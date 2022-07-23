ЦСКА разгромил «Сочи» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

ЦСКА обыграл «Сочи» (3:0) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 36-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «армейцев» Хесус Мануэль Медина, а на 56-й минуте Хорхе Карраскаль удвоил преимущество ЦСКА. Примечательно, что голевую передачу на Карраскаля отдал вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев. В дополнительное ко второму тайму время Хесус Медина оформил дубль, поставив точку в игре.
После двух матчей ЦСКА занимает 1-е место в РПЛ (6 очков), «Сочи» идёт на 3-м месте (3 очка).
Всех армейцев и сочувствующих с победой.
Всех армейцев и сочувствующих с победой.
индивидуумов...
Федотов может еще проявит себя, но пока его нету в игре...в принципе Семак тоже играет за счет игроков, а не тренерской работы...вот как раз к тому туру Федотов и должен что-то слепить внятное...иначе убери Караскаля из игры все посыпиться...
индивидуумов...
Федотов может еще проявит себя, но пока его нету в игре...в принципе Семак тоже играет за счет игроков, а не тренерской работы...вот как раз к тому туру Федотов и должен что-то слепить внятное...иначе убери Караскаля из игры все посыпиться...