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Бонуччи раскритиковал Де Лигта после его ухода в «Баварию»

сегодня, 06:52

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о защитнике Маттийсе де Лигте, который перешёл из туринского клуба в «Баварию».

Я не удивился, когда Де Лигт ушел в «Баварию», потому что некоторые его заявления ясно давали понять, что он не хочет оставаться в «Ювентусе». Но я думаю, что в основе всего лежит уважение, наша команда, в которой он был в течение трех лет, помогла ему вырасти, и «Ювентус» вложил в него деньги.

Я желаю ему всего наилучшего, но некоторые фразы, сказанные им в сборной, были не очень приятными. Мы говорили с ним об этом после праздников, и он все понял. «Бавария» — отличный клуб, но не факт, что даже в топ-команде ему суждено победить.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:51, ред.
С Аллегри и не понятной политикой руководства конечно захочется уйти
Elliada
Elliada
сегодня в 07:45
Не факт, что в Баварии заиграет. В Юве некоторое время на банке сидел
протон
протон
сегодня в 06:53
Тут согласен с Бонуччи. Голландец в последнее время очень непонятные интервью давал и прям рвался уйти, будучи игроком Ювентуса.
Я понимаю конечно, что всем хочется побеждать, брать трофеи, но у каждого великого клуба бывают кризисные периоды, перестройки и тп. Но Де Лигт при первых же неудачах просится за дверь.

Было бы понятно, если он играл в условном Аяксе или БД, но когда мы говорим о клубах одного статуса, надо быть чуточку осторожнее во фразах.
Гость
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