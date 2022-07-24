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Конте обвинил Нагельсмана в неуважении

сегодня, 04:53

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте остался недоволен наставником «Баварии» Юлианом Нагельсманном после того, как тот публично выразил свое восхищение нападающим «шпор» Харри Кейном.

«Бавария» присматривалась к Кейну, прежде чем Нагельсманн подлил масла в огонь, назвав Кейна «блестящим игроком», добавив: «Он мог забить много голов в Бундеслиге».

Конте ответил Нагельсманну: «Я тренер, который не говорит об игроках других команд. Ситуация в „Тоттенхэме“ очень ясна. План у клуба очень четкий. Харри является частью проекта. Он очень важная часть проекта. В то же время, повторяю, я не люблю говорить об игроках из другого клуба. Если я хочу что-то сделать, я обращаюсь к клубу, а не через СМИ. Я думаю, может быть, это немного неуважительно по отношению к другому клубу. Это мой путь. Это мой способ справиться с ситуацией с другими игроками».

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:52
Ой ты цаца какая.
Ну сказал тренер другой команды, причём хвалебные слова и где же тут неуважение?
Наоборот клубу проявили уважение, высказались, что у Тоттенхэма есть такой игрок, которого хотят видеть многие.
А если ты уверен, что твой игрок важная часть проекта и нет опасения, то подобные высказывания выглядят очень глупо.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 07:20
Хватит Кейну сидеть без трофеев, пора переходить в Баварию)
протон
протон
сегодня в 05:33
Это не красиво. Как правило клубы за ранее прощупывают интерес игрока к переходу через 3-х лиц а потом в наше время интернет позволяет провести предварительный разговор без свидетелей. Только потом клуб приходит к руководству другого и делает запрос за сколько они готовы игрока отдать, переговоры могут быть долгими и по факту вестись месяцами. Но обычные люди узнают об потенциальном переходе только на позднем этапе когда команды принципиально договорились. Это конечно если игрок не выставлен на трансфер или у него в контракте есть пункт о его выкупе за определенную сумму, тогда проходит все как правило сильно быстрее и главное договорится с самим игроком. А вот так выкидывать в прессу что игрок нам интересен это повторюсь не очень красиво и как правило портит отношения между руководствами клубов.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:25
Огонь ситуация)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:02
Им бы теперь матч провести между собой и подраться....
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