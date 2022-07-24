Конте обвинил Нагельсмана в неуважении

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте остался недоволен наставником «Баварии» Юлианом Нагельсманном после того, как тот публично выразил свое восхищение нападающим «шпор» Харри Кейном.
«Бавария» присматривалась к Кейну, прежде чем Нагельсманн подлил масла в огонь, назвав Кейна «блестящим игроком», добавив: «Он мог забить много голов в Бундеслиге».
Конте ответил Нагельсманну: «Я тренер, который не говорит об игроках других команд. Ситуация в „Тоттенхэме“ очень ясна. План у клуба очень четкий. Харри является частью проекта. Он очень важная часть проекта. В то же время, повторяю, я не люблю говорить об игроках из другого клуба. Если я хочу что-то сделать, я обращаюсь к клубу, а не через СМИ. Я думаю, может быть, это немного неуважительно по отношению к другому клубу. Это мой путь. Это мой способ справиться с ситуацией с другими игроками».
Ну сказал тренер другой команды, причём хвалебные слова и где же тут неуважение?
Наоборот клубу проявили уважение, высказались, что у Тоттенхэма есть такой игрок, которого хотят видеть многие.
А если ты уверен, что твой игрок важная часть проекта и нет опасения, то подобные высказывания выглядят очень глупо.
Ну сказал тренер другой команды, причём хвалебные слова и где же тут неуважение?
Наоборот клубу проявили уважение, высказались, что у Тоттенхэма есть такой игрок, которого хотят видеть многие.
А если ты уверен, что твой игрок важная часть проекта и нет опасения, то подобные высказывания выглядят очень глупо.