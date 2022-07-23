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«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ

вчера, 21:54
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 4:1.

Голами в составе красно-белых отметились Роман Зобнин, Квинси Промес и Виктор Мозес. За «быков» забил Эдуард Сперцян. Также мяч в свои ворота срезал защитник краснодарцев Сергей Бородин.

С 27-й минуты «Краснодар» играл в меньшинстве из-за удаления Александра Черникова.

Ранее в этом же туре ЦСКА разгромил «Сочи».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
сегодня в 06:17
А разве Мозес не получил по бубенцам от ягоды Черники?).
протон
протон
сегодня в 02:26
Те,кто педалирует тему с Черниковым,ответьте на вопрос:почему Спартак после удаления в Грозном не развалился,а Краснодар,наоборот?Показательным будет то,как ЭСК полностью оправдала Безбородова,но Левникова затопчет за удаление,но признает справедливым пенальти.Наблюдайте.
амурец
амурец
сегодня в 01:38
Лихо Спартак прошёлся, хотя удаление весьма спорное
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
сегодня в 01:28
Через сутки...но принимается...
Спасибо !!!!!
Галя Каблукова
Галя Каблукова ответ MikeSevas (раскрыть)
сегодня в 00:51
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    сегодня в 00:39
    С победой лучший клуб страны!
    steelhead
    steelhead
    сегодня в 00:03
    Отправьте Черникова в какие-нить единоборства, вроде бокса, его отмудохают пару раз, и оон все про себя поймет. Дворовый футбол, Краснодар дно пробил.
    ABir
    ABir ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    вчера в 23:53
    А почему не вспомнил свой сильный Зенит по последним годам в Лиге Чемпионов и Лиге Европе, раз уж вы его так любите везде вспоминать?
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Джон Иванов 2 (раскрыть)
    вчера в 23:53
    Этот ВАР был рассчитан на нормальные страны ,а не нашу коррумпированную .
    ATG
    ATG
    вчера в 23:52
    Позор судейский. Впрочем как всегда. Лига дно. Спартак нулевые. Если бы играли в равных составах задавили бы
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 23:50
    Болельщиков Спартака с победой в Краснодаре, а кубанцАм не огорчаться, в следующем туре оторваться в гостях на уральцах.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ MikeSevas (раскрыть)
    вчера в 23:50
    А вот это действительно СВИНСТВО ! Я действительно далёк от этой темы .Но не думаю ,что эта проблема исходит от РФС . Даже на все 100% уверен . Думаю ,что это идёт от УЕФА И ФИФА .
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    вчера в 23:47
    Если честно раздражают все эти дела с судейством, с в ведением вар спекуляций стало еще больше, хотя идея была другая, чтобы явные моменты пресечь, которые судья проморгал, как явные вне игры и залетевшие голы, которые почему-то не увидели... А сейчас это превратили всё в цирк, высчитывают миллиметры, причём кому хотят а кому нет, как был человеческий фактор так и остался
    Теперь в штрафной все защитники под локоть лезут, потом бегут к судье требовать вар.. А там уж как получится, мужики, чо
    DaslerU
    DaslerU ответ MikeSevas (раскрыть)
    вчера в 23:43
    Краснодар ещё не уничтожен, но всё впереди. Им вернётся бумеранг, ведь именно в угоду Краснодара и хотелкам местного олигарха была уничтожена Кубань.
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
    вчера в 23:26
    Вместо очевидного удаления Соболева почему-то удалили Черникова. Борьба была обоюдной и Мозес за симуляцию явно заработал желтую. Что скажет по судейству этого матча известная Госпожа?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:22
    Всем Добрый вечер !!!
    Спартак с Победой !!

    Без комментариев.....
    Всё равно лаконичней и точней чем уважаемый ветеран не скажешь:
    Тихонов о победе «Спартака»: «Играли против молодежного состава «Краснодара», еще и в большинстве. Не нужно сильно вдохновляться»
    MikeSevas
    MikeSevas ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 23:22
    А вам и не понять .Я же из Крыма, мы к России ,относимся, как счииатают ,как к нам относится Россия . Нам играть в российских футбольных лигах запрещено РФС ,мы же оккупированые Россией . А вы что не знали. Для РФС ,Крым не более, чем оккупировання территория Украины.
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер ответ ЧиП (раскрыть)
    вчера в 23:15
      Андрей СМ
      Андрей СМ ответ Petergoff (раскрыть)
      вчера в 23:14
      Я думаю у мяса тоже есть вопросы и по пенальти. Соболева можно было удалять но упускают что Кордобе не дали желтую на Селихове, и тогда в моменте с Соболевым можно было удалять и Соболева и Кордобу за активное выпрашивание желтой сопернику.
      А Черников уже на поле выходил с выражение лица серийного убийцы. Ох и веселая связка в центре будет Черников Ахметов🤣🤣🤣🤣
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ MikeSevas (раскрыть)
      вчера в 23:07
      За поздравление спасибо ,конечно , но как это можно понять " не всегда болел за неё " ??? По настроению что ли ? Типа - есть настроение ,писаю стоя ,нет настроения - то сидя . ))
      ЧиП
      ЧиП ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
      вчера в 23:06, ред.
        ЧиП
        ЧиП ответ STVA 1 (раскрыть)
        вчера в 23:01
        Тренер/работающая система подготовки молодых игроков/индивидуальный подход к игроку
        ВАЙПЕР
        ВАЙПЕР
        вчера в 23:01
        Так спартак будет иск на себя подавать по поводу судейства или не?) по идее если за правду всегда, то и щас за неё надо топить
        zooveterinar
        zooveterinar ответ Caniggia (раскрыть)
        вчера в 22:56
        Что-то много для Краснодара!!! Бедный Галицкий!!!
        Товарищ Маузер
        Товарищ Маузер ответ ЧиП (раскрыть)
        вчера в 22:54
        Реалии РПЛ таковы, что вы ниже 12-го вряд ли опуститесь. К сожалению
        Знатог
        Знатог
        вчера в 22:53, ред.
        3 гол это не автогол, а гол нападающего, потому как мяч шёл в ворота, когда его коснулся защитник.
        виктор бочарников
        виктор бочарников ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
        вчера в 22:53
        Хотел посмотреть хороший матч,но судья настоящий ган..он,сломал игру,левое удаление и такой же пеналь ,не могут не накосячить.
        ЧиП
        ЧиП ответ Рourquoi pas... (раскрыть)
        вчера в 22:52
          Товарищ Маузер
          Товарищ Маузер
          вчера в 22:52
          Интересно - будет Спартак протест по Соболеву подавать. Они же такие "правдорубы". Хотя нет - это другое, тут понимать надо!
          Сп62
          Сп62 ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 22:52
          Я тоже.
          Гость
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