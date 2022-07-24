Бонуччи раскритиковал Де Лигта после его ухода в «Баварию»

Капитан «Ювентуса» высказался о защитнике , который перешёл из туринского клуба в «Баварию».

Я не удивился, когда Де Лигт ушел в «Баварию», потому что некоторые его заявления ясно давали понять, что он не хочет оставаться в «Ювентусе». Но я думаю, что в основе всего лежит уважение, наша команда, в которой он был в течение трех лет, помогла ему вырасти, и «Ювентус» вложил в него деньги.

Я желаю ему всего наилучшего, но некоторые фразы, сказанные им в сборной, были не очень приятными. Мы говорили с ним об этом после праздников, и он все понял. «Бавария» — отличный клуб, но не факт, что даже в топ-команде ему суждено победить.