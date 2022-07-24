«Химки» разгромили «Пари НН»

«Химки» одержали победу над «Пари НН» (2:0) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 62-й минуте счёт открыл нападающий «Химок» Александр Руденко, а на 80-й минуте Резиуан Мирзов удвоил преимущество подмосковного клуба. На 90-й минуте форвард «Химок» Александр Долгов довёл счёт до разгромного.
После двух матчей «Химки» занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ (4 очка), «Пари НН» идёт на 13-м месте (1 очко).
Несмотря на разгромную победу "Химок", непонятно, за что их хвалить, за добивания в пустые ворота после пасов вратаря соперников, что ли? "Пари" смотрелся куда лучше.
С "Пари" же непонятно - остальным игрокам не сказали, что нужно сливать, и Нигматуллину за всех пришлось отработать?
Ну я не могу поверить, что вратарь ДВА раза за игру может упасть на ровном месте при выносе мяча, чтобы соперник забил два раза в пустые ворота после пасов от вратаря соперников.
Да и третий гол - понятно, что удар почти в упор, но кто учит вратаря отбивать удары в упор прямо на соперника?
В общем, такое впечатление, что "Химки" просто решили не доводить до как в прошлом сезоне с Матюниным и прикупить матчей сразу в начале.
Нигматуллин после такого тоже, как Матюнин, может карьеру заканчивать, если берешь взятку, то хоть как-то делай вид, что игра была честная.
Несмотря на разгромную победу "Химок", непонятно, за что их хвалить, за добивания в пустые ворота после пасов вратаря соперников, что ли? "Пари" смотрелся куда лучше.
С "Пари" же непонятно - остальным игрокам не сказали, что нужно сливать, и Нигматуллину за всех пришлось отработать?
Ну я не могу поверить, что вратарь ДВА раза за игру может упасть на ровном месте при выносе мяча, чтобы соперник забил два раза в пустые ворота после пасов от вратаря соперников.
Да и третий гол - понятно, что удар почти в упор, но кто учит вратаря отбивать удары в упор прямо на соперника?
В общем, такое впечатление, что "Химки" просто решили не доводить до как в прошлом сезоне с Матюниным и прикупить матчей сразу в начале.
Нигматуллин после такого тоже, как Матюнин, может карьеру заканчивать, если берешь взятку, то хоть как-то делай вид, что игра была честная.