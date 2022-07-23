«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 4:1.
Голами в составе красно-белых отметились Роман Зобнин, Квинси Промес и Виктор Мозес. За «быков» забил Эдуард Сперцян. Также мяч в свои ворота срезал защитник краснодарцев Сергей Бородин.
С 27-й минуты «Краснодар» играл в меньшинстве из-за удаления Александра Черникова.
Ранее в этом же туре ЦСКА разгромил «Сочи».
А Черников уже на поле выходил с выражение лица серийного убийцы. Ох и веселая связка в центре будет Черников Ахметов🤣🤣🤣🤣
А Черников уже на поле выходил с выражение лица серийного убийцы. Ох и веселая связка в центре будет Черников Ахметов🤣🤣🤣🤣
Теперь в штрафной все защитники под локоть лезут, потом бегут к судье требовать вар.. А там уж как получится, мужики, чо
Теперь в штрафной все защитники под локоть лезут, потом бегут к судье требовать вар.. А там уж как получится, мужики, чо