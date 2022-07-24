Конте обвинил Нагельсмана в неуважении

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сегодня, 04:53

Главный тренер «Тоттенхэма» остался недоволен наставником «Баварии» после того, как тот публично выразил свое восхищение нападающим «шпор» .

«Бавария» присматривалась к Кейну, прежде чем Нагельсманн подлил масла в огонь, назвав Кейна «блестящим игроком», добавив: «Он мог забить много голов в Бундеслиге».