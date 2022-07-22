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«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

22 июля 2022, 21:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0.

Голами в составе хозяев отметились Андрей Мостовой (дубль) и Далер Кузяев (с пенальти).

В турнирной таблице «Зенит» вышел на первую строчку (4 очка), «Крылья» — на 2-й позиции (3).

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Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 08:10
Ну что ???? Можно поздравлять Зенит с чемпионством ????? Или еще подождем два тура ??77
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 06:46
Два пеналя,Зенит прям с козырей зашел😀
1viking17
1viking17 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 06:36
А потому, что это Зенит. Зато, когда Крылья разгромили Оренбург, написали, что просто обыграли команду
ОПС
ОПС
вчера в 05:49
Ожидаемо было.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 05:00
Произошла смена лидера.
Томик
Томик ответ Путин007 (раскрыть)
вчера в 02:04
Просто ребятам дали понять, что можно не дергаться - свистеть будут куда надо и 63 рви не рви - толку не будет.
3ton
3ton
вчера в 01:34
Зенит так плох , что главный игрок (судья) начал их тащить со второго тура ?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
вчера в 00:19
по поводу пенальти=чемпионство к кому? почему попадание в руку дало 3очка ? или это готовили на сборах
Gahi
Gahi
вчера в 00:16
Все понимали что в этом матче фаворитом являются хозяева поля команда "Зенит" против гостей выставили самый мощный свой состав 5 бразильских футболистов, 2-ое Колумбийца и капитан команды хорвата Ловрена и только 3-их футболистов из России. Против пацанов команды "Крылья Советов" которые достойно сопротивлялись мощной команде хозяев. Конечно два гола в первые 12 минут надломили психику молодых футболистов, но они не отступали от своей игры старались выбегать в контратаку, и моментами у них неплохо это получилось, к сожалению до завершающего удара дело так и не доходило. Если все решилось в этой игре уже в первом тайме, то во втором "Крылья Советов" своей игрой не позволили хозяевам отличиться так что в перерыве были сделаны правильные рекомендации и замены позволили сыграть второй тайм на 0-0. Хотелось бы отметь вратаря гостей Ивана Ломаева который первый пенальти отразил, но со второй попытки Мостовой смог на мгновение опередить голкипера и послать мяч в сетку ворот. Да и временами он себе позволял в игре против "Зенита" доходит почти до центра поля. Настолько уверенно он это делал, что временами казалось что это Нойер, а не Ломаев играет так против действующего чемпиона. Ну и конечно его эмоциональное установка и расстановка в игре своими футболистами в обороне заслуживает особого внимания. Так что говорить разгром команды которая не позволила во втором тайме забить хозяевам, язык не поворачивается. Желаю "Крыльям Советов" продолжать играть в атакующий футбол также с новыми партнёрами, которые ещё скажут своё веское слово как это смог Иван Сергеев перешедший в команду "Зенит". Удачи
старина
старина ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 00:01, ред.
А толку?Все равно ни один не поставят.Игра рукой будет трактована как неестественная,подлый удар сзади ногой как малоагрессивный пинок по икроножной мышце....Ну прошли уже...У меня только один вопрос,сами же все видите,но неужели кайф с этого есть?Если уж выигрывать,то в честной борьбе.Это намного приятнее,поверь
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 июля в 23:46
Два чистейших пенальти и гол-шедевр обеспечили спокойную победу. Кассьере немного удачи, очень хорошая техника, прекрасно играет на партнёров, осталось завершение поправить. Серегеев и Ерохин, конечно, деревяненькие на фоне легионеров. Немного жаль, что Клаудиньо убрали к центру поля, хочется видеть его ближе к воротам.
протон
протон
22 июля в 23:45
Говорил что будет разгром.

Зенит был ураганным до того, как бразильцев поменяли на наших и всё, началось состязание колхозов, наши скамеечные паспортисты вообще не представляют ничего из себя в футбольном плане.
Не могу понять, кого ставить будут, когда бразильцев наших пораскупят, Ероху чтоль с Сергеевым?
Ужасно просто, нет бразильцев - нет игры, после замен с Крыльями чуть не на равных играть начали
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Petergoff (раскрыть)
22 июля в 23:40
))) А Самара и не унывает, равно как и остальные. Ребята в деле, в теме и при бабках, вместе с букконторами, которые будоражат сознание у недалёких, ищущих спортивную составляющую в РПЛ.
Petergoff
Petergoff
22 июля в 23:13
Самара не унывать. У КС сейчас не самые лучшие времена-много травм и проданных игроков. Всё наладится. Только Питер и Самара, только Крылья и Зенит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 23:08
Всех с началом второго тура...

Ясно одно...
Все кто сегодня кричит о слишком большом количестве пенальти в одном матче (целых два) - завтра будут требовать их 16 штук...после 18-го падения Соболева...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
22 июля в 23:02
Не много шансов....
В прошлом сезоне московские 5 клубов ни выиграли ни одной игры...из 10-ти...
Как раз на столичных Зенит завсегда настроен нормально...
Да и 2 домашних последних казусных поражения Зениту нанесли как раз Рубин и Сочи...ввиду полнейшего расслабления в рядах гегемона...
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ 25процентный клоун (раскрыть)
22 июля в 23:00
Пенальти назначается за нарушение в штрафной площади. Поймал? А по поводу ваши-наши это к Зареме.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
22 июля в 22:47
Как два пальца
25процентный клоун
25процентный клоун ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
22 июля в 22:33
держи- а что хоть один пенальти является плодом тренеровок и трансферов? нет, просто мяч в руку попал и что теперь, чемпион? мы тоже в руку попали и не свистнул ваш свистун, и не чемпионы теперь?
t272nm
t272nm
22 июля в 22:32
Зенит победил на классе. Крылья молодцы, ибо во втором тайме смогли не пропустить и даже создали голевой момент. Всех с победой, Крыльям спасибо за игру.
Caniggia
Caniggia
22 июля в 22:23
Очень жаль, что к 10 минуте судьба матча была уже решена после 2-х назначенных пенальти. Хотя пенальти эти были по делу и Крылья сами их себе привезли. Нельзя так невнимательно играть в штрафной. Ну а после 2-0 в начале матча у Крыльев явно опустились их крылья и команда так и не пришла в себя, не создав почти ничего путного. А жаль. Нельзя было сдаваться! Вот что значит молодёжь - пропускают в начале и сразу вешают нос. Ну что же, победа Зенита была предсказуема, но уж слишком лёгкая, добытая уже в начале матча.
BDA81
BDA81
22 июля в 22:23
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    22 июля в 22:23
    Безбородов - платный судейка Газпрома , кто его назначил ?
    Шуnя771
    Шуnя771
    22 июля в 22:22
    Не вижу разгрома!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    22 июля в 22:18
    Зенит без пендюлей это не Газпром !
    Гнать продажных судей !
    7krs77
    7krs77
    22 июля в 22:16
    Какой стыд
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    22 июля в 22:14
    А что , хоть один из пенальти вызывает сомнения?
    старина
    старина
    22 июля в 22:13, ред.
    Судья был компетентен во всех эпизодах.Он действовал полностью согласно инструкциям Уефа,Фифа,Оон и Лгбт.Также,как и Безбородов,который за игру рукой не мог поставить пенальти,потому как рука была в неестественном положении и не принадлежала игроку Ахмата.В игре с участием великого гегемона Всея Русского футбола правила можно слегка изменить.Но ничего...Спартак едет в Краснодар.Там обратно подкорректируем)
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    22 июля в 22:12
    2 тура - 2 пенки, у Зенита все по плану!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ pomor45 (раскрыть)
    22 июля в 22:12
    учить мат часть, всегда так было. другое дело, что судья 2 забил
    Гость
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