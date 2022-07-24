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«Химки» разгромили «Пари НН»

вчера, 16:54
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Химки» одержали победу над «Пари НН» (2:0) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 62-й минуте счёт открыл нападающий «Химок» Александр Руденко, а на 80-й минуте Резиуан Мирзов удвоил преимущество подмосковного клуба. На 90-й минуте форвард «Химок» Александр Долгов довёл счёт до разгромного.

После двух матчей «Химки» занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ (4 очка), «Пари НН» идёт на 13-м месте (1 очко).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:19
Это точно - разгром!!!
pomor45
pomor45
вчера в 19:54, ред.
Химки разгромил ПНН 3:0, а Торпедо скромно уступил Динамо 0:4.
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:52
А кто главный спонсор у Химок? Логичнее написать Парибет выиграл у Парибета.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:47
Юран метит в чемпионы и без Спартака !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:36
Жаль болельщиков за НН. При Кержакове была КОМАНДА, сейчас просто сброд привозящий себе голы.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:28
Химки с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:04
Как же жаль НН, ну не заслужили они такого разгрома. Конечно надо свои моменты забивать, а не для соперника создавать моменты у своих ворот. Так играть в обороне просто нельзя, так можно вообще без побед остаться.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:53
Болельщиков подмосковных Химок с победой их любимой команды.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:43
Пари не пари , а ПАРИБЕТ точно работает на свою прибыль !)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:30, ред.
Ахаха, конечно, это такое шоу было.

Несмотря на разгромную победу "Химок", непонятно, за что их хвалить, за добивания в пустые ворота после пасов вратаря соперников, что ли? "Пари" смотрелся куда лучше.

С "Пари" же непонятно - остальным игрокам не сказали, что нужно сливать, и Нигматуллину за всех пришлось отработать?

Ну я не могу поверить, что вратарь ДВА раза за игру может упасть на ровном месте при выносе мяча, чтобы соперник забил два раза в пустые ворота после пасов от вратаря соперников.

Да и третий гол - понятно, что удар почти в упор, но кто учит вратаря отбивать удары в упор прямо на соперника?

В общем, такое впечатление, что "Химки" просто решили не доводить до как в прошлом сезоне с Матюниным и прикупить матчей сразу в начале.

Нигматуллин после такого тоже, как Матюнин, может карьеру заканчивать, если берешь взятку, то хоть как-то делай вид, что игра была честная.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 18:02
Молодцы химчане.
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:39
Невероятно приятно
Kolenok
Kolenok
вчера в 17:34
Как быстро в таблицу изменения внесли,с Спартаком вчера несколько часов решали,видать звонили газовикам, консультировались.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 17:28
Неудивительно, что команда поплыла после такого гола. Целый час атакуешь, стараешься, а у тебя кипер в это время начинает к карьере в пляжке готовиться.
старина
старина
вчера в 17:26
Любимый счет этого тура
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:22
Вот что значит - настоящий тренер.
Браво, Юран! Так держать!
Kolenok
Kolenok
вчера в 17:22
Молодцы Химки,жаль зенит отскочил,так бы на 1ом. месте были.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:18, ред.
2:0 исправьте на 3:0
протон
протон
вчера в 17:05
при Кержакове такого не было
makkie
makkie
вчера в 17:03
Молодцы!
У Химок сейчас интересный состав подбирается, в отличие от Пари НН.
И снова счёт 3-0 в пользу хозяев. Уже четвёртый в этом туре )))
я из Химок
я из Химок
вчера в 17:01
Всех Химчан с победой!!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:00
Пока все матчи, 5 штук, с разницей в 3 мяча. Однако!
ДСА
ДСА
вчера в 16:55
Ставь на 3-0 - не ошибёшься.
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