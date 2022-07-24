Бонуччи раскритиковал Де Лигта после его ухода в «Баварию»

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о защитнике Маттийсе де Лигте, который перешёл из туринского клуба в «Баварию».
Я не удивился, когда Де Лигт ушел в «Баварию», потому что некоторые его заявления ясно давали понять, что он не хочет оставаться в «Ювентусе». Но я думаю, что в основе всего лежит уважение, наша команда, в которой он был в течение трех лет, помогла ему вырасти, и «Ювентус» вложил в него деньги.
Я желаю ему всего наилучшего, но некоторые фразы, сказанные им в сборной, были не очень приятными. Мы говорили с ним об этом после праздников, и он все понял. «Бавария» — отличный клуб, но не факт, что даже в топ-команде ему суждено победить.
Я понимаю конечно, что всем хочется побеждать, брать трофеи, но у каждого великого клуба бывают кризисные периоды, перестройки и тп. Но Де Лигт при первых же неудачах просится за дверь.
Было бы понятно, если он играл в условном Аяксе или БД, но когда мы говорим о клубах одного статуса, надо быть чуточку осторожнее во фразах.
Я понимаю конечно, что всем хочется побеждать, брать трофеи, но у каждого великого клуба бывают кризисные периоды, перестройки и тп. Но Де Лигт при первых же неудачах просится за дверь.
Было бы понятно, если он играл в условном Аяксе или БД, но когда мы говорим о клубах одного статуса, надо быть чуточку осторожнее во фразах.