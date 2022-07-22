«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

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22 июля 2022, 21:58

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0.

Голами в составе хозяев отметились Андрей Мостовой (дубль) и Далер Кузяев (с пенальти).

В турнирной таблице «Зенит» вышел на первую строчку (4 очка), «Крылья» — на 2-й позиции (3).