«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ

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вчера, 21:54

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 4:1.

Голами в составе красно-белых отметились Роман Зобнин, Квинси Промес и Виктор Мозес. За «быков» забил Эдуард Сперцян. Также мяч в свои ворота срезал защитник краснодарцев Сергей Бородин.

С 27-й минуты «Краснодар» играл в меньшинстве из-за удаления Александра Черникова.