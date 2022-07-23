ЦСКА разгромил «Сочи» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

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вчера, 16:54

ЦСКА обыграл «Сочи» (3:0) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 36-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «армейцев» Хесус Мануэль Медина, а на 56-й минуте Хорхе Карраскаль удвоил преимущество ЦСКА . Примечательно, что голевую передачу на Карраскаля отдал вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев. В дополнительное ко второму тайму время Хесус Медина оформил дубль, поставив точку в игре.