраженного левого латераля нет. Обляков играет по полуфлангу. И еще много нюансов, которые не так выражены. Понаблюдаю дальше. Стиль игры ЦСКА поменялся полностью и это работа Федотова.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 18:16
    Зенит профукал такого тренера,Федотов очень хороший специалист.Посмотрим как Семак с кучкой второсортных бразильцев будет отчаянно бороться за тройку призеров
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 18:16
    Федот да не тот !
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 18:13
    ЦСКА по делу полностью переиграли Сочи,надеюсь что гегемония газпрома в этом сезоне закончится.мои поздравления армейцам.
    sdnt44cbe5u9
    sdnt44cbe5u9
    вчера в 18:01
    ЦСКА с победой!Федотов большой молодец!Но отчетливо видно,что уже не хватает команде.Усиление необходимо.С Мухиным,Кучаевым,Заболотным весь сезон протянуть будет невозможно.Набабкин и Обляков тоже не подарок.И поэтому эти вопросы нужно решать сегодня,завтра будет поздно!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 17:54
    Не припомню, чтобы Сочи легко, играючи, как сделали кони, пропускали голы. Второй гол после паса Акинфеева труба. Мяч так долго летел от одних ворот, что Терехов оказался в итоге не способным противостоять игроку ЦСКА. И не скажешь, что без опыта. В первом мяче тоже не прочитал момент и дал фору сопернику. Третий гол просто встали. Смотреть было больно, как у игроков сводило ноги. Такой Сочи я не видел давно. Думаю Гаранин ошибся выпустив Нобоа за ,20 мин до конца матча. Был ли смысл, когда основная масса игроков была уже уставшей? В то время, когда молодые соперники добавляли и добавляли.. Федотов играет так, что вместо суходрочки и множественных перепасов, что было раньще, мяч доставляется теперь длинным пасом за шиворот обороны, используя скорость своих новых подопечных. Идёт давление на соперника оставляя вне игры пол состава оппонентов. Дальше за счёт скорости, что было у коней всегда и техники, решают задачи. Гаранин же наоборот не выпустил игрока, который был способен сыграть креативно, с умным, длинным пасом. И Мелкадзе выпускать против шустрых армейцев.думаю было неправильно. Нобоа с Жоазиньо просидели на скамейке зря в 1-ом тайме...ну, это так.. мнение диванного эксперта).
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