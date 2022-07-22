«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0.
Голами в составе хозяев отметились Андрей Мостовой (дубль) и Далер Кузяев (с пенальти).
В турнирной таблице «Зенит» вышел на первую строчку (4 очка), «Крылья» — на 2-й позиции (3).
Зенит был ураганным до того, как бразильцев поменяли на наших и всё, началось состязание колхозов, наши скамеечные паспортисты вообще не представляют ничего из себя в футбольном плане.
Не могу понять, кого ставить будут, когда бразильцев наших пораскупят, Ероху чтоль с Сергеевым?
Ужасно просто, нет бразильцев - нет игры, после замен с Крыльями чуть не на равных играть начали
Зенит был ураганным до того, как бразильцев поменяли на наших и всё, началось состязание колхозов, наши скамеечные паспортисты вообще не представляют ничего из себя в футбольном плане.
Не могу понять, кого ставить будут, когда бразильцев наших пораскупят, Ероху чтоль с Сергеевым?
Ужасно просто, нет бразильцев - нет игры, после замен с Крыльями чуть не на равных играть начали