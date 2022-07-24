«Химки» разгромили «Пари НН»

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вчера, 16:54

«Химки» одержали победу над «Пари НН» (2:0) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 62-й минуте счёт открыл нападающий «Химок» Александр Руденко, а на 80-й минуте Резиуан Мирзов удвоил преимущество подмосковного клуба. На 90-й минуте форвард «Химок» Александр Долгов довёл счёт до разгромного.